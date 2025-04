Nie można z góry precyzyjnie określić, ile człowiek wytrzyma bez głodówki. Można to jedynie szacować i spodziewać się, że uda się przetrwać w ramach dość szerokich przedziałów czasowych. Najdłużej można liczyć na utrzymanie się przy życiu, gdy można swobodnie się nawadniać. To kluczowy poza stanem zdrowia czynnik. Bez wody czas liczy się w dniach, z wodą – w miesiącach. Były jednak na świecie jednostki, które udowodniły, że ludzki organizm potrafi zaskakiwać.

Nauka mówi, że bez jedzenia można wytrzymać od 1 do 2 miesięcy, o ile człowiek będzie miał dostęp do wody. Brak dostępu do wody bardzo skraca ten czas, ale o tym niżej.

Istnieją doniesienia o osobach, które wytrwały w strajku głodowym przez 60-70 dni, ale miały do dyspozycji wodę.

Oto kluczowe czynniki, które decydują, ile człowiek wytrzyma bez jedzenia:

dostęp do wody – patrz niżej,

– patrz niżej, stan zdrowia – im lepszy, tym dłużej uda się wytrzymać bez jedzenia,

– im lepszy, tym dłużej uda się wytrzymać bez jedzenia, wiek – dorośli młodzi ludzie mają największe szanse na długie przetrwanie bez jedzenia,

– dorośli młodzi ludzie mają największe szanse na długie przetrwanie bez jedzenia, masa ciała i zapasy tkanki tłuszczowej – im większe, tym na dłużej wystarczy energii,

– im większe, tym na dłużej wystarczy energii, warunki otoczenia (temperatura, wilgotność itp.) - im więcej organizm traci ciepła, tym więcej energii zużywa na utrzymanie temperatury i tym krócej przetrwa bez jedzenia. Upał też jest wrogiem przetrwania bez jedzenia,

(temperatura, wilgotność itp.) - im więcej organizm traci ciepła, tym więcej energii zużywa na utrzymanie temperatury i tym krócej przetrwa bez jedzenia. Upał też jest wrogiem przetrwania bez jedzenia, aktywność fizyczna – im jej mniej, tym na dłużej wystarczy energii zgromadzonej w organizmie.

Po jakim czasie człowiek umiera bez jedzenia?

Jest to kwestia indywidualna, gdyż podczas głodówki w ludzkim ciele zachodzi szereg procesów, które mają na celu podtrzymanie funkcjonowania narządów i życia. Od ich sprawności, stanu zdrowia i składu ciała zależy to, ile uda się przetrwać bez jedzenia.

W pierwszej fazie organizm czerpie energię z glikogenu zgromadzonego w mięśniach i wątrobie. Proces ten nazywany jest glikogenolizą. Gdy te zapasy wyczerpią się (zajmuje to zwykle ok. 12-24 godzin), organizm przestawia się na czerpanie energii z tłuszczów, czyli z zapasów tkanki tłuszczowej – zachodzą wtedy procesy zwane lipolizą i ketogenezą. Zwykle do 7 dni organizm przestawia się całkowicie na pozyskiwanie energii z tłuszczów. Ktoś, kto ma większe zapasy tkanki tłuszczowej, wytrwa bez jedzenia dzięki nim dłużej niż osoba szczupła.

Jeśli tłuszczu w ciele zabraknie, w końcu energia zaczyna być czerpana z białek, głównie mięśniowych, ale i tych pochodzących z narządów wewnętrznych – zaczyna się katabolizm białek, które organizm w procesie glukoneogenezy przekształca w glukozę. Dojście do tego etapu trwa u różnych dłużej lub krócej, ale zawsze prowadzi to do wyniszczenia organizmu i niewydolności narządów, której konsekwencją jest śmierć. Jak wspomnieliśmy na samym początku, bez jedzenia przeciętny człowiek przetrwa od 30 do 60 dni.

Ile najdłużej można nie jeść?

Rekord bez jedzenia i niemal bez wody ustanowił w 1979 roku 18-letni Austriak, Andreas Milhavecz, choć wcale tego nie chciał. Został zatrzymany przez policję i zamknięty w celi w podziemiach, a następnie zapomniano o nim na 18 dni. Nie otrzymywał w tym czasie jedzenia ani picia, ratował się zlizywaniem wilgoci ze ścian celi. W tym czasie stracił na wadze 24 kilogramy i znaleziono go w stanie bliskim śmierci. Po kilku tygodniach wrócił do zdrowia.

Rekordzistą Guinnessa w niejedzeniu z nawadnianiem jest natomiast Szkot Angus Barbieri, który pod kontrolą lekarzy nie jadł 382 dni. Pił jednak wodę, podawano mu elektrolity, witaminy, spożywał kawę i herbatę, pod koniec dodawał do nich trochę cukru i mleka. W tym czasie schudł 125 kg (początkowo ważył 206 kg). Było to w 1966 roku. Medycy są przekonani, że udało się to tylko dzięki suplementacji oraz dlatego, że organizm tego człowieka zareagował na głodówkę idealnie. Początkowo kuracja miała trwać 40 dni, ale Angus czuł się po tym czasie tak dobrze, że postanowił na własną odpowiedzialność kontynuować głodówkę.

Po jakim czasie bez jedzenia człowiek mdleje?

Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to zależy od wielu czynników, podobnie jak to, ile można najdłużej wytrzymać bez jedzenia. Najważniejszy wydaje się tu ogólny stan zdrowia. Osoba zdrowa może bardzo długo pozostawać przytomna, a np. cukrzyk może zemdleć po kilku-kilkunastu godzinach.

fot. Ile człowiek może wytrzymać bez jedzenia?/ Adobe Stock, flowertiare

Zdrowy człowiek przebywający w dobrych warunkach (umiarkowana temperatura, brak wysiłku fizycznego), zwykle przetrwa bez jedzenia i picia od 3 do 7 dni. W trudnych warunkach, np. na pustyni, ten czas może się skrócić do 1–3 dni.

Dlaczego bez jedzenia i picia człowiek przetrwa tak krótko?

Cała tajemnica sprowadza się do kluczowej roli wody, jaką ona odgrywa w organizmie. Jest ona niezbędna do prawidłowego przebiegu wielu procesów i nic jej nie zastąpi, podczas gdy energię z pokarmu organizm może przez jakiś czas zastępować rezerwami energetycznymi. Ludzki organizm nie potrafi niestety magazynować wody.

Brak wody powoduje:

zakłócenie transportu składników odżywczych do komórek,

zakłócenie eliminacji z organizmu produktów przemiany materii,

zaburzenie równowagi elektrolitowej — niedobór elektrolitów i wahania ich ilości niekorzystnie wpływają na pracę mięśni, w tym serca,

— niedobór elektrolitów i wahania ich ilości niekorzystnie wpływają na pracę mięśni, w tym serca, odwodnienie powoduje niewydolność narządów i uniemożliwia adaptację do wytwarzania ciał ketonowych, co stanowi podstawę procesu najdłużej umożliwiającego przetrwanie bez jedzenia.

Z pewnością krócej niż osoba zdrowa. Wszelkie choroby, zwłaszcza przewlekłe, są czynnikiem, który zmniejsza szansę przetrwania podczas głodówki.

Choroby, które skracają czas przeżycia bez jedzenia:

Cukrzyca: u osób z cukrzycą głodówka może szybko prowadzić do kwasicy ketonowej. Stan ten znacząco skraca czas przeżycia w porównaniu do osób zdrowych.

Choroby nowotworowe : nowotwory mogą powodować wyniszczenie organizmu, co zmniejsza rezerwy energetyczne i odporność organizmu na głodówkę.

: nowotwory mogą powodować wyniszczenie organizmu, co zmniejsza rezerwy energetyczne i odporność organizmu na głodówkę. Choroby układu sercowo-naczyniowego : zmniejszają zdolność organizmu do adaptacji do głodówki, szczególnie w przypadku zaburzeń metabolicznych i niedoborów energetycznych.

: zmniejszają zdolność organizmu do adaptacji do głodówki, szczególnie w przypadku zaburzeń metabolicznych i niedoborów energetycznych. Choroby neurologiczne : mogą zmniejszać zdolność do dostosowania się do długotrwałego braku jedzenia, co przyspiesza wyniszczenie organizmu

: mogą zmniejszać zdolność do dostosowania się do długotrwałego braku jedzenia, co przyspiesza wyniszczenie organizmu HIV/AIDS : infekcja HIV osłabia układ odpornościowy, a towarzyszące mu infekcje (np. zapalenie płuc, cytomegalowirus) przyspieszają wyniszczenie organizmu.

: infekcja HIV osłabia układ odpornościowy, a towarzyszące mu infekcje (np. zapalenie płuc, cytomegalowirus) przyspieszają wyniszczenie organizmu. Anoreksja i zaburzenia odżywiania: znacząco obniżają rezerwy energetyczne i zdolność adaptacyjną organizmu, co skraca czas przeżycia bez jedzenia.

fot. Ile chory wytrzyma bez jedzenia?/ Adobe Stock, deagreez

