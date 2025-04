Zastanawiasz się, ile białka ma banan? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Choć wielu osobom wydaje się, że banany są wysokobiałkowe (bo to uwielbiany przez sportowców produkt), banany nie mają dużo protein. Pojedynczy banan dostarcza zaledwie 1-2 g białka.

Banan ma 1,1 g białka na 100 g. W jednym średnim bananie (o masie 120 g) jest więc dokładnie 1,32 g białka. Banany znane z polskich sklepów mają różną wielkość, można jednak uśrednić, że jedząc jednego banana, dostarczasz od 1 do 2 g białka.

Zawartość białka w bananach może różnić się też nieznacznie w zależności od konkretnej odmiany:

Banany typu cavendish (najpopularniejsze żółte banany) dostarczają 1,1 g białka na 100 g.

Czerwone banany dostarczają 1,09 g białka na 100 g.

Mini banany typu lady finger dostarczają ok. 2,5 g białka na 100 g.

Zielone banany dostarczają ok. 1 g białka na 100 g.

Platany dostarczają ok. 1,25 g białka na 100 g.

fot. Różne odmiany bananów mają różną zawartość białka/ Adobe Stock, Volodymyr Shevchuk

Co ma więcej białka: banany dojrzałe czy zielone?

W procesie dojrzewania bananów zawartość protein nieznacznie się obniża, ale nie jest to znaczące dla konsumentów. Pod kątem zawartości protein nie ma praktycznego znaczenia czy wybierzesz banany dojrzałe, czy zielone. Pamiętaj jednak, że indeks glikemiczny bananów zielonych jest niższy.

Czy zawartość białka w bananach zmienia się po ich obróbce?

Obróbka termiczna też nie wpływa na zawartość białka w bananach. Tyle samo protein jest w bananach surowych, jak i tych smażonych czy pieczonych.

Banan nie ma dużo białka, nie jest on jego znaczącym źródłem. Choć po porównaniu bananów do innych owoców pod kątem zawartości białka, banany nie wypadają najgorzej, owoce ogólnie nie są dobrym źródłem protein w diecie. Średnio w odżywczym posiłku powinno być 10-20 g białka lub więcej (w zależności od indywidualnego zapotrzebowania na białko), nawet zjedzenie kilku bananów nie zapewni tej optymalnej porcji. Choć zalety bananów są liczne i to zdrowe owoce, obecność protein nie jest jedną z nich.

Więcej białka niż cały banan ma np. 40 ml mleka, łyżka greckiego jogurtu, czy 2 orzechy włoskie.

Banan w diecie trzustkowej to dobry pomysł? Chociaż zawiera sporo cukrów może być pożądany

Mit o wysokiej zawartości białka w bananach przywędrował najpewniej z siłowni i wziął się ze stereotypowego wizerunku sportowców. Typowy posiłek sportowca bardzo często składa się z bananów, ale jedzą je oni ze względu na wysoką zawartość węglowodanów, a nie traktują jako źródła białka. Jeśli masz w głowie obraz osoby trenującej na siłowni, która zajada się bananami, może wydawać ci się, że to przez wysoką ilość protein w bananie, a to błąd. Jeśli chcesz zwiększyć podaż protein w diecie, postaw na inne najlepsze źródła białka w diecie.

Co daje zjedzenie banana po treningu?

Zjedzenie banana po treningu to szybkie uzupełnienie energii w postaci węglowodanów. To wartościowa praktyka szczególnie dla osób, które mają konkretne cele treningowe, np. pracują nad zwiększaniem wytrzymałości. Jeśli ćwiczysz rekreacyjnie kilka razy w tygodniu dla ogólnego zdrowia lub by schudnąć, banany po treningu niekoniecznie będą dla ciebie idealnym wyborem.

Choć banany nie dostarczają same w sobie zbyt wielu protein, też mogą być doskonałym elementem posiłku bogatego w białko. Trzeba połączyć je z innym produktem, który będzie źródłem białka. Dobre posiłki wysokobiałkowe z bananem to np.:

serek wiejski z bananem,

koktajl proteinowy bananowy z odżywką białkową,

koktajl bananowy z jogurtem,

naleśniki z serem białym i bananem,

placuszki twarogowe z bananem,

banan + jogurt typu skyr,

banan + kefir.

Same banany nie mają za dużo białka, ale z ich wykorzystaniem bez problemu stworzysz smaczne i wartościowe posiłki na słodko o odpowiedniej podaży protein na posiłek.

