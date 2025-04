Jaki jest idealny puls do ćwiczeń? Oblicz go krok po kroku

Idealny puls do ćwiczeń zależy od rodzaju treningu, oczekiwanych efektów i planowanej długości ćwiczeń. Jeśli chcesz schudnąć, puls do ćwiczeń powinien wynosić od 50 do 70% twojego tętna maksymalnego. Oblicz indywidualny idealny puls do ćwiczeń, korzystając z naszej prostej instrukcji.