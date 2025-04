Sprawdzenie kaloryczności hot dogów oferowanych przez sieci i stacje paliw nie jest proste. Z pewnością niewielu osobom będzie chciało się weryfikować gramatury hot dogów i przeliczać je na wagę hot doga. Zadałam sobie ten trud tam, gdzie to było możliwe, i obliczyłam kaloryczność fast foodów, w tym przypadku – hot dogów. Oto najobszerniejsza w sieci analiza kaloryczności najpopularniejszych hot dogów.

Spis treści:

W tabelach kalorii i wartości odżywczych Żabka podaje kaloryczność wszystkich składników, z jakich robi się w tej sieci hot dogi. Dlatego, żeby zorientować się, ile kcal ma hot dog z Żabki, trzeba zsumować kaloryczność wszystkich wybranych składników hot doga. Podajemy te kaloryczności poniżej, porządkując je od najwyższej do najniższej.

Bułki do hot doga kcal (w sztuce):

bułka do hot doga XXL – 267 kcal,

bułka wieloziarnista – 255 kcal,

bułka do hot doga USA (większa niż standardowa) – 191 kcal,

bułka z kiełkami żyta – 160,8 kcal,

bułka zwykła – 153 kcal.

Parówki do hot doga kcal (w sztuce):

kiełbaska grillowana – 230 kcal,

parówka z szynki – 210 kcal,

kiełbaska bekonowo-serowa – 206 kcal,

kabanos – 174 kcal,

parówka bez mięsa – 137 kcal.

Sosy do hot doga kcal (w porcji):

sos algierski Heinz– 134,4 kcal,

sos czosnkowy – 133,5 kcal

ketchup łagodny – 130,8 kcal,

majonez – 130,8 kcal,

sos jalapeno – 127,8 kcal,

sos czosnkowy Heinz – 121,8 kcal,

sos burger classic Heinz – 112,3 kcal,

sos duński – 91,8 kcal,

sos arabski łagodny – 112,2 kcal,

sos arabski pikantny – 92,8 kcal,

sos 1000 wysp – 90,3 kcal,

sos amerykański – 83,7 kcal,

sos chrzanowy – 68,4 kcal,

sos sriracha Heinz – 61,5 kcal,

sos słodki chili – 55,2 kcal,

sos BBQ Heinz – 41,4 kcal,

musztarda słoneczna – 38,7 kcal,

musztarda BBQ – 34,8 kcal

sos fireckracker – 34,8 kcal,

sos sriracha ostry – 26,1 kcal,

sos serowy chili – 95,1 kcal.

Duży hot dog żabka kcal

Duży hot dog z łożony z największej bułki XXL, nie licząc sosów ma:

497 kcal z kiełbaską grillowaną ,

, 477 kcal parówką z szynki,

473 z kiełbaską bekonowo-serową,

441 kcal z kabanosem,

404 kcal z parówką bez mięsa.

Całkowitą kaloryczną obliczysz, dodając kaloryczność wybranych sosów – patrz wyżej.

fot. Hot dog Żabka kcal/ Adobe Stock, MK studio

Orlen publikuje kaloryczność całych hot dogów z serii Best hot dog, gdyż każdemu z nich przypisany jest konkretny sos. Niestety podaje ją na 100 g, tymczasem hot dogi ważą ok. 2 razy więcej. Obliczamy kaloryczność całych hot dogów:

Best hot dog BBQ – 492 kcal jeśli parówka z szynki jest z Animexu,

Best hot dog BBQ – 498 kcal jeśli parówka z szynki jest z Z.M. Silesia,

Best hot dog BBQ – 492 kcal jeśli parówka z szynki jest z Z.M. Stanisławów,

Best hot dog chili – 425 kcal jeśli parówka z szynki jest z Animexu,

Best hot dog BBQ – 431 kcal jeśli parówka z szynki jest z Z.M. Silesia,

Best hot dog BBQ – 425 kcal jeśli parówka z szynki jest z Z.M. Stanisławów,

Best hot dog pickle – 473 kcal jeśli parówka z szynki jest z Animexu,

Best hot dog pickle – 479 kcal jeśli parówka z szynki jest z Z.M. Silesia,

Best hot dog pickle – 473 kcal jeśli parówka z szynki jest z Z.M. Stanisławów,

Best hot dog szczypior – 465 kcal jeśli parówka z szynki jest z Animexu,

Best hot dog szczypior – 471 kcal jeśli parówka z szynki jest z Z.M. Silesia,

Best hot dog szczypior – 465 kcal jeśli parówka z szynki jest z Z.M. Stanisławów,

Best hot dog włoski – 432 kcal jeśli parówka z szynki jest z Animexu,

Best hot dog włoski – 427 kcal jeśli parówka z szynki jest z Z.M. Silesia,

Best hot dog włoski – 432 kcal jeśli parówka z szynki jest z Z.M. Stanisławów,

Best hot dog wegański – 389 kcal.

Kaloryczność zwykłych hot dogów na Orlenie

W tym przypadku kaloryczności podawane są oddzielne dla każdego składnika. Zatem, żeby obliczyć kaloryczność całego hot doga, trzeba je sumować. W dodatku kaloryczność podawana jest na 100 g. My przeliczamy ją na sztukę produktu, żeby łatwiej można było sprawdzić, ile kcal ma cały hot dog bez sosów. Niestety nie podano gramatury porcji sosu, dlatego kaloryczność sosów podajemy na 100 g.

Bułka do hot doga kcal (w sztuce):

bułka graham na zakwasie duża– 301 kcal,

bułka pszenna na zakwasie duża – 273 kcal,

bułka pszenna z lubczykiem na zakwasie – 187,7 kcal,

bułka pszenna na zakwasie standard – 168 kcal,

bułka graham standard – 164 kcal,

bułka pszenna na zakwasie standard – 146 kcal.

Parówki do hot doga kcal (w sztuce):

mega parówka – 324 kcal przy parówce z Z.M. Silesia,

mega parówka – 322 kcal przy parówce z Animexu,

mega parówka z szynki – 319 kcal przy parówce z Animexu,

mega parówka z szynki – 310 kcal przy parówce z Z.M. Stanisławów,

mega italiana – 298 kcal przy parówce z Z.M. Silesia,

mega italiana – 297 kcal przy parówce z Animexu

mega italiana – 296 kcal przy parówce z Wędzonka Sp. z o.o.,

mega kabanos – 284 kcal,

mega kabanos – 283 kcal przy parówce z Animexu

mega kiełbaska – 280 kcal,

mega kabanos – 279 kcal przy parówce z Z.M. Silesia,

mega biała kiełbaska – 254 kcal,

mega kiełbaska beskidzka – 239 kcal,

parówka z szynki – 212 kcal przy parówce z Z.M. Silesia,

kiełbasa z pieca – 204 kcal,

parówka z szynki – 203 kcal przy parówce z Animexu,

parówka z szynki – 197 kcal przy parówce z Z.M. Stanisławów,

pepperoni – 190 kcal,

italiana – 189 kcal przy parówce z Animexu

italiana – 189,7 kcal przy parówce z Z.M. Silesia,

italiana – 188,3 kcal przy parówce z Wędzonka Sp. z o.o.,

kabanos – 181 kcal przy parówce z Z.M. Stanisławów,

kabanos – 180 kcal przy parówce z Animexu

wegańska – 179 kcal,

kabanos – 177 kcal przy parówce z Z.M. Silesia.

Sosy do hot doga kcal (w porcji):

sos BBQ belgijski – 448 kcal,

448 kcal, sos 1000 wysp – 439 kcal,

sos paprykowy – 436 kcal,

sos amerykański – 433 kcal,

sos bazyliowy – 432 kcal,

sos czosnkowy – 429 kcal,

sos chrzanowy – 228 kcal,

ketchup – 153 kcal,

sos BBQ ze śliwką – 131 kcal,

musztarda – 129 kcal,

sos meksykański – 127 kcal.

Mały hot dog Orlen kcal

Mały hot dog na Orlenie będzie miał kaloryczność między:

323 kcal (bułka pszenna na zakwasie standard z kabanosem z Silesii) + kaloryczność sosu

399,7 kcal (bułka pszenna z lubczykiem na zakwasie z parówką z szybki z Animexu) + kaloryczność sosu.

Hot dog duży Orlen kcal

Duży hot dog na Orlenie będzie miał kaloryczność między:

512 kcal (bułka pszenna na zakwasie duża + mega kiełbaska beskidzka) + kaloryczność sosu

625 kcal (bułka graham na zakwasie, duża + mega parówka z Z.M. Silesia) + kaloryczność sosu.

fot. Hot dog Orlen kcal/ Adobe Stock, robertsre

BP podaje tylko kaloryczność hot doga na 100 g. Nie podaje natomiast gramatury hot dogów. Dlatego kaloryczność szacujemy, przyjmując przeciętne gramatury hot dogów – 150 g dla standardowego i 250 g dla dużego. Zatem nasze obliczenia należy traktować jako orientacyjne, natomiast wartość kcal w 100 g jest tą, którą podaje BP.

Hot dog klasyczny z kabanosem – 366 kcal (244 kcal w 100 g)

(244 kcal w 100 g) Hot dog klasyczny z berlinką – 378 kcal (252 kcal w 100 g),

hot dog po zbóju – 414 kcal mały, 690 kcal duży (276 kcal w 100 g),

Hot dog XXL z berlinką – 610 kcal (270 kcal w 100 g),

hot dog XXL z kabanosem – 630 kcal (244 kcal w 100 g).

W ofercie BP są jeszcze hot dogi XXL z kabanosem i bekonem oraz z Selekcji Makłowicz. Niestety w tabelach kalorycznych BP brak jest informacji na ich temat lub są nie do zidentyfikowania.

Ikea także podaje tylko kaloryczność na 100 g hot doga. Przeciętny hot dog waży w Ikea 155 g i dla takiej gramatury liczymy kaloryczność hot dogów z tej sieci. Wyjątkiem jest wege hot dog, podawany nie tylko z sosem, ale i dodatkami. Z pewnością waży więcej. W jego przypadku liczymy kaloryczność dla 200 g:

veggie hot dog – 277 kcal (179 kcal w 100 g),

(179 kcal w 100 g), hot dog roślinny – 279 kcal (180 kcal w 100 g),

hot dog – 314 kcal (203 kcal w 100 g),

wege hot dog – 388 kcal (194 kcal w 100 g).

fot. Hot dog Ikea kcal/ Adobe Stock, 5second

W Lidlu, w dziale z pieczywem, można kupić parówkę w cieście francuskim, która można odgrzać w domu. Jego kaloryczność wynosi:

hot dog zapiekany w cieście francuskim – 434 kcal (280 kcal w 100 g).

W markecie dostępne są też bułki pszenne do samodzielnego zrobienia hot dogów La Lorraine. Jedna taka bułka wazy 61 g i zawiera 159 kcal (261 kcal w 100 g). Jeśli przygotujesz ją z parówką wieprzową Pikok (50 g), która ma 132 kcal, to cały hot dog będzie miał 291 kcal. Jeśli dodasz do niego 50 g dostępnego w markecie keczupu łagodnego Kania, dodasz 74 kcal, czyli cały hot dog z keczupem dostarczy ci 365 kcal.

Podajemy kaloryczność 3 najpopularniejszych gotowych hot dogów w Biedronki. Takich, które wystarczy w domu odgrzać w mikrofali lub piekarniku:

hot dog wegański Wego – 225 kcal,

hot dog amerykański – 445 kcal w sztuce,

hot dog zapiekany w cieście – 476 kcal w sztuce.

Oczywiście można w Biedronce kupić same bułki do hot dogów oraz dowolnie wybrane parówki do nich i dobrać do nich ulubione sosy. Robiąc hot dogi samemu, trzeba ich kaloryczność obliczyć na podstawie informacji o gramaturze i kaloryczności z etykiet wybranych produktów. My obliczyliśmy kaloryczność przykładowego hot doga, którego można zrobić w domu z produktów dostępnych w Biedronce:

bułka XXL do hot doga Pano – 284 kcal (259 kcal w 100 g),

parówka wieprzowa Kraina Wędlin – 155 kcal (50g) (299 kcal w 100 g),

keczup łagodny Kotlin (50 g) – 51 kcal (102 kcal w 100 g),

czyli cały hot dog będzie dostarczał 490 kcal.

