Obecnie coraz głośniej robi się wokół tematu tzw. holistycznego podejścia do ciała. W związku z tym poprosiłyśmy znaną dziennikarkę, trenerkę fitness i prekursorkę zdrowego stylu życia w Polsce, Mariolę Bojarską - Ferenc, o przybliżanie nam tej idei i uświadomienie, jakie znaczenie dla naszego życia ma takie podejście do ciała.

Co właściwie oznacza modne ostatnio holistyczne podejście do ciała?

Mariola Bojarska Ferenc: Holistyczne podejście do ciała to po prostu podejście całościowe. Łączy w sobie konieczność dbania o różne obszary naszego życia. Pomaga zachować równowagę między ciałem a duchem. Powoduje, że nasz organizm funkcjonuje w pełni harmonijnie i efektywnie. Choć takie podejście bywa niełatwe, bo zmusza nas do pracy nad sobą i pokonywaniem słabości i ograniczeń, na dłuższą metę ma dla nas zbawienny wpływ. Dobrze wiemy, że czasem trudno jest zmotywować się do ćwiczeń i choć fizycznie jesteśmy w stanie się przemóc, mamy barierę psychiczną, szukamy wymówek lub zasłaniamy się brakiem czasu. Musimy jednak znaleźć w sobie wewnętrzną motywację do działania i walczyć o zachowanie zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia.

Dlaczego jest to tak istotne?

MBF: Dzisiejszy świat nastawiony jest na dążenie do sukcesu. Ale żeby go osiągnąć, nie wystarczy tylko mieć odpowiednie wykształcenie. Rynek jest pełen wykształconych ludzi, a pracodawcy wybierają najlepszych z najlepszych. Ktoś, kto nawet ma trzy fakultety i zna biegle pięć języków, ale jest niezaradny życiowo, nie budzi sympatii lub – mówiąc wprost - nieładnie pachnie, bo ma problemy z nadpotliwością, nie poradzi sobie na rynku pracy. Dobry pracownik to taki, który oprócz odpowiednich kwalifikacji jest zdrowy, uśmiechnięty, schludny, ładnie wygląda, ma poczucie humoru i dystans do siebie. Musi dbać o siebie całościowo.

Tego właśnie uczy holistyczne podejście do ciała. Mamy dobrze funkcjonować na wszystkich płaszczyznach i dbać o każdy obszar naszego życia, a nad tymi, które nie są wciąż wystarczająco rozwinięte, pracować jeszcze intensywniej. Wiele firm na świecie zatrudnia nawet specjalnych trenerów życia, którzy mają dbać o dobre funkcjonowanie pracowników, nie tylko w sferze zawodowej ale na wielu płaszczyznach. Sama też prowadzę takie warsztaty dla firm. Na świecie już od dawna ludzie mają świadomość tego, jak ważne jest całościowe dbanie o własny organizm, a teraz pora, by zrozumieli to także nasi rodacy. Przecież im jesteśmy zdrowsi i bardziej aktywni, pełni energii, tym żyje się nam lepiej, nie potrzebujemy tysiąca medykamentów, ale też jesteśmy bardziej wydajni, co ma duże znaczenie dla pracodawców.

Pani również tego uczy, np. poprzez promowanie wellnessu.

MBF: Tak, jako pierwsza wprowadziłam w Polsce wellness, aktywnie promuję go, prowadzę też warsztaty i szkolenia z tego zakresu dla firm i pokazuję różne metody w swoich programach telewizyjnych, opisuję w książkach. Uważam, że ludzie powinni wiedzieć, jak ważna jest nieustanna praca nad całym sobą. Podejście wellnessowe jest obecnie bardzo modne, i słusznie. Coraz częściej uświadamiamy sobie, że nie liczy się tylko to, jak wyglądamy, ale też jak odpoczywamy, jak się ubieramy, czy potrafimy się zrelaksować, zadbać o relacje międzyludzkie. A jeśli w jakimś obszarze nie radzimy sobie, np. nie umiemy pokonywać stresu, powinniśmy codziennie pracować nad tym, by w końcu odczuć poprawę. Im więcej jest obszarów, w których dobrze działamy i czujemy się pewnie, tym lepiej dla nas. Tylko wtedy możemy osiągnąć sukces zawodowy jak i prywatny, jeśli na każdym poziomie jesteśmy dobrzy.

Zatem bycie aktywnym i zdrowym fizycznie przekłada się na ogólne powodzenie w życiu?

MBF: Oczywiście! Nie wyobrażamy sobie pracować z osobą, która jest nieustannie zmęczona i zasypia podczas rozmów czy konferencji lub ma tak słabe zdrowie, że ciągle coś jej dolega i co trzeci dzień jest na zwolnieniu lekarskim, albo migrenę, albo ból brzucha, albo jeszcze coś innego. Kto w dzisiejszych czasach tolerowałby takiego pracownika? Musimy inwestować w siebie po to, by stale wyglądać atrakcyjnie, także w oczach pracodawcy.

Mało tego, sprawni i zadbani jesteśmy też lepszymi partnerami w życiu prywatnym. Nie brakuje nam energii, a przez to efektywniej wykorzystujemy czas z najbliższymi, z dziećmi czy małżonkiem. Nie jest dobrze, gdy po przyjściu z pracy na nic już nie mamy siły. Powinniśmy umieć znajdować energię zarówno do pracy, jak też dla bliskich i dla siebie. Musimy sprawić, żeby zawsze nam się chciało. Może wydawać się to niezwykle trudne do osiągnięcia, ale jest możliwe. Poprzez zrozumienie i wprowadzenie w życie zasad holistycznego podejścia do życia, możemy zyskać energię na wszystko. Uczymy się pracować ale i mądrze wypoczywać, by łapać energię i ładować baterię do fajnego życia.

