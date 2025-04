Z pewnością, gdy byłeś dzieckiem, słyszałeś wiele razy, że to niedobrze, jeżeli nie dojadłeś obiadu. Według japońskiej filozofii jedzenia taki nawyk może być korzystny dla zdrowia.

Reklama

Co oznacza „hara hachi bu”?

„Hara hachi bu” to japońska zasada zdrowego stylu życia oparta na konfucjanizmie, którą można przetłumaczyć na: „Jedz dotąd, aż poczujesz się najedzony w 80%”. Innymi słowy, chodzi o to, żeby się nie przejadać, a wręcz pozostawić sobie lekkie uczucie niedosytu po posiłku.

Małe porcje na talerzu według tej koncepcji są kluczem do zdrowia. To także rodzaj diety na długowieczność. Metoda pochodzi z Okinawy, nazywanej japońską wyspą stulatków (żyje tam najwięcej stulatków na świecie), na której notuje się szczególnie niskie wskaźniki zachorowań na raka i choroby układu krążenia.

Zasada „hara hachi bu” jest znana w Japonii od setek lat, ale dopiero niedawno została nagłośniona i spopularyzowana. Jest jednym z elementów zdrowego stylu życia, dzięki któremu można spowolnić upływ czasu i dożyć w dobrym zdrowiu później starości. W Japonii idea małych posiłków jest wpajana każdemu pokoleniu już od najmłodszych lat.

Zalety stosowania japońskiej zasady „hara hachi bu”

Zasada jedzenia do momentu, aż poczujesz się w 80% syty, może powodować wiele korzyści zdrowotnych. Najważniejsze z nich to:

nie przejadasz się, dlatego zapobiegasz rozpychaniu żołądka i późniejszym napadom głodu,

zapobiegasz nadwadze i otyłości, a w ten sposób również ich powikłaniom,

spożywasz mniej kalorii w ciągu dnia, a przy tym nie musisz się głodzić,

poprawiasz funkcjonowanie układu trawiennego, który nie jest przeciążony,

odciążasz układ krążenia,

trenujesz uważność w trakcie posiłków.

Skutki przejadania się

Aby wcielić w życie japońską zasadę małych posiłków, warto przypomnieć sobie, jakie mogą być skutki przejadania się. Zarówno w krótkiej perspektywie, jak i długofalowo, nie wróżą one nic dobrego. Krótkoterminowe konsekwencje przejadania się to chociażby zgaga, wzdęcia, problemy ze snem, zmęczenie, skoki cukru i napady głodu.

Z czasem ten niekorzystny nawyk prowadzi do przyrostu masy ciała, zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, chorób stawów, chorób układu pokarmowego (refluks, wrzody) i dróg żółciowych, schorzeń układu krążenia, a nawet nowotworów. Jedną z metod na zapobieganie tym problemom zdrowotnym, może być japońska sztuka jedzenia.

Źródła:

Buettner D, Skemp S. Blue Zones: Lessons From the World's Longest Lived. Am J Lifestyle Med. 2016 Jul 7;10(5):318-321. doi: 10.1177/1559827616637066,

Shirai T, Tsushita K. Lifestyle Medicine and Japan's Longevity Miracle. Am J Lifestyle Med. 2024 Mar 19;18(4):598-607. doi: 10.1177/15598276241234012.

Czytaj także: