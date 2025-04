Dlaczego wybrać trening z gymstickiem?

Jeśli zależy ci na szybkim wyrzeźbieniu mięśni bicepsu, największym twoim sprzymierzeńcem będą nie hantelki, ale właśnie gymstick. Zastanawiasz się dlaczego? Ten prosty przyrząd do ćwiczeń składający się z gumy i uchwytów, stawia opór twoim mięśniom, przez co do pracy angażowane są newralgiczne partie ciała.

Reklama

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób ćwiczyć, obejrzyj nakręcony przez nas film video. Trenerka fitness pokaże ci, w jaki sposób ćwiczyć, by uzyskać jak najlepszy efekt. Kilka serii po ok. 20 powtórzeń może naprawdę zdziałać cuda! Grunt to wytrwałość i sumienność w powtarzaniu treningu co drugi dzień. Zajmie ci zaledwie parę minut!

Zobacz, jak trenować inne partie mięśni z gymstickiem!

Trening gymstick na mięśnie barków



Gymstickowy trening na triceps

Reklama



Wytrenuj pośladki z gymstickiem!