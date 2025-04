Grzaniec to grzane wino z przyprawami, czasami też z miodem i pomarańczą oraz dodatkiem rumu. Świetnie rozgrzewa, a większość dodatków ma właściwości prozdrowotne. Jednak nie wolno zapominać, że to napój alkoholowy, czyli nie każdy może go pić i nie chodzi tylko o jego kaloryczność.

Grzaniec to czerwone wino (półwytrawne lub półsłodkie) z przyprawami. Przeciętnie 100 g czerwonego wina zawiera 85-95 kcal, ale grzaniec to wino podgrzane, z którego część alkoholu odparowała, dlatego szacuje się, że 100 g grzanego wina to ok. 65 kcal, a kubek – ok. 163 kcal.

Domowy grzaniec z przyprawami, ale bez dodatku miodu, będzie mniej kaloryczny niż grzaniec kupowany w sklepie (patrz niżej), który zwykle jest dosładzany. Jego kaloryczność będzie podobna do kaloryczności podgrzanego wina, czyli ok. 163 kcal w kubku. Dodatek miodu, rumu i pomarańczy podniesie jego kaloryczność.

Warto pamiętać, że alkohol to tzw. puste kalorie, czyli energia, z którą nie dostarcza się organizmowi znaczących ilości cennych dla zdrowia składników.

Grzańce, które można kupić w sklepie, nie wymagają doprawiania, a tylko podgrzania. Są doprawione różnymi dodatkami, niestety na etykietach próżno szukać precyzyjnych informacji dotyczących ilości i jakości tych dodatków. Poniżej kaloryczność grzańców:

Grzaniec galicyjski kcal – 105 w 100 g. A ile kalorii ma kubek grzańca? Przyjmując, że kubek ma 250 ml, jest to 262 kcal.

kcal – 105 w 100 g. A ile kalorii ma kubek grzańca? Przyjmując, że kubek ma 250 ml, jest to 262 kcal. Grzaniec galicyjski miodowy kcal. Grzaniec galicyjski miodowy ma więcej kalorii niż zwykły, ale najprawdopodobniej nieco mniej niż 120 kcal w 100 g, czyli poniżej 300 kcal w kubku. Ten brak pewności wynika z tego, że nie sposób sprawdzić na etykiecie, ile miodu dodaje producent do grzańca. Domowej roboty grzaniec zwykle zawiera łyżeczkę miodu na kubek, co przy takiej ilości miodu zwiększa kaloryczność kubka grzańca o 30 kcal.

kcal. Grzaniec galicyjski miodowy ma więcej kalorii niż zwykły, ale najprawdopodobniej nieco mniej niż 120 kcal w 100 g, czyli poniżej 300 kcal w kubku. Ten brak pewności wynika z tego, że nie sposób sprawdzić na etykiecie, ile miodu dodaje producent do grzańca. Domowej roboty grzaniec zwykle zawiera łyżeczkę miodu na kubek, co przy takiej ilości miodu zwiększa kaloryczność kubka grzańca o 30 kcal. Grzane Góralskie Wino Owocowe – 140 kcal w 100 g, 350 kcal w kubku

– 140 kcal w 100 g, 350 kcal w kubku Grzane piwo kcal (z miodem i pomarańczą) – ok. 115 kcal w 100 g, 286 kcal w kubku

Zbójeckie grzane kcal – brak danych, prawdopodobnie podobna kaloryczność do grzańca galicyjskiego.

kcal – brak danych, prawdopodobnie podobna kaloryczność do grzańca galicyjskiego. Wino Grzane Mnicha kcal – brak danych, prawdopodobnie podobna kaloryczność do grzańca galicyjskiego.

W grzańcu najbardziej dyskusyjny jest alkohol – jedni uważają, że nie ma jego bezpiecznej dawki, inni, że pity z umiarem może przynosić korzyści dla zdrowia, a przynajmniej nie szkodzi. W grzańcu jest ok. 13-14% alkoholu.

Poza alkoholem grzaniec zawiera wiele zdrowych dodatków:

Przygotowany w domu, z dobrej jakości wina, z pewnością będzie zdrowszy od kupnego, w którego składzie mogą znajdować się niepożądane dodatki: cukier, słodziki, konserwanty, siarczany.

Domowy grzaniec rozgrzeje, zadziała bakteriobójczo, antyoksydacyjnie (dzięki zawartości flawonoidów w czerwonym winie). Porcja grzańca wypita okazjonalnie nie zaszkodzi, pity zbyt często lub w dużej ilości zaszkodzi. Grzańca nie powinny pić: ciężarne, cukrzycy, chorzy na astmę, osoby z chorobami trzustki i wątroby. Grzaniec galicyjski ma indeks glikemiczny równy 30.

