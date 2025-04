Spis treści:

Przeprowadzono kilka badań na temat wpływu grejpfruta na odchudzanie. Chociaż owoc nie powoduje spalania tłuszczu (badania tego nie potwierdzają), to jednak działa odchudzająco. Nie oczekuj jednak spektakularnej zmiany.

Dr Ken Fujioka, endokrynolog z Scripps Health w Kalifornii, przeprowadził eksperyment, w którym w ciągu 12 tygodni ochotnicy spożywali trzy razy dziennie połówkę grejpfruta przed posiłkiem. Pozostali pili sok grejpfrutowy, zjadali kapsułki z wyciągiem z grejpfruta lub nie stosowali niczego nowego. Najbardziej schudły osoby zjadające świeży owoc - średnio o 1,6 kg. Najmniej na wadze straciły osoby, które nie przyjmowały grejpfruta w żadnej postaci - 0,3 kg.

W innych pracach również znajdziemy sugestie, że grejpfrut może mieć pewien wpływ na utratę wagi.

Aby grejpfrut działał odchudzająco, najkorzystniej jest zjadać codziennie cały owoc. Zawiera bowiem dodatkowo błonnik, którego pozbawiony jest sok. Błonnik wspomaga proces trawienia i wydłuża czas uczucia sytości. Dzięki temu rzadziej będziesz sięgać po przekąski. Grejpfrut należy jeść przed posiłkami.

Pamiętaj! Dieta oparta wyłącznie na grejpfrutach jest niebezpieczna. Organizmowi niezbędna do zdrowia i równowagi hormonalnej jest codzienna dostawa substancji odżywczych z białkiem, węglowodanami i tłuszczem włącznie. Grejpfruta należy więc stosować wyłącznie jako dodatek do menu ułatwiający przemianę materii i zwiększający skuteczność diet odchudzających.

Świeży grejpfrut jedzony przed posiłkami nie tylko pomaga w chudnięciu, ale również pozwala lepiej kontrolować glukozę we krwi oraz redukuje insulinooporność. Zjadany regularnie zapobiega cukrzycy i chorobom sercowo-naczyniowym.

Owoc jest silnym przeciwutleniaczem. Badanie kierowane przez dr Shelę Gorinstein z Izraela dowiodło również, że jedzenie grejpfruta pomaga obniżyć poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, chroniąc przed miażdżycą. Działa też pozytywnie na ciśnienie krwi.

Głównym przeciwwskazaniem do jedzenia grejpfrutów jest przyjmowanie leków. Owoc jest znany z tego, że może wchodzić w silne interakcje z innymi substancjami. W niektórych przypadkach potęguje ich działanie (1 tabletka może działać nawet jak 5 do 10 tabletek).

Grejpfruta nie można przyjmować z lekami takimi jak:

Warto również wspomnieć o badaniu, które wykazało, że częste zjadanie cytrusów, szczególnie całych grejpfrutów, wiąże się ze zwiększeniem ryzyka rozwoju czerniaka. Okazuje się więc, że choć owoc ma wiele zalet, lepiej z jego ilością nie przesadzać. Publikacja na ten temat ukazała się w naukowym piśmie Journal of Clinical Oncology.