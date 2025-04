Niektóre domowe sposoby na utratę wagi obejmują stosowanie goździków na odchudzanie. Takie postępowanie niestety nie ma uzasadnienia w nauce. Choć goździki zawierają mnóstwo potencjalnie korzystnych dla zdrowia składników, to błędem byłoby twierdzenie, że przyprawa ta pomaga schudnąć.

Spis treści:

Jedyne badania związane z tym tematem przeprowadzono na zwierzętach i stwierdzono, że podawanie myszom ekstraktu z goździków istotnie statystycznie zmniejszyło ryzyko rozwoju u nich otyłości wskutek diety wysokotłuszczowej. U badanych myszy stwierdzono niższą masę ciała, mniej tłuszczu brzusznego i mniejszą zawartość tłuszczu w wątrobie niż u myszy z grupy kontrolnej. Można więc powiedzieć, że w badaniach na zwierzętach wykazano, że ekstrakt z goździków może zmniejszać ryzyko otyłości związane ze stosowaniem diety wysokotłuszczowej. Jednak jedna jaskółka wiosny nie czyni i żeby to potwierdzić, potrzebne są dalsze badania.

Napar z goździków na odchudzanie

W literaturze medycznej nie ma ani słowa o tym, aby badano, czy i w jaki sposób goździki, czy też ekstrakt z goździków, wpływają na tempo metabolizmu czy tempo odchudzania.

Istnieją za to np. ostrzeżenia o tym, że przedawkowanie ekstraktu z goździków może być groźne dla zdrowia. Dawka toksyczna dla dzieci to już 5-10 ml i może spowodować śpiączkę, uszkodzenie wątroby i zakrzepicę. Dobra wiadomość jest taka, że goździki jako takie raczej trudno przedawkować podczas normalnego ich stosowania do przyprawiania potraw.

Zatem żaden napar z goździków na odchudzanie, ani woda z cytryną i goździkami na odchudzanie raczej nie wpłyną. Ale jak wiadomo, wiara czyni cuda, jeśli więc ktoś w takie mikstury wierzy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pił je w czasie kuracji odchudzającej.

fot. Goździki na odchudzanie/ Adobe Stock, mescioglu

Oto działanie, jakie mogą wykazywać goździki na zdrowie człowieka:

redukują reakcję zapalną dzięki zawartości eugenolu; mogą zapobiegać chorobom zapalnym stawów,

dzięki zawartości eugenolu; mogą zapobiegać chorobom zapalnym stawów, zwalczają wolne rodniki , gdyż są bogate w antyoksydanty; obniżają ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy i niektórych rodzajów raka,

, gdyż są bogate w antyoksydanty; obniżają ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy i niektórych rodzajów raka, mogą pomóc chronić żołądek przed wrzodami – wstępne badania pokazują, że goździki mogą zagęszczać śluz wyściełający żołądek,

– wstępne badania pokazują, że goździki mogą zagęszczać śluz wyściełający żołądek, mogą promować lepsze funkcjonowanie wątroby – niektóre badania wykazały, że eugenol znajdujący się w goździkach może pomóc zmniejszyć objawy marskości wątroby i stłuszczenia wątroby oraz poprawić ogólną czynność tego narządu,

– niektóre badania wykazały, że eugenol znajdujący się w goździkach może pomóc zmniejszyć objawy marskości wątroby i stłuszczenia wątroby oraz poprawić ogólną czynność tego narządu, mogą pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi.

Nie ulega więc wątpliwości, że goździki mogą być cennym składnikiem diety, co nie zmienia faktu, że wpływ goździków na odchudzanie jest mocno wątpliwy.

