Dzisiaj mamy dla was kolejne 10 dni diety. Ten jadłospis przygotowała dla was mgr Agnieszka Ambroziak z Centrum Witaland.

Chcecie do nas dołączyć? Tutaj znajdziecie dietę na pierwsze 10 dni

Teraz zaczynamy nowy etap odchudzania, który będzie łączył dietę i regularne ćwiczenia.

Do wiosny zostało już niewiele czasu!

Dla pewności przypomnimy wam jeszcze ogólne zalecenia:

odstępy między posiłkami powinny wynosić 3 godziny

pijcie wodę - min. 1,5 litra dziennie

możecie wypić dziennie - 2 filiżanki kawy z chudym mlekiem (2%)

dodatkowo możecie pić - herbatę czerwoną, zieloną białą i herbatki ziołowe.

DZIEŃ 31

Śniadanie

Jajecznica z pieczarkami, cebulą i szczypiorkiem:

2 jajka

4 sztuk pieczarek - 60g

1/4 cebuli

1 łyżka szczypiorku - 10g

1 łyżeczka oleju rzepakowego

1 kromka chleba z ziarnami zbóż

sałata - dowolna ilość

Pieczarki, cebulę oraz szczypiorek umyj. Szczypiorek drobno posiekaj, cebulę pokrój w cienkie paski, a pieczarki w plasterki. Na rozgrzany olej wyłóż cebulę, duś do momentu, gdy będzie szklista. Dodaj pieczarki. Duś na wolnym ogniu. Gdy pieczarki będą miękkie, dodaj szczypiorek i jajka, przypraw do smaku i wymieszaj. Podawaj na sałacie razem z kromką pieczywa.

II śniadanie

Kefir z bananem:

1 łyżeczka otrąb pszennych - 5 g

1 banan

mały kefir - 200 g

Obiad

Indyk w sosie pomidorowym z kaszą (składniki na 2 porcje):

1 puszka pomidorów - 240g

1/2 piersi z indyka - 200g

1/2 szklanki suchej kaszy bulgur - 100g

1 łyżka oleju rzepakowego - 10g

1 ząbek czosnku

2 garście suszonych pomidorów - 30g

przyprawy - sól, czarny pieprz, suszony tymianek, suszona bazylia, natka pietruszki

Kaszę ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Pierś kurczaka pokrój w kostkę, przypraw szczyptą soli, pieprzu, ziołami prowansalskimi, tymiankiem, bazylią i duś na łyżce oleju rzepakowego. Po kwadransie dodaj czosnek, suszone pomidory oraz pomidory z puszki. Duś jeszcze 10min. Wylej na kaszę, posyp świeżą natką.

Podwieczorek

2 mandarynki

Kolacja

Kanapki z twarogiem i warzywami:

1 kromka chleba pełnoziarnistego - 40 g

plaster twarogu półtłustego - 50g

1/4 papryki czerwonej

sałata masłowa

kiełki rzodkiewki

DZIEŃ 32

Śniadanie

Pomarańczowa jaglanka:

50 g kaszy jaglanej

1 duża pomarańcza

1 łyżeczka siemienia lnianego - 5 g

plasterek świeżego imbiru

Kaszę przepłucz gorącą wodą, a następnie zimną, aby nie była gorzka. Kaszę jaglaną, siemię lniane i imbir ugotuj w 3/4 szklanki wody. Gotuj na małym ogniu przez 10 minut. Dodaj sok z 1/2 pomarańczy i trzymaj pod pokrywką około 5 minut, pozostała część pomarańczy pokrój i dodaj do gotowej jaglanki.

II Śniadanie

Sałatka z jajkiem i awokado:

2 garście szpinaku - 50g

1 pomidor

1/4 awokado

1 jajko

1 łyżeczka oliwy z oliwek

sól

czarny pieprz

Pomidora pokrój w kostkę, awokado w paski, wymieszaj z liśćmi szpinaku. Wszystko dopraw szczyptą soli, pieprzu, ulubionymi ziołami oraz oliwą z oliwek. Na wierzchu połóż rozkrojone jajko na twardo.

Obiad

Indyk w sosie pomidorowym z kaszą z poprzedniego dnia

Podwieczorek

1 gruszka

Kolacja

Pieczone warzywa (składniki na 2 porcje):

mała cukinia - 300 g

1papryka czerwona

1 papryka zielona

dynia - 400 g

2 kromki chleba pełnoziarnistego - 100g

1 łyżka oliwy z oliwek

Warzywa pokrój w kostkę. Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia i posmaruj odrobiną oliwy. Wyłóż warzywa cienką warstwą. Posyp ulubionymi przyprawami (np. zioła prowansalskie, tymianek, bazylia, czosnek), skrop oliwą. Piecz 15 - 20 minut do momentu aż warzywa będą al dente. Podawaj na ciepło lub zimno z pieczywem pełnoziarnistym.

DZIEŃ 33

Śniadanie

Owsianka z truskawkami:

1 szklanka mleka 2% - 250ml

4 łyżki płatków owsianych - 40g

100g truskawek mrożonych

1 łyżka pestek słonecznika - 10g

Płatki ugotuj na mleku, truskawki rozmroź, polej nimi owsiankę, na wierzch posyp słonecznik.

II Śniadanie

Pieczone warzywa z poprzedniego dnia

Obiad

Dorsz w koperku na parze z ryżem brązowym i fasolką (składniki na 2 porcje):

200 g filetu z dorsza

100 g ryżu brązowego

18 g koperku

400 g fasolki szparagowej zielonej

łyżeczka soku z cytryny

czarny pieprz

sól

Filet z dorsza oczyść, skrop sokiem z cytryny, oprósz solą i pieprzem oraz posyp posiekanym koperkiem. Gotuj na parze lub piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 15-20 minut. Ryż i fasolkę ugotuj - podawaj z rybą.

Podwieczorek

Mały jogurt naturalny - 150 g

Kolacja

Lekka sałatka:

mix sałat

1 cały pomidor czerwony - 90 g

1/2 ogórka - 100g

1/2 papryki czerwonej

40 g mozzarella light

10 g orzechów włoskich

1 łyżeczka oliwy z oliwek

Warzywa umyj, pokrój w kostkę i wymieszaj z miksem sałat. Dodaj pokrojoną w grubą kostkę mozzarellę i posiekane orzechy skrop oliwą z oliwek i posyp bazylią.

DZIEŃ 34

Śniadanie

Pudding chia (składniki na 2 porcje):

6 łyżeczek nasion chia - 30 g

1 szklanka mleka kokosowego - 250 ml

2 łyżeczki wiórków kokosowych - 12g

2 plastry świeżego ananasa

Nasiona chia i wiórki kokosowe zalej mlekiem - najlepiej wieczorem dzień wcześniej. Jeśli nie masz mleka kokosowego, użyj innego. Dokładnie wymieszaj. Rano dodaj pokrojonego w kosteczkę ananasa.

II Śniadanie

Kanapka z piersią z kurczaka i warzywami:

1 bułka żytnia

1 łyżka twarogu półtłustego - 25 g

1 plaster szynki drobiowej - 25 g

1/4 papryki czerwonej - 50 g

sałata masłowa

kiełki rzodkiewki

Twarożkiem posmaruj bułkę, połóż wędlinę oraz warzywa. Na wierzchu udekoruj kiełkami.

Obiad

Zupa krem z dyni (składniki na 2 porcje):

500 g dyni - w sklepach dostępna jest mrożona

3 sztuki marchewki - 240 g

500 ml wody

sól

czarny pieprz

1 cebula

1/2 łyżeczki mielonego imbiru

1/2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowa

2 łyżki jogurtu naturalnego - 40 g

2 łyżki pestki dyni - 20 g

Wszystkie warzywa gotuj razem w niewielkiej ilości wody aż do miękkości (ok.15-20 min). Przypraw szczyptą soli, pieprzu i zielem angielskim. Zmiksuj wszystko na gładką masę, przypraw imbirem i gałką muszkatołową. Pestki dyni upraż na suchej patelni. Podawaj z łyżką jogurtu naturalnego i pestkami dyni.

Podwieczorek

1 grejpfrut

Kolacja

Sałatka z burakiem i serem kozim:

2 buraki - 50 g

50 g rukoli

10 plasterków sera koziego - 20 g

1 łyżeczka musztardy

1 łyżeczka miodu

1 łyżeczka oleju rzepakowego

1 łyżeczka orzechów włoskich - 15 g

Buraki ugotuj do miękkości. Obierz i pokrój w kostkę. Rukolę wymieszaj z pokrojonym serem kozim. Z musztardy, miodu i oleju przygotuj sos, polej nim sałatkę. Orzechy posiekaj, posyp na wierzch.

DZIEŃ 35

Śniadanie

Twarożek z rzodkiewką:

1 opakowanie serka wiejskiego

3 rzodkiewki

1 pomidor

1 kromka chleba pełnoziarnistego - 50 g

Warzywa pokrój w drobną kostkę, wymieszaj z twarożkiem. Zjedz z kromką chleba pełnoziarnistego.

II Śniadanie

Pudding chia z poprzedniego dnia

Obiad

Spaghetti pełnoziarniste z pesto z jarmużu i pomidorami (składniki na 2 porcje):

100 g makaronu pełnoziarnistego

150 g jarmużu

150 g pomidorków koktajlowych

40 g orzechów ziemnych

2 łyżki oliwy z oliwek

2 ząbki czosnku

Makaron ugotuj zgodnie z opisem na opakowaniu. Jarmuż umyj i oderwij miękkie liście od twardych łodyżek. Orzechy i czosnek posiekaj, lekko podpraż na patelni. Jarmuż, orzechy i czosnek wrzuć do blendera, dodaj oliwę z oliwek, zmiksuj na gładką masę. Sos wymieszaj z gorącym makaronem, podawaj z pomidorkami koktajlowymi przekrojonymi na połówki.

Podwieczorek

Czerwony koktajl (składniki na 2 porcje):

2 cały burak

1 duże jabłko

2 łyżeczki soku z cytryny

1 pomarańcza

łodyga selera naciowego

Owoce i warzywa dokładnie umyj. Buraka pokrój na mniejsze kawałki. Ze wszystkich warzyw i owoców wyciśnij sok za pomocą sokowirówki. Jeśli nie masz sokowirówki, użyj blendera, a na koniec dodaj sok z cytryny.

Kolacja

Zupa krem z dyni z poprzedniego dnia

DZIEŃ 36

Śniadanie

Czerwony koktajl z poprzedniego dnia

II Śniadanie

Sałatka z grillowaną piersią kurczaka i grzankami (składniki na 2 porcje):

150 g piersi z kurczaka

opakowanie miksu sałat

1 pomidor

1 ząbek czosnku

3 łyżki jogurtu naturalnego - 60 g

1/4 średniej cebuli

1 kromka chleba z ziarnami zbóż - 40 g

Dopraw pierś kurczaka i grilluj w sreberku na patelni. Sałatę wymieszaj z pokrojonymi pomidorami i cebulą. Pierś pokrój w plastry i ułóż na wierzchu. Chleb pokrój w kostkę i upraż na patelni bez użycia tłuszczu. Z jogurtu naturalnego, ziół prowansalskich i czosnku przygotuj sos, polej nim sałatkę. Jedz z chlebem.

Obiad

Spaghetti pełnoziarniste z pesto z jarmużu z poprzedniego dnia

Podwieczorek

1 mały kefir - 250 g

Kolacja

Kasza kuskus z suszonymi pomidorami i szpinakiem (składniki na 2 porcje):

5 łyżek kaszy kuskus - 70 g

220 g szpinaku mrożonego

60 g suszonych pomidorów

40 g mozzarelli light

1 ząbek czosnku

1pomidor

1 łyżeczka mielonej gałki muszkatołowej

sól

czarny pieprz

Kaszę przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Dodaj do kaszy wyciśnięty przez praskę czosnek, wymieszaj. Szpinak rozmroź w rondelku z dodatkiem czosnku i przypraw. Duś przez kilka minut, pod koniec dodaj pokrojone w kostkę suszone pomidory. Wymieszaj, duś razem około 5 minut, dodaj kaszę i mozzarellę, wymieszaj. Podawaj na ciepło.

DZIEŃ 37

Śniadanie

Bananowy omlet:

1 Jajko

10 g płatków owsianych

30 g mąki żytniej

1 Banan

60 ml mleka 2%

Zmiksuj jajko z 3 łyżki płatków owsianych, 3 łyżkami mąki żytniej oraz bananem. Smaż na patelni bez tłuszczu.

II Śniadanie

Garść orzechów włoskich

Obiad

Filet z indyka z pieczarkami w curry z kaszą i surówką z marchwi (składniki na 2 porcje):

200 g piersi z indyka

8 pieczarek - 160g

4 marchewki - 320g

2 średnie jabłka

1 łyżeczka soku z cytryny

100 g kaszy gryczanej

2 łyżki jogurtu naturalnego - 40g

2 łyżeczki oleju rzepakowego

przyprawy - suszony tymianek, suszony rozmaryn, suszone oregano, mielony cząber, suszony majeranek, curry, czarny pieprz

Kaszę ugotuj wg wskazówek na opakowaniu. Pierś indyka dopraw ziołami prowansalskimi, cząbrem, pieprzem i curry. Duś ją na łyżce oleju rzepakowego z posiekanymi pieczarkami - również doprawionymi curry.

Surówka: marchew obierz, a następnie zetrzyj na tarce, jabłko zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Wymieszaj, skrop sokiem z cytryny. Dopraw pieprzem, wymieszaj z jogurtem naturalnym.

Kolacja

Kasza z suszonymi pomidorami i szpinakiem z poprzedniego dnia

DZIEŃ 38

Śniadanie

Jabłkowa jaglanka:

1 szklanka mleka 2% - 250 ml

30 g płatków jaglanych

1 średnie jabłko

1 łyżeczka cynamonu

Płatki zagotuj na mleku. Dodaj pokrojone jabłko. Dobraw cynamonem.

II śniadanie

Jogurt naturalny z kiwi:

mały jogurt naturalny - 150 g

1 kiwi

2 łyżki płatków owsianych

Kiwi pokrój w drobne kawałki, wszystkie składniki wymieszaj.

Obiad

Filet z indyka z pieczarkami w curry z kaszą i surówką z marchwi z poprzedniego dnia

Podwieczorek

3 suszone morele

Kolacja

Sałatka z serem pleśniowym:

150g sałaty lodowej

1/2 gruszki - 70g

1 plaster sera blue z niebieską pleśnią - 30g

15 g orzechów włoskich

1 łyżeczka octu balsamicznego

Zblanszuj gruszkę gorącą wodą i pokrój w cienie paski, a ser pokrój w kostkę. Wszystkie składniki wymieszaj, polej octem balsamicznym.

DZIEŃ 39

Śniadanie

Tosty z łososiem:

2 kromki chleba żytniego - 80 g

1 łyżeczka twarożku półtłustego - 15 g

1/2 ogórka - 90g

40 g łososia wędzonego

kiełki rzodkiewki

Z chleba przygotuj tosty, posmaruj twarożkiem, połóż łososia oraz warzywa. Na wierzchu udekoruj kiełkami.

II śniadanie

1 kaki

Obiad

Leczo z wołowiną:

95 g komosy ryżowej

100 g schabu wołowego

4 pieczarki - 60 g

1/2 papryki czerwonej

1 łyżka oliwy z oliwek

1 pomidor

1/2 małej cukinii

1 łyżeczka natki pietruszki

Pokrój wołowinę, pieczarki, paprykę, cukinię i duś na oliwie. Wkrój świeże lub dodaj duszone pomidory. Dopraw solą, pieprzem, natką pietruszki. Podawaj z komosą ryżową

Podwieczorek

Mały kefir - 200 ml

Kolacja

Sałatka z tuńczykiem (składniki na 2 porcje):

1 puszka tuńczyka w sosie własnym

2 ogórki kwaszone

2 jajka

2 łyżki kukurydzy w puszce

2 łyżki jogurtu naturalnego - 40 g

2 kromki chleba pełnoziarnistego

Jajko ugotuj na twardo. Tuńczyka odsącz z zalewy, dodaj kukurydze i pokrojone jajko. Przypraw solą pieprzem i dodaj jogurt, dokładnie wymieszaj. Podawaj z pieczywem i ogórkiem kwaszonym.

DZIEŃ 40

Śniadanie

Placuszki owsiane:

40 g płatków owsianych

2 łyżki otrąb

1 łyżka suszonej żurawiny

100 g twarogu chudego

1 jajko

1 łyżeczka cynamonu

1 plasterek imbiru świeżego

Płatki owsiane wymieszaj z otrębami, dodaj 1 łyżkę żurawiny suszonej, 100 g twarożku, wbij jajko, dodaj szczyptę cynamonu i imbir. Wymieszaj. Smaż na beztłuszczowej patelni około 6 min (po 3 min na każdą stronę).

II śniadanie

Sok marchwiowy jednodniowy - 250 ml

Obiad

Burrito z soczewicą i fasolą czerwoną:

20 g soczewicy zielonej

40 g fasoli czerwonej w puszce

240 g pomidorów w puszce

50 g selera naciowego

30 g cebuli

40 g ryżu brązowego

50 g jogurtu naturalnego

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka oliwy z oliwek

przyprawy - kolendra, czarny pieprz, sól, kumin, pieprz cayenne, cynamon mielony

Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na oleju, dodaj pokrojony seler naciowy i soczewicę. Podsmaż, a następnie dodaj pomidory i wymieszaj. Pod koniec gotowania dodaj fasolę. Całość przypraw i dodaj czosnek. Warzywa gotuj do miękkości. Potrawkę podaj z ryżem i jogurtem naturalnym. Całość posyp posiekaną kolendrą

Podwieczorek

1 pomarańcz

Kolacja

Sałatka z tuńczykiem z dnia poprzedniego

