Glutamina to substancja, która w ludzkim organizmie odgrywa wiele ważnych ról. Co prawda organizm produkuje ją sam, jednak jej synteza jest nie dość wystarczająca. Stanowi jeden z najważniejszych budulców białka, bierze aktywny udział w metabolizmie azotu, usuwa amoniak z organizmu, a także pomaga zachować równowagę kwasowo-zasadową w ludzkim ciele. Na tym jednak nie kończy się jej lista działań. Jakie jeszcze funkcje glutamina może pełnić w organizmie? Czy przynosi jakieś skutki uboczne? Co warto wiedzieć na jej temat?

Czym jest glutamina?

Glutamina stanowi jeden z 22 aminokwasów budujących białka, przy czym stanowi zdecydowaną większość spośród wszystkich – aż 60 %. Należy do aminokwasów endogennych, a więc takich, które samodzielnie potrafią syntezować się z innych aminokwasów. Prócz udziału w wydalaniu amoniaku i utrzymywaniu właściwego pH, glutamina również:

wpływa na utrzymanie temperatury ciała

reguluje ciśnienie tętnicze krwi

utrzymuje stężenie jonów we krwi, a także tlenu i dwutlenku węgla na prawidłowym poziomie

wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego

wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego

stymuluje proces budowy białek mięśniowych, zwiększając produkcję azotu

zmniejsza katabolizm mięśni

zwiększa wytrzymałość organizmu podczas intensywnego wysiłku

przeciwdziała przetrenowaniu organizmu

zapobiega zakwaszeniu organizmu

usprawnia pracę mózgu – jest w nim skoncentrowana 10-15 razy bardziej, niż we krwi

poprawia pracę serca

redukuje apetyt na słodycze – reguluje poziom cukru we krwi.

Dla kogo glutamina jest szczególnie wskazana?

Glutamina jest produkowana przez organizm samodzielnie, więc na co dzień nie ma większej potrzeby dodatkowego jej suplementowania. W przypadku osób regularnie trenujących, najważniejsza jest dieta oparta na produktach wysokobiałkowych, a dopiero w następnej kolejności należy sięgać po odpowiednie suplementy. Po glutaminę chętnie sięgają po nią jednak zarówno sportowcy, jak i osoby niećwiczące, ze względu na wyżej wymienione właściwości. Spożywanie glutaminy w postaci suplementów diety jest więc wskazane w przypadku intensywnego wysiłku, zakwaszenia organizmu, problemów z układem pokarmowym, a także zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego krwi.

Czy glutamina jest „supersuplementem”?

Wszystko wskazuje na to, że glutamina jest suplementem bez wad. Nie jest to jednak do końca prawda – jak w każdym innym przypadku, szczególną uwagę należy przywiązać do jej dawkowania. Długotrwałe, nadmierne spożycie (w dawkach powyżej 40 g dziennie), glutaminy może skutkować szkodliwym działaniem. Nadmierne dawki mogą prowadzić do zaburzenia:

produkcji własnej glutaminy

właściwego transportu aminokwasów do tkanek

właściwego pH organizmu.

Glutaminę więc, podobnie jak każdy inny suplement czy lek, należy suplementować ściśle według zaleceń, aby nie przysporzyć sobie więcej kłopotów, niż pożytku!

