Czy głodówka szkodzi zdrowiu? Przeglądając strony internetowe często spotykamy się z propozycjami diet oczyszczających. Ich zwolennicy twierdzą, że ich stosowanie jest wręcz niezbędne dla organizmu. Ale jak jest naprawdę?



Czym w ogóle jest dieta oczyszczająca?

Dieta oczyszczająca przede wszystkim wspomaga organizm w usuwaniu toksycznych produktów przemiany materii. Niestety zazwyczaj w ten sposób rozumiane są diety jednoskładnikowe, głodówki lub półgłodówki, charakteryzujące się bardzo niską wartością energetyczną i odżywczą. Nierzadko są one również błędnie utożsamiane z kuracją odchudzającą.

Zbyt częste stosowanie diet oczyszczających może być szkodliwe dla zdrowia. Monodiety, np. jabłkowa, ananasowa czy ryżowa nie zawierają pełnowartościowego białka, nie dostarczają witamin i minerałów. Z kolei głodówki przyczyniają się do spowolnienia przemiany materii, rozwoju zaburzeń wodno – elektrolitowych, kwasicy metabolicznej czy nieprawidłowej pracy narządów.

Czym może skutkować dłuższe stosowanie diet oczyszczających?

Dla przykładu dłuższe stosowanie popularnych „diet oczyszczających” może skutkować niedoborami pokarmowymi i znaczną utratą masy beztłuszczowej czyli przede wszystkim mięśni, co z kolei sprzyja wystąpieniu efektu jo-jo. Sprzyja nie tylko rozwojowi chorób układu krążenia, ale także otyłości, cukrzycy typu 2 czy innych chorób metabolicznych.

Dlaczego po diecie oczyszczającej czujemy się lepiej?

Dobre samopoczucie jest wynikiem metabolizowania w wątrobie kwasów tłuszczowych do związków ketonowych, które hamują odczuwanie głodu, jak również są odpowiedzialne za dobry nastrój. Jednakże przedłużająca się głodówka prowadzi do pojawienia się nadmiaru ciał ketonowych w organizmie, a to z kolei prowadzi do kwasicy metabolicznej, mogącej nawet stanowić zagrożenie życia.

Jak zdrowo oczyścić organizm?

Istnieją 3 główne drogi, za pomocą których toksyny są usuwane z organizmu: przewód pokarmowy, wątroba i nerki. Warto więc uzupełnić dietę oczyszczającą w produkty wspomagające ich pracę.

Produkty wspomagające pracę przewodu pokarmowego

otręby pszenne i owsiane

płatki owsiane

musli

pełnoziarniste pieczywo

kasze

jabłka

pomarańcze

grejpfruty

mandarynki

fasola, soja, groch, soczewica, ciecierzyca

Produkty wspomagające pracę wątroby

karczochy – zawierają cynarynę, substancję, która pobudza czynności odtruwające wątroby

dziurawiec, kolendra, rumianek, werbena, mięta - zawarte w nich olejki eteryczne wspomagają funkcje wątroby

Produkty wspomagające pracę nerek

woda, herbaty ziołowe – umożliwiają nerkom sprawną filtrację, jednocześnie usuwając wraz z moczem toksyczne metabolity

żurawina – zawiera kwas hipuronowy o działaniu antybakteryjnym

korzeń i natka pietruszki

korzeń lubczyku

poziomki

truskawki,

arbuz

ogórek

