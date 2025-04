fot. Fotolia

Odradzamy dorywcze „diety cud”. Być może przyniosą doraźny efekt, ale osłabią też organizm i zagwarantują efekt jojo. Najskuteczniejsza będzie zdrowa, kompleksowa, zbilansowana i rozsądna dieta, która zmieni podejście do odżywiania. Proponujemy kurację, która od dwóch lat jest przebojem w Stanach Zjednoczonych i coraz śmielej wkracza na polskie salony i ulice – genoDIETĘ.

Na czym polega genodieta?

Dieta DNA polega na dopasowaniu codziennego menu do kodu genetycznego, jaki w swoim organizmie zapisany ma każdy z nas. Na podstawie prostego badania określa się, czy posiadamy tzw. gen otyłości, który utrudnia nam metabolizm węglowodanów, tłuszczów lub obu tych substancji.

Jeśli analiza laboratoryjna wykaże obecność takich mutacji genetycznych, dietetyk zaleca odpowiednią dietę, która pozwala zrzucić zbędne kilogramy i zwyczajnie lepiej się poczuć.

Trwałości i efektywności diety opartej na testach DNA nie zagwarantuje jednak samo badanie oraz jego naukowa analiza. Konieczne są jeszcze dodatkowe elementy:

skrupulatne dopasowanie jadłospisu, nie tylko do pory roku, ale przede wszystkim do jednostkowego kodu genetycznego,

uwzględnienie aktywności fizycznej.

„Idzie wiosna, będzie pojawiało się coraz więcej sezonowych warzyw i owoców, co odbije się także w codziennych menu” – mówi Szymon Ambroziewicz z firmy Fitness Catering. „Ważne jednak, by sięgać po nie inteligentnie. Zarówno warzywa, jak i owoce mogą zawierać węglowodany i tłuszcze, które dla jednych będą źródłem zdrowia a dla innych – dodatkowych kilogramów. Każdy zestaw posiłków przygotowujemy pod konkretną osobę, uwzględniając nie tylko wynik badania genetycznego, ale także indywidualne preferencje, alergie oraz czynniki takie, jak wiek i tryb życia” – dodaje ekspert.

Czy stosując genodietę warto ćwiczyć?

Żadna dieta, bez odpowiedniej dozy aktywności fizycznej, nie będzie w pełni skuteczna. Ale co to znaczy „odpowiednia” aktywność fizyczna? „To takie dozowanie wysiłku fizycznego, by był on adekwatny do płci, wieku, kondycji fizycznej oraz indywidualnej diety” wylicza Andrzej Bogdał, trener personalny sprawujący pieczę nad klientami Genosfery.

„Spotykając się z każdą z osób, przeprowadzam z nią wnikliwy wywiad. Nie sztuka od ręki zalecić komuś godzinę na bieżni albo pompki. Pytanie brzmi, czy takie ćwiczenie nie obciąży jego kości, albo nie wyeliminuje tkanki mięśniowej. To z kolei związane jest z wiekiem ćwiczącej osoby oraz z tym, jak się odżywia. Dlatego jest tak ważne, by przynajmniej w początkowej fazie kuracji odchudzającej wszystkie swoje siłowniane poczynania konsultować z profesjonalnym trenerem personalnym”.

