Interesuje cię frutarianizm? Tu znajdziesz najważniejsze informacje na temat modelu żywienia bazującego na owocach. Omówimy zasady diety frutariańskiej oraz ryzyko związane z przejściem na dietę owocową. Choć jadanie wyłącznie słodkich owoców może wydawać się kuszące, zwłaszcza latem, to trzeba wiedzieć, że takie menu nie nadaje się na sposób odżywiana na całe życie.

Spis treści:

Frutarianizm to sposób żywienia bazujący głównie na owocach. Jest to skrajna odmiana diety wegańskiej, w której nie ma żadnych produktów odzwierzęcych, w tym nabiału i miodu.

Zasady frutarianizmu

Podstawą diety frutariańskiej są świeże owoce. W umiarkowanych ilościach można jadać warzywa, orzechy i suszone owoce. W niektórych odmianach frutarianizmu można także włączać do jadłospisu nieduże ilości produktów zbożowych, warzyw strączkowych i bulwiastych lub są one z jadłospisu wykluczane.

Niektórzy frutarianie ograniczają się do jedzenia wyłącznie tych owoców, które same spadły z rodzącej je rośliny i nie jedzą ziaren. Bardzo często w diecie frutariańskiej są wyłącznie świeże lub suszone owoce, nie jada się natomiast owoców przetworzonych czy poddanych działaniu wysokiej temperatury.

Frutarianizm wyklucza także spożywanie alkoholu, kawy, żywności przetworzonej.

Najczęściej też zalecane jest sięganie po produkty ekologiczne, a nie z przemysłowych upraw.

Owoce w diecie frutariańskiej:

W diecie frutariańskiej można znaleźć wiele różnych odmian owoców. Do najpopularniejszych zaliczyć można:

cytrusy i owoce kwaśne: pomarańcze, mandarynki, grejpfruty, cytryny, limonki, pomelo, śliwki, agrest, porzeczki, żurawina, wiśnie,

owoce słodkie i słodkawe: jabłka, brzoskwinie, czereśnie, maliny, jagody, banany, figi, winogrona, daktyle, melony, arbuzy, truskawki, jeżyny,

owoce oleiste: oliwki, awokado, kokosy,

ewentualnie warzywa: ogórki, papryka, dynie, pomidory, rzadko warzywa korzeniowe i bulwiaste.

Źródła białka we frutarianizmie

Dieta frutariańska bardzo utrudnia dostarczenie organizmowi wystarczającej ilości białka. Jest to właściwie niemożliwe, jeśli ktoś postanawia żywić się wyłącznie owocami. Włączając do menu ziarna i orzechy oraz rośliny strączkowe, można przy odpowiednio zbilansowanym jadłospisie dostarczać protein, ale jest to dość trudne, gdy większość posiłków stanowią owoce.

Frutarianizm: jadłospis

Poniżej przykładowy jadłospis na jeden dzień diety frutariańskiej. To jedynie przykład obrazujący jak mogłoby wyglądać menu.

Śniadanie: koktajl z pomarańczy, banana i malin.

Przekąska: do woli jabłek, ananasa lub gruszek,

Obiad: sałatka z pomidorów, ogórka, kiwi, awokado i mandarynek,

Przekąska: sok z limonki i do woli melona,

Kolacja: koktajl z soku z grejpfruta i śliwek

fot. Dieta frutariańska/ Adobe Stock, Yulia Furman

Dieta frutariańska nie jest sposobem żywienia, który polecałby jakikolwiek dietetyk, gdyż ma ona więcej minusów niż plusów. Podstawowy problem z dietą owocową polega na tym, że im bardziej restrykcyjna odmiana frutarianizmu, tym trudniej organizmowi dostarczyć następujących niezbędnych organizmowi składników:

białka,

tłuszczu, w tym kwasów omega-3

witamin z grupy B,

witaminy D,

wapnia,

cynku.

Także dostarczenie odpowiedniej ilości energii może być utrudnione. W takiej sytuacji bardzo rośnie ryzyko:

niedożywienia,

nadmiernego spadku masy ciała, w tym spadku masy mięśniowej,

spowolnienia metabolizmu,

anemii,

przewlekłego zmęczenia,

osłabienia odporności,

osteoporozy.

Owoce są cennym źródłem witamin i mikroelementów, a także błonnika i przeciwutleniaczy. Jednak te ich pozytywne cechy niestety nie są w stanie zrekompensować niedoborów innych ważnych dla zdrowia składników, jakie mogą powstać w organizmie przy diecie bazującej na owocach.

Krótkotrwałe zastosowanie diety frutariańskiej może wpływać korzystnie na organizm, ale nie u każdego. Frutarianizm nie jest bowiem zalecany osobom z cukrzycą, insulinoopornością, zaburzeniami odżywiania, zespołem policystycznych jajników – nawet krótkotrwałe jej stosowanie w tych przypadkach nie jest wskazane.

Z kolei długotrwała dieta frutariańska raczej nikomu nie wyjdzie na zdrowie, nawet osobom w pełni zdrowym przed jej rozpoczęciem.

Frutarianizm = śmierć?

Czasami – tak, dieta frutariańska może doprowadzić do śmierci. Tak stało się w np. w przypadku rosyjskiej influencerki, Żanny Samsonowej, która żywiła się owocami egzotycznymi i niektórymi warzywami. Jej organizm po 10 latach takiej diety był tak niedożywiony i narażony na infekcje, że w wieku 39 lat przestał funkcjonować.

Czy na diecie frutariańskiej można przetrwać? Tak, przez jakiś czas. Czy dieta frutariańska może doprowadzić do śmierci? Tak, w długim okresie czasu jest takie ryzyko.

Korzystne efekty frutarianizmu

Niektóre osoby przechodzą na frutarianizm z następujących powodów, które uznają za zalety takiego sposobu odżywiania:

brak potrzeby gotowania,

brak potrzeby zabijania zwierząt,

oszczędzanie przyrody,

duża podaż witamin i przeciwutleniaczy,

zmniejszenie kaloryczności diety i zmniejszenie masy ciała,

detoks organizmu.

