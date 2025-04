Wegetarianizm to sposób odżywiania, który polega na całkowitym wykluczeniu z jadłospisu produktów pochodzenia zwierzęcego. Jednak nie wszyscy są w stanie zupełnie zrezygnować ze spożywania posiłków mięsnych. Jak połączyć założenia wegetarianizmu z okazjonalnym jedzeniem mięsa? Odpowiedzią jest flexitarianizm.

Na czym polega flexitarianizm?



Flexitarianizm można potraktować jako optymalne rozwiązanie dla osób, które świadomie chcą ograniczyć spożywanie mięsa, nie wykluczając go całkowicie ze swojego jadłospisu. Polega bowiem na zwiększeniu ilości spożywanych owoców i warzyw, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości posiłków mięsnych. Oczywiście, taki sposób odżywiania nie jest niczym nowym, jednak ostatnio staje się coraz bardziej popularny. Whole Food przewiduje nawet, że w roku 2017 flexitarianizm będzie najważniejszym trendem żywieniowym.

Jak powstał flexitarianizm?

Pojęcie flexitarianizmu wprowadziła w latach 90. XX wieku Linda Anthony, nie zyskał on jednak wtedy zbyt wielu zwolenników. Głośno zrobiło się o nim dopiero w roku 2009, kiedy muzyk Paul McCartney i jego córki rozpoczęli akcję zachęcającą do rezygnacji z posiłków mięsnych w poniedziałki. Hasło "Meat Free Monday" stało się rozpoznawalne na całym świecie, a do inicjatywy przyłączyło się ponad milion osób.

Istnieją różne podejścia do flexitarianizmu. Jedno zakłada ustalenie sobie określonej liczby posiłków bezmięsnych lub wprowadzenie jednego a czasem kilku dni bezmięsnych w tygodniowym jadłospisie. Drugie, przy stosowaniu na co dzień diety wegetariańskiej lub wegańskiej, okazjonalnie dopuszcza spożycie dania mięsnego.

Jakie korzyści ma stosowanie diety flexitariańskiej?

Ograniczenie mięsa w diecie może przyczynić się do poprawy kondycji fizycznej i stanu zdrowia – obniża bowiem ryzyko zachorowania na cukrzycę, nowotwory i choroby serca. Dieta flexitariańska daje możliwość pozytywnego oddziaływania na własny organizm, bez konieczności całkowitej rezygnacji z ulubionych smaków.

Na podstawie informacji prasowej VeggieDay