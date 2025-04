Szczuła figura, niższa masa ciała nie jest synonimem lepszego samopoczucia. Wręcz przeciwnie, badania pokazują, że osoby z niedowagą są w gorszej kondycji zdrowotnej niż ci, którzy mają lekką nadwagę.

Zobacz, jakie sygnały wysyła twoje ciało, które mogą świadczyć o tym, że „rozpędziłaś” się za bardzo. Zatrzymaj się, zanim spotka cię niebezpieczna sytuacja np. omdlenie za kierownicą.

1. Twoja miesiączka jest nieprzewidywalna

Okres pojawia się 5 dni za wcześnie, albo przeciwnie opóźnia się o cały tydzień. To znak, że twój organizm nie radzi sobie ze zmianami poziomu tkanki tłuszczowej. Zbyt mała ilość tłuszczu podskórnego to dla mózgu, który steruje cyklem miesięcznym, sygnał, że ciąża i karmienie piersią są niemożliwie. Oba te stany wymagają bowiem dodatkowych dostaw energii, a gdy nie masz zapasów układ nerwowy zatrzymuje miesiączkowanie. Poprzedza to rozregulowanie cyklu i jego nieprzewidywalność.

2. Jesteś ciągle zmęczona

Nie możesz wstać z łóżka, wejście po schodach jest szalenie męczące, a w ciągu dnia najchętniej byś spała. Takie samopoczucie może być związane z kilkoma zjawiskami, które występują, gdy rygorystycznie się odchudzasz. Przyczyny: za niskie stężenie cukru we krwi, niedobory pokarmowe, a także osłabione mięśnie. Gdy tracisz na wadze, zbyt szybko możesz spalać mięśnie, a serce to także mięsień. Po nieracjonalnej diecie twoje serce jest słabsze!

3. Włosy dosłownie sypią ci się z głowy

Kiedy jesz za mało doprowadzasz do tzw. subklinicznych niedoborów składników odżywczych. To taki stan przed właściwym, groźnym niedoborem. Objawy subklinicznego niedoboru są jako pierwsze widoczne w pogarszającym się stanie włosów. Co wpływa na to, że głosy lecą garściami?

Niedobór białka – budulca włosów, włosy przestają rosnąć.

– budulca włosów, włosy przestają rosnąć. Niedobór nienasyconych kwasów tłuszczowych – włos staje się suchy jak wiór.

– włos staje się suchy jak wiór. Niedobór witamin z grupy B – włosy wypadają.

4. Nie czujesz głodu na zmianę z wilczym głodem

Głód jest normalnym uczuciem, gdy zanika powinnaś się niepokoić. To oznacza, że twoje ciało przyzwyczaja się do "nienormalnego". Jeśli przesadziłaś z odchudzaniem najczęściej brak głodu przeplatać będzie się z wilczym apetytem. Uważaj, to pierwszy krok do zaburzeń odżywiania!

5. Twoja cera jest blada i poszarzała

Długotrwałe bycie na rygorystycznej diecie często prowadzi do wyczerpania się zapasów żelaza. Obniża się stężenie hemoglobiny i ferrytyny (białko magazynujące żelazo), co może prowadzić do anemii. W efekcie jesteś senna, zmęczona, a twoja skóra staje się blada i szara. Wyglądasz wtedy na smutną i pozbawioną energii.

