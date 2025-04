Skąd wziął się pomysł na fitness jumping?

Fitness jumping to nic innego niż zajęcia, które w swoim programie uwzględniają najbardziej banalną formę treningu kardio - skakanie. Choć to dzieci najbardziej preferują taki rodzaj aktywności okazuje się, że również dorosłym przydałaby się porządna dawka skakania na skakance, czy gry w gumę. A wszystko to oferuje nowy trend w fitnessie nazwany fitness jumpingiem!

Jakie są zalety fitness jumpingu?

Skakanie jako forma treningu ma dobroczynny wpływ na całe ciało - zarówno jeśli chodzi o jego wymiar psychiczny, jak i fizyczny:

podnosi tętno, przez co szybciej spalamy kalorie

zwiększa wydolność organizmu

dotlenia

przyspiesza przemianę materii

zwiększa koordynację ruchową

wzmacnia mięśnie całego ciała

spala tkankę tłuszczową

ułatwia wydalanie toksyn

zmniejsza uczucie zmęczenia

na skutek zwiększonej intensywności wspomaga produkcję serotoniny

Ile kalorii spalisz trenując fitness jumping?

W trakcie godzinnego treningu fitness jumpingu jesteś w stanie spalić nawet 800 kcal! Ten nowy trend stanowi konkurencję dla dotychczas bardzo popularnej zumby, w czasie której również spalamy ogrom kalorii.

Zdaniem ekspertów 10 minut fitness jumpingu przynosi podobne rezultaty, jak 30 minut joggingu.

Przeciwwskazania do udziału w zajęciach z fitness jumpingu

Lekarze nie zalecają fitness jumpingu osobom z dużą nadwagą, mającym problemy z krążeniem, cierpiącym na zwyrodnienia stawów lub na choroby układu oddechowego (m.in. astma).

Na czym polega fitness jumping?

Jumping fitness może występować w dwóch odmianach. Forma light, która jest dedykowana osobom początkującym, odbywa się na specjalnie opatentowanych trampolinach. Odmiana dla bardziej zaawansowanych dodatkowo włącza w układ ćwiczeń różnego rodzaju wyskoki, przeskoki na podesty oraz przewiduje dodatkowe obciążenia ciała (np. przypinane do kostek ciężarki).

