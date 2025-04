Wypróbuj nasze przepisy na fit sernik. Dzięki nim przygotujesz zdrowe i bardzo smaczne ciasto, które możesz podać także gościom. Niektóre z nich są tak niskokaloryczne, że śmiało możesz brać dokładkę. Nawet wtedy zjesz mniej więcej połowę kalorii, jaka dostarczyłby ci tradycyjny sernik wiedeński, o takim z polewą czekoladową nie wspominając.

To proste: wystarczy zamienić najbardziej niezdrowe czy tłuste jego składniki na takie, które dostarczą mniej kalorii i tłuszczu nasyconego. Ciasto można zrobić w postaci fit sernika pieczonego lub fit sernika na zimno, który nie wymaga pieczenia. Możliwe jest też przygotowanie jednoporcjowych wersji ciasta. 5 różnych wersji ciasta znajdziesz w ramach przepisów na fit sernik.

Fit sernik – modyfikacje

W tradycyjnym przepisie na sernik jest twaróg. Często używa się bardziej kremowego, tłustego twarogu, który w serniku fit można zastąpić półtłustym lub chudym.

Spora ilość cukru w zwykłym cieście może być zastąpiona zdrowymi zamiennikami cukru, co pozwoli znacząco zmniejszyć kaloryczność fit sernika.

Oczywiście warto też zamienić śmietanę kremówkę np. na jogurt i ograniczyć ilość masła. Na pewno jednak nie warto zamieniać go na twarde margaryny, w których utwardzony tłuszcz trans jest jeszcze mniej zdrowy od tłuszczu nasyconego z masła.

Warto za to wzbogacić fit sernik w owoce: maliny, truskawki, mango, banany, jeżyny, mandarynki, jagody, wiśnie. To relatywnie niewielki dodatek kalorii, ale za to moc witamin i mikroelementów. A także piękna dekoracja i idealnie, lekko kwaśny dodatek do słodkiego fit sernika.

Fit spód do sernika

Nie wiemy, czy wiesz, że sernik w niektórych wersjach, nie musi mieć spodu. To pozwala zaoszczędzić sporo kalorii i węglowodanów. Jeśli jednak jesteś fanką sernika na spodzie, możesz przygotować spód z płatków owsianych lub użyć dodatku razowej mąki. To zdrowy dodatek błonnika i cennych mikroelementów, których pozbawiona jest tradycyjna wersja spodu do sernika.

Oto szybki sernik na zimno z galaretką. Jeśli zdecydujesz się przygotować go bez galaretki, będzie to szybki fit sernik na zimno – galaretka wymaga czasu, aby stężała.

Przepis pozwala przygotować porcję ciasta w tradycyjnej tortownicy o średnicy dwudziestu paru centymetrów. Jeśli masz mniejszą i wyższą formę, zmniejsz trochę ilość masy na spód, aby nie była zbyt gruba. Całe fit ciasto z truskawkami dostarcza ok. 1040 kcal. Jeśli podzielisz je na 12 kawałków, w każdym będzie ok. 86 kcal.

Składniki na spód fit sernika:

¾ szklanki płatków owsianych,

łyżka orzechów laskowych,

łyżka kakao,

2 łyżeczki miodu,

1-1,5 łyżki oleju rzepakowego lub kokosowego.

Składniki na masę serową:

300 g twarogu półtłustego,

300 g truskawek,

200 g mleka 0,5% tłuszczu,

20 g nasion chia (opcjonalnie),

15 g żelatyny,

2 łyżki erytrytolu,

1 opakowanie galaretki bez cukru,

120 ml wody.

Sposób przygotowania:

Zmiel płatki owsiane razem z orzechami laskowymi. Dodaj kakao i dokładnie wymieszaj. Następnie wmieszaj olej, aby powstała jednorodna masa. Wyłóż nią spód tortownicy, formując płaską warstwę o tej samej grubości na całej powierzchni. Wygładzaj łyżką. Nasiona chia zalej mlekiem i odstaw do napęcznienia (ok.1,5 h). W międzyczasie zamieszaj 2-3 razy. Możesz ten krok pominąć, jeśli nie chcesz użyć nasion chia, ale one nadadzą sernikowy łady wygląd – masa serowa będzie w ciemne kropki. Truskawki opłucz, pozbaw szypułek i dokładnie osusz. Odłóż kilka owoców do dekoracji, a resztę ustaw otworami do dołu na spodzie ciasta tak, aby była między nimi wolna przestrzeń. Rozpuść żelatynę w ciepłej wodzie i ostudź. Zmiksuj twaróg z erytrytolem i rozpuszczoną żelatyną. Powinna powstać idealnie gładka masa. Dodaj mleko z nasionami chia i dokładnie wymieszaj łyżką. Ostrożnie zalej truskawki masą serową, starając się, aby się nie wywróciły. Wygładź wierzch sernika i wstaw do lodówki na 40 minut, aby masa stężała. W międzyczasie przygotuj galaretkę zgodnie z instrukcją z opakowania. Możesz jedynie nieco zmniejszyć ilość wody, żeby galaretka była później bardziej sztywna. Zalej sernik ostudzoną galaretką i wstaw do lodówki na 2 godziny Podawaj fit sernik udekorowany truskawkami.

fot. Fit sernik na zimno/ Adobe Stock, Nelea Reazanteva

To fit sernik pieczony z twarogu i jogurtu. Możesz użyć zwykłego twarogu chudego, który trzeba trzykrotnie zmielić lub sięgnąć po prostsze rozwiązanie – chudy twaróg sernikowy w wiaderku. W przepisie uwzględniamy właśnie taki rodzaj sera. Całe ciasto dostarcza ok. 1805 kcal. Jeśli podzielisz je na 12 kawałków, w każdym będzie ok. 150 kcal.

Składniki:

450 g twarogu chudego,

200 g jogurtu greckiego lub skyru,

3 jaja,

125 g erytrytolu,

50 g roztopionego masła,

łyżeczka ekstraktu z wanilii,

2 łyżki skrobi ziemniaczanej,

10 g żelatyny,

duża garść borówek amerykańskich,

200 g czarnych jagód (mogą być mrożone, ale odsączone).

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 160 stopni. Zmiksuj na gładką masę twaróg, erytrytol, ekstrakt waniliowy i jogurt. Wmieszaj mikserem ostudzone roztopione masło i mąkę ziemniaczaną. Cały czas mieszając, dodaj po kolei jaja. Masa powinna być jednorodna. Wyłóż tortownicę papierem do pieczenia i wyłóż do środka masę na fit sernik. Wstaw do piekarnika na ok. 60-75 minut. Pozostaw w zamkniętym piekarniku na godzinę, potem uchyl drzwiczki. Całkiem ostudzony fit sernik wstaw do lodówki. Rozpuść żelatynę w 100 ml ciepłej wody. Ostudź. Czarne jagody zmiksuj z żelatyną. Tak powstałą masą wysmaruj wierch sernika. Rozsyp na wierzchu borówki i wstaw do lodówki, aby masa jagodowa stężała.

fot. Fit sernik z twarogu/ Adobe Stock, Pixel-Shot

To przepis naszej ekspertki, Anny Urbańskiej, która zajmuje się dietetyką z prawdziwą pasją. Podajemy składniki na samo ciasto. Podać możesz je z owocami, z kleksem jogurtu greckiego, posypany wiórkami gorzkiej czekolady. Całe ciasto dostarcza ok. 3320 kcal. Jeśli podzielisz je na 12 kawałków, w każdym będzie ok. 276 kcal.

Składniki:

600 g upieczonej dyni,

1 kg sera twarogowego o obniżonej zwartości tłuszczu (z wiaderka),

4 jaja,

100 ksylitolu,

80 g mąki ziemniaczanej,

skórka z 1 pomarańczy,

szczypta cynamonu,

łyżeczka kurkumy.

Składniki na spód:

150 g płatków owsianych,

75 g masła,

70 g daktyli bez pestek,

10 g kakao.

Sposób przygotowania:

Pokrój dynie na kawałki i piecz 35-40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Zmiksuj miąższ upieczonej i wystudzonej dyni na gładką masę. Zalej daktyle wrzątkiem (aż woda je przykryje) i odczekaj kilka minut, aby nasiąkły. Zmiksuj wyjęte z wody daktyle z masłem, kakao i płatkami owsianymi. Masa powinna być w miarę jednorodna i „klejąca”. Wyłóż tortownice papierem do pieczenia, a następnie dno wyłóż masą daktylową, formując zwartą, równą warstwę. W misce zmiksuj na gładką masę: ser, zmiksowana dynię, ksylitol, jaja i mąkę ziemniaczaną. Wmieszaj łyżką otartą skórkę z pomarańczy, kurkumę i cynamon. Wyłóż masę na daktylowy spód, tworząc równą warstwę. Wstaw do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piecz ok. 70 minut. Ostudź ciasto w piekarniku bez otwierania drzwiczek. Krój i podawaj, gdy całkiem wystygnie.

fot. Fit sernik z dynią/ Adobe Stock, A_Lein

To chyba najprostszy przepis na fit sernik pieczony w dodatku o nietypowym smaku, gdyż jego ważnym składnikiem jest dojrzałe mango. To ono nadaje mu swój apetyczny aromat i smak. Ciasto możesz podawać z kawałkami mango na wierzchu. Całe ciasto dostarcza ok. 930 kcal. Jeśli podzielisz je na 12 kawałków, w każdym będzie ok. 77,5 kcal.

Składniki:

400 g twarogu półtłustego,

400 g zmiksowanego mango (pulpa z mango),

4 jaja,

4 krople aromatu waniliowego,

szczypta kardamonu,

borówki amerykańskie lub świeże czarne jagody do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. W mikserze dokładnie zmiksuj: zmielony twaróg albo twaróg z wiaderka, pulpę z mango, jaja i przyprawy. Miksuj tak długo, aż powstanie jednorodna, gładka masa. Wyłóż prostokątną blachę papierem do pieczenia i wylej do niej masę na fit sernik z mango. Wstaw do piekarnika na ok. 40 minut. Sernik trzeba wystudzić w piekarniku z lekko uchylonymi drzwiczkami. Podawaj ciasto ozdobione owocami.

fot. Fit sernik z mango/ Adobe Stock, Ruslan Mitin

Oto fit sernik jednoporcjowy pieczony. Jest prosty w przygotowaniu i smaczny. Zamiast wiśni możesz użyć innych soczystych owoców o barwnym soku. My proponujemy wiśnie, gdyż należą do bardzo zdrowych owoców, a przy tym mają fajny cierpki smak, który nieco łagodnieje podczas pieczenia, ale nadal fajnie kontrastuje ze smakiem masy serowej. Cały przepis dostarcza ok. 1180 kcal. Jeśli przygotujesz 10 babeczek, w każdym jednoporcjowym fit deserze będzie ok. 118 kcal.

Składniki na spody:

1/2 szklanki płatków owsianych,

łyżka orzechów laskowych,

łyżeczka kakao,

1 łyżka oleju rzepakowego lub kokosowego.

Składniki na masę serową:

200 g sera twarogowego z wiaderka o obniżonej zawartości tłuszczu,

2 jaja,

80 g erytrytolu,

3 łyżki jogurtu greckiego,

łyżka mąki ziemniaczanej,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

200 g wiśni (mogą być mrożone).

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Zmiel płatki owsiane z orzechami laskowymi. Dodaj kakao i dokładnie wymieszaj. Następnie wmieszaj olej, aby powstała jednorodna masa. Masą powykładaj dno jednorazowych foremek do babeczek. W mikserze zmiksuj wszystkie składniki na masę serową poza wiśniami. Część wiśni porozgniataj widelcem i ułóż na dnie foremek. Następnie zalej foremki masą serową. Wierzch skrop sokiem z wiśni i wstaw do piekarnika. Piecz przez 20-30 minut. Wystudź w lekko uchylonym piekarniku. Przed podaniem udekoruj resztą wiśni.

fot. Sernik jednoporcjowy fit/ Adobe Stock, Irina Kostina

