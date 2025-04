Fit pączki twarogowe to dobry pomysł na odchudzoną potrawę na tłusty czwartek. Jeśli dbasz o figurę lub próbujesz się odchudzić, pewnie nie chcesz niwelować efektów tłustymi i słodkimi pączkami. Oczywiście jeden pączek nie spowoduje, że przytyjesz, ale znacznie lepiej przygotować fit wersję. Dietetyczne pączki mają więcej białka, znacznie mniej tłuszczu (bo są pieczone) i o wiele mniej kalorii. Skorzystaj z naszego przepisu na fit pączki serowe, by zaspokoić zachciankę na słodycze.

Spis treści:

Rozkład makroskładników w fit pączkach twarogowych pokazuje, że nie jest to żadnego rodzaju odstępstwo od zdrowej diety. Serowe pączki pieczone mogą być świetnym drugim śniadaniem lub przekąską na co dzień, nie tylko w tłusty czwartek.

Jeden pączek to kilka gramów białka, do tego węglowodany i mało tłuszczu. Sprawdzi się on zatem jako doskonały posiłek potreningowy.

Oprócz tego w fit pączkach z twarogu jest też sporo wapnia, pierwiastka ważnego dla zdrowia zębów, kości i serca.

Wartości odżywcze fit pączków twarogowych

Fit pączki twarogowe mają znacznie mniej kalorii. To jednak nie jest jedyna różnica. Podajemy wartości odżywcze pączków z naszych przepisów.

1. Prosty przepis na fit pączki twarogowe - wartości odżywcze

Jeden pączek przygotowany z powyższego przepisu (zakładając, że przygotujesz ich 12) dostarcza:

185 kcal,

9 g białka,

32 g węglowodanów,

3 g tłuszczu.

2. Wartości odżywcze pieczonych fit pączków twarogowych bez cukru, bez drożdży

Jeden pączek przygotowany z powyższego przepisu (zakładając, że przygotujesz ich 12) dostarcza:

ok. 49 kcal,

ok. 3,5 g białka,

ok. 7 g węglowodanów,

ok. 1,5 g tłuszczu.

3. Fit pączki twarogowe na drożdżach i z nadzieniem jagodowym - wartości odżywcze

Jeden pączek przygotowany z powyższego przepisu (zakładając, że przygotujesz ich 12) dostarcza:

ok. 123 kcal,

ok. 5,5 g białka,

ok. 21 g węglowodanów,

ok. 2 g tłuszczu.

Z przepisu przygotujesz ok. 12 dietetycznych pączków serowych.

Składniki:

500 g twarogu sernikowego z dobrym składem,

1 szklanka mąki pszennej,

1 szklanka mąki orkiszowej (lub kolejna szklanka mąki pszennej),

80 g ksylitolu lub erytrytolu,

20 g ksylitolu w pudrze,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

pół łyżeczki aromatu waniliowego lub pestki z laski wanilii,

opcjonalnie: nadzienie z dowolnej konfitury.

Sposób przygotowania:

Twaróg przełóż do miski. Dodaj jajko i ksylitol (lub inny słodzik). Zmiksuj mikserem na gładką masę. Dodaj porcjami mąkę, aromat waniliowy lub wanilię i proszek do pieczenia. Wyrób ciasto dłonią. Podziel ciasto na 12 porcji. Jeśli chcesz dodać do nich nadzienie, połóż małą porcję na każdym pączku i zaklej je w środku. Połóż pączki na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem. Piecz w temperaturze 180 stopni przez ok. 25 minut. Po ostudzeniu posyp fit pączki twarogowe ksylitolowym pudrem.

fot. Prosty przepis na fit pączki twarogowe/Adobe Stock, voltan

Składniki:

200 g chudego twarogu,

1 jajko,

50 g mąki owsianej,

50 g mąki orkiszowej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka erytrytolu lub ksylitolu,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

1 łyżka jogurtu naturalnego,

1 łyżeczka oleju kokosowego (do posmarowania).

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Twaróg rozgnieć widelcem lub zmiksuj na gładką masę. Dodaj jajko, jogurt, erytrytol i ekstrakt waniliowy, wymieszaj. Wsyp mąkę owsianą, orkiszową oraz proszek do pieczenia i wyrób ciasto. Uformuj małe kulki, lekko je spłaszcz i ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Paczki posmaruj cienko roztopionym olejem kokosowym. Piecz przez 15–18 minut, aż będą lekko złote. Opcjonalnie posyp erytrytolem zmielonym na puder.

fot. Pieczone fit pączki twarogowe bez cukru, bez drożdży/Adobe Stock, natkinzu

Składniki na ciasto:

200 g półtłustego twarogu,

1 jajko,

1 żółtko,

250 g mąki pełnoziarnistej,

50 g mąki jaglanej,

50 ml mleka roślinnego (np. migdałowego),

1 łyżka miodu,

10 g świeżych drożdży (lub 5 g suchych),

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

1 łyżka oleju rzepakowego.

Składniki na nadzienie:

100 g jagód (świeżych lub mrożonych),

1 łyżeczka erytrytolu,

1 łyżeczka skrobi ziemniaczanej,

2 łyżki wody.

Sposób przygotowania:

Podgrzej mleko do letniej temperatury, dodaj pokruszone drożdże i miód. Odstaw na 15-20 minut. Twaróg zmiksuj lub rozgnieć, dodaj jajko, żółtko i wanilię. Połącz z wyrośniętymi drożdżami, dodaj mąkę i wyrób elastyczne ciasto. Odstaw ciasto na 45 minut do wyrośnięcia. W tym czasie przygotuj nadzienie: zagotuj jagody z erytrytolem, wodą i skrobią do zgęstnienia, ostudź. Z ciasta uformuj małe placuszki, na środku każdego nałóż porcję nadzienia, zaklej i uformuj kulkę. Ułóż na blasze i odstaw na kolejne 20 minut do wyrośnięcia. Piecz w 180°C przez 15–18 minut. Po ostudzeniu opcjonalnie oprósz zmielonym erytrytolem.

fot. Fit pączki twarogowe na drożdżach i z nadzieniem jagodowym/Adobe Stock, kathrin

Artykuł pierwotnie opublikowała Anna Urbańska 12.01.2022 r.

