Fit oponki smażone i z piekarnika: łatwe przepisy na dietetyczne słodkości

Fit oponki to hit nie tylko na tłusty czwartek. Będą też pyszną przekąską do pracy, do szkoły, w podróż lub gdy spodziewasz się gości. Dietetyczne, zdrowe słodkości przygotujesz m.in. z chudego twarogu, gęstego jogurtu naturalnego i jogurtu greckiego. W obu wersjach wyjdą pyszne i puszyste. Będą rozpływać się w ustach. Odkryj przepis na fit oponki smażone i fit oponki z piekarnika, którymi możesz się zajadać będąc na diecie odchudzającej.