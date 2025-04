Zdrowa FIT nutella ze śliwek - przepis na krem czekoladowy bez dodatku cukru. Legalny łakoć dla dzieci i dorosłych

Zdrowa fit nutella ze śliwek to doskonały zamiennik sklepowych kremów czekoladowych. Podstawowy przepis to tylko 3 składniki: śliwki, kakao i ksylitol lub erytrol. Do zdrowej nutelli ze śliwek możesz dodać też trochę gorzkiej czekolady. Fit nutellę śliwkową zaserwuj do naleśników, deserów, kanapek lub domowych placuszków.