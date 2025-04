Wypróbuj nasze przepisy na fit makaron. Większość jest bardzo prosta i nie zawiera wyszukanych, drogich dodatków. Jako bonus podajemy najprostszy na świecie sos do fit makaronu. Sprawdzi się jako dodatek do makaronu z krewetkami (jeśli chcesz zrobić bardziej ekstrawaganckie danie), jak i z kurczakiem czy tofu. Możesz do niego dodawać drobno pokrojoną marchewkę, cebulkę, suszone pomidory, aby za każdym razem nadać mu nieco inny wyraz. Wszystkie przepisy są opracowane na 1 porcję.

Spis treści:

Przepis dostarcza ok. 470 kcal w całej porcji. Syci, dostarcza też białka, więc śmiało możesz ten fit makaron przygotować sobie po treningu (Zobacz: Co jeść po treningu).

Składniki:

70 g makaronu,

100 g piersi z kurczaka (pokrojonej w kostkę),

100 g brokułów (podzielonych na różyczki),

10 g startego żółtego sera,

5 listków świeżej bazylii,

1 łyżeczka oliwy z oliwek,

sól, pieprz, oregano.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Brokuły ugotuj na parze lub w wodzie do miękkości. Kurczaka podsmaż na oliwie (lub gotuj na parze, jeśli unikasz smażenia). Wymieszaj makaron z brokułami, kurczakiem i bazylią. Posyp startym serem.

fot. Makaron z brokułami fit/ Adobe Stock, noirchocolate

Ten fit makaron ze szpinakiem i jogurtem jest niskokalorycznym daniem i dostarcza jedynie 373 kcal, dlatego nadaje się na lunch lub mało kaloryczną kolację.

Składniki:

70 g makaronu,

80 g świeżego szpinaku,

50 g jogurtu naturalnego 2% tłuszczu,

5 g orzechów włoskich (posiekanych),

1 ząbek czosnku (posiekany),

1 łyżeczka oliwy z oliwek,

sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na małej ilości oliwy podduś czosnek i szpinak. Wymieszaj makaron ze szpinakiem, dodaj jogurt, dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Posyp orzechami przed podaniem.

fot. Makaron ze szpinakiem fit/ Adobe Stock, Piotr Krzeslak

To bardzo lekki fit makaron (tylko 210 kcal). Dostarcza białka, zdrowego tłuszczu i dużą porcję błonnika z makaronu konjac.

Składniki:

150 g makaronu konjac,

100 g krewetek (obranych),

80 g fasolki szparagowej (pokrojonej na mniejsze kawałki),

100 g passaty pomidorowej,

1 cebula dymka (pokrojona w plasterki),

1 łyżeczka oliwy z oliwek,

sól, pieprz, papryka słodka, papryka ostra.

Sposób przygotowania:

Makaron konjac przepłucz wodą i przygotuj według instrukcji na opakowaniu. Fasolkę ugotuj na parze. Na oliwie podsmaż dymkę, dodaj krewetki, fasolkę i sos pomidorowy. Dopraw i duś krewetki ok. 5-6 minut. Nałóż sos z krewetkami na makaron konjac.

fot. Przepis na fit makaron konjac/ Adobe Stock, Brebca

Cały przepis na ten fit makaron bez mięsa zawiera ok. 370 kcal i cenne mikroelementy z warzyw. Idealny pomysł na obiad w diecie odchudzającej złożonej 4-5 posiłków.

Składniki:

70 g makaronu,

100 g cukinii (pokrojonej w słupki),

80 g brukselek (przekrojonych na pół),

50 g zielonego groszku (mrożonego lub świeżego),

1 łyżeczka oliwy z oliwek (5 ml),

sól, pieprz, tymianek.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron al dente. Brukselki i cukinię ugotuj na parze lub zblanszuj. Groszek dodaj na ostatnie 2-3 minuty gotowania. Połącz makaron z warzywami, skrop oliwą i dopraw tymiankiem.

fot. Makaron z cukinią fit / Adobe Stock, oleksandrausenko

Cały przepis to ok. 470 kcal, a więc spora dawka energii i zdrowych tłuszczów. Danie jest bardzo sycące – zjedz je, gdy nie będziesz wiedziała, kiedy będziesz mogła zjeść kolejny posiłek.

Składniki:

70 g makaronu pełnoziarnistego,

1/4 czerwonej cebuli (pokrojonej w piórka),

5 pomidorków koktajlowych (przekrojonych na pół),

1/4 awokado (pokrojone w kostkę lub plasterki),

1 garść sałaty rzymskiej (ok. 50 g),

30 g sera feta (pokruszonego),

1 łyżeczka oliwy,

sól, pieprz, oregano.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron al dente i go ostudź. Wymieszaj makaron z warzywami, fetą i oliwą. Dopraw solą, pieprzem i oregano.

fot. Fit sałatka z makaronem pełnoziarnistym/ Adobe Stock, okkijan2010

Ten węglowodanowo-białkowy fit makaron dostarcza ok. 450 kcal i komplet makroskładników: węglowodany, białko i tłuszcz. Syci i odżywia.

Składniki:

70 g makaronu,

100 g piersi z kurczaka (pokrojonej w kostkę),

20 g kiełków (np. lucerny lub brokuła),

30 g pora (pokrojonego w cienkie plasterki),

10 g tartego sera parmezan,

1 łyżeczka oliwy,

sól, pieprz, zioła prowansalskie.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją, tak aby wyszedł al dente. Pora i kurczaka podduś na minimalnej ilości oliwy (lub ugotuj na parze). Połącz makaron z kurczakiem, porami i kiełkami. Posyp serem i dopraw.

fot. Makaron z kurczakiem fit/ Adobe Stock, okkijan2010

Składniki:

2-3 łyżki oliwy,

2 ząbki czosnku,

pół pęczka natki pietruszki,

1 papryczka chili (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Pokrój drobno obrane ząbki czosnku oraz papryczkę chili, jeśli chcesz mieć ostrawy sos. Rozgrzej oliwę na patelni i wrzuć do niej czosnek i pokrojoną papryczkę. Podsmażaj, aż czosnek uwolni zapach i się leciutko zrumieni. Na koniec wrzuć posiekaną natkę, wymieszaj i całość dodaj do ugotowanego makaronu. Wymieszaj i gotowe.

fot. Fit sos do makaronu/ Adobe Stock, Martin

