Fit ciasto z rabarbarem to doskonały sezonowy deser. Podaj je do kawy lub zrób jako niedzielny deser. Po te niskokaloryczne wersje ciast z rabarbarem, mogą sięgnąć nawet osoby na diecie odchudzającej.

Żeby zrobić smaczne, zdrowe i dietetyczne fit ciasto z rabarbarem, musisz przestrzegać kilku zasad. Rabarbar to kwaśna roślina, którą w tradycyjnych deserach zasypuje się dużą ilością cukru, by zneutralizować mocno kwaśny smak. W fit ciastach dodatek cukru to zdecydowanie coś, czego trzeba uniknąć. Zapoznaj się z tymi zasadami, a zrobienie fit ciasta z rabarbarem nie będzie dla ciebie wyzwaniem:

Zamień cukier z ciasta na erytrol i ksylitol – niskokaloryczne słodziki.

– niskokaloryczne słodziki. Jeśli to możliwe, zmniejsz ilość masła wykorzystanego do ciasta.

wykorzystanego do ciasta. Połącz rabarbar w cieście z innymi owocami. Dzięki temu osiągniesz słodki smak, bez konieczności wykorzystania dużej ilości słodzików i cukru.

Dzięki temu osiągniesz słodki smak, bez konieczności wykorzystania dużej ilości słodzików i cukru. Zamiast mąki pszennej, korzystaj ze zmielonych płatków owsianych lub mąki pełnoziarnistej. Możesz mieszać też mąkę pszenną z innym rodzajem, by ciasto zachowało podobną strukturę.

Pamiętaj, że rabarbar może być dodatkiem do sprawdzonego już przez ciebie przepisu na inne fit ciasto:

mus rabarbarowy można podać z fit ciastem marchewkowym,

marmoladą rabarbarową możesz posmarować spód fit mazurka,

możesz po prostu dodać rabarbar do fit ciasta drożdżowego, lub

nadziać dżemem z rabarbaru fit pączki.

Tarta z rabarbarem w wersji fit ma mniej kalorii, niż klasyczna tara na kruchym cieście. Zachowałyśmy dodatek masła do ciasta, by było kruche i mleczne. Mąka pszenna została wymieszana z płatkami owsianymi, by tarta syciła i mogła zastępować klasyczny posiłek.

Składniki na spód:

180 g mąki pszennej wysokiego typu,

95 g płatków owsianych,

15 g proszku do pieczenia,

80 g ksylitolu,

skórka otarta z połowy pomarańczy,

szczypta soli,

115 g masła,

160 ml jogurtu.

Składniki na rabarbarowe nadzienie:

900 g rabarbaru,

laska wanilii,

łyżka masła,

szczypta soli,

200 g ksylitolu,

łyżka brązowego cukru.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę z płatkami owsianymi, ksylitolem i proszkiem do pieczenia. Dodaj skórkę pomarańczy i sól. Posiekaj masło na mniejsze kawałki i dodaj je do suchych składników. Dodaj jogurt naturalny. Ugnieć do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozwałkuj ciasto tak, by osiągnąć ciasto o grubości 5 mm. Staraj się rozwałkować je w kształt tarty. Wyłóż okrągłą blaszkę ciastem, pozostawiając je luźno na brzegach. Pokrój rabarbar w centymetrowe kawałki. W rondlu umieść rabarbar, ksylitol, masło. Dodaj sól i pestki wyciągnięte z laski wanilii. Dokładnie wymieszaj. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż na papier rabarbar z dodatkami. Posyp go cukrem. Piecz rabarbar ok. 8 minut w temp. 190 stopni. Przełóż farsz rabarbarowy na tartę (możesz poukładać go jak na zdjęciu). Zawiń brzegi ciasta do wnętrza. Piecz tartę ok. 20 minut, do zarumienienia brzegów.

fot. Tarta rabarbarowa fit/ Adobe Stock, jorofoti

Oto klasyczna drożdżówka z rabarbarem w fit wersji. Główną zmianą jest skorzystanie z erytrolu zamiast cukru.

Składniki:

25 g drożdży,

500 g mąki orkiszowej,

250 ml mleka 2% tłuszczu,

łyżeczka cukru,

120 g erytrolu,

2 jajka,

50 g masła,

300 g rabarbaru.

Sposób przygotowania:

Zrób zaczyn ciasta drożdżowego: podgrzej mleko do temp. 40 stopni, dodaj drożdże, cukier i ok. 2 łyżki mąki. Przykryj zaczyn i odstaw go na 20 minut w ciepłe miejsce. Przesiej mąkę, dodaj do niej jajka i rozpuszczone masło. Dodaj erytrol i wymieszaj. Dodaj do składników zaczyn i dokładnie wyrób ciasto. Przykry je czystą ściereczką i odstaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Umyj i oczyść rabarbar. Pokrój go w mniejsze kawałki (ok. 2 cm). Przełóż ciasto drożdżowe na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Ułóż kawałki rabarbaru na wierzchu ciasta i odstaw na kilka minut do ponownego wyrośnięcia. Piecz ciasto przez ok. 45 minut w 180 stopniach.

fot. Fit drożdżówka z rabarbarem/ Adobe Stock, Victoria

To przepis na fit ciasto rabarbarowe, które nie ma o wiele mniej kalorii niż klasyczne ciasto z rabarbarem, ale nie ma cukru. To wersja niskowęglowodanowa, która doceni każda osoba z insulinoopornością.

Składniki:

450 g rabarbaru,

50 g ksylitolu,

200 g masła,

kilka kropli ekstraktu waniliowego,

5 jajek,

szczypta soli,

200 g mąki migdałowej,

50 g mąki orkiszowej,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

garść płatków migdałowych.

Sposób przygotowania:

Oczyść rabarbar i pokrój go na mniejsze kawałki długości ok. 5 cm. Posyp rabarbar łyżką ksylitolu i odstaw go na ok. 20 minut. Rozdziel białka od żółtek. Ubij białka z dodatkiem soli. Dodaj porcjami połowę ksylitolu do białek i dalej miksuj. Odstaw białka. Do osobnej miski przełóż masło, resztę ksylitolu i ubijaj do osiągnięcia kremowej tekstury. Dodaj ekstrakt waniliowy, żółtka i ubijaj. Dodaj mąkę migdałową i mąkę orkiszową. Wymieszaj do osiągnięcia jednolitej tekstury. Powoli dodaj pianę z białek, mieszając ręcznie (nie używaj miksera). Przełóż masę na przygotowaną blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Rozłóż rabarbar na cieście. Posyp wierzch ciasta płatkami migdałowymi. Piecz w temp. 180 stopni przez ok. 45 minut.

fot. Niskowęglowodanowe fit ciasto z rabarbarem/ Adobe Stock, pgstudija

Bardzo szybki dietetyczny rabarbarowy deser, który uda się każdemu. Możesz zaserwować go jako „ciasto” i podać w dużej formie na tartę, lub zrobić go w jednoporcjowych kokilkach do zapiekania.

Składniki:

700 g świeżego rabarbaru,

80 g płatków owsianych,

30 g orzechów laskowych,

20 g miodu,

100 g ksylitolu,

40 g masła.

Sposób przygotowania:

Oczyść rabarbar i pokrój go na kawałki długości ok. 3 cm. Przełóż rabarbar do formy, w której będziesz go zapiekać. Posyp 80 g ksylitolu. W blenderze rozdrobnij płatki owsiane. Dodaj miód, pozostały ksylitol, masło i posiekane orzechy. Wylep kruszonkę. Posyp rabarbar powstałą kruszonką. Zapiekaj przez ok. 25 minut w temp. 180 stopni.

fot. Rabarbar pod dietetyczną kruszonką/ Adobe Stock, HTPhoto

To najłatwiejsze, bardzo puszyste ciasto z rabarbarem w wersji fit, jakie możesz zrobić.

Składniki:

5 jajek,

100 g mąki ryżowej

50 g mąki pszennej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

100 g ksylitolu w pudrze,

łyżka oleju rzepakowego,

300 g rabarbaru.

Sposób przygotowania:

Wbij jaja do miski, dodaj ksylitol w pudrze i ubij przez kilkanaście minut. Dodaj olej rzepakowy. Wymieszaj suche składniki: dwa rodzaje mąki z proszkiem. Powoli dodawaj suche składniki do dobrze ubitych jaj. Miksuj do uzyskania gładkiej masy. Wyłóż formę papierem do pieczenia. Wylej ciasto biszkoptowe i połóż na nim kawałki rabarbaru. Piecz przez ok. 40 minut w temp. 180 stopni.

fot. Fit ciasto biszkoptowe z rabarbarem/ Adobe Stock, nataliakaevsti

