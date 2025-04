Masz idealne kobiece kształty: duży biust, wąską talię i pełne biodra. Do tego szczupłe nogi. Niestety, także wystający brzuszek.

Jak ćwiczyć?

Postaw na trening kardio o dużej intensywności, np. jazdę na rowerku stacjonarnym 20-30 minut 4 razy w tygodniu. Zapobiegnie to tyciu w okolicach bioder i brzucha. Na wyrzeźbienie mięśni najlepszy dla ciebie jest trening ABT, czyli brzuch, pupa, uda. Pierwsze ćwiczenie z pokazanych poniżej celuje we wszystkie grupy mięśni na raz. Duży biust to obciążenie dla kręgosłupa. Nie zapominaj więc o wzmocnieniu górnej części pleców. Pomoże ci w tym drugie ćwiczenie - „babskie pompki”.

Na pupę, uda i brzuch

Połóż się na plecach, ręce ułóż wzdłuż ciała. Ugnij nogi w kolanach i oprzyj stopy na podłodze tak, aby pięty były dość blisko pośladków. Napnij mięśnie brzucha i pośladków i wypchnij biodra w górę. Starając się nie ruszać biodrami, wyprostuj lewą nogę i unieś ją do pionu. Wytrzymaj 2 sekundy i powoli opuść nogę, a następnie pośladki na podłogę. Ponownie wypchnij biodra w górę i unieś tym razem lewą nogę. Opuść.

To jest jedno powtórzenie. Zrób jeszcze 11, odpocznij a następnie wykonaj drugą serię.

Na górną część pleców

Połóż się na brzuchu, skrzyżuj nogi w kostkach i ugnij je w kolanach, aby stopy znalazły się w górze. Oprzyj dłonie po bokach barków. Napnij mięśnie brzucha i wyprostuj ręce. Uda i tułów powinny tworzyć linię prostą. Wytrzymaj 2 sekundy i ugnij łokcie, ale nie opuszczaj tułowia na podłogę. Ponownie wyprostuj ręce.

Powtórz jeszcze 11 razy, a po krótkiej przerwie zrób drugą serię

Napisane na podstawie artykułu Katarzyny Gwiazdy-Iwańskiej zamieszczonego w miesięczniku Vita