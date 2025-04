Przygotuj faworki we frytkownicy beztłuszczowej. Nie zostanie ci garnek oleju, z którym nie bardzo jest co zrobić, zaoszczędzisz na prądzie i unikniesz bałaganu w kuchni związanego z rozkładaniem i sprzątaniem zatłuszczonych ręczników papierowych. W dodatku uszykujesz mniej kaloryczny chrust, którego smak dopasujesz do upodobań całej rodziny. Zobacz, jak zrobić faworki bez kąpania ich w tłuszczu.

Jest to niezwykle proste, a pieczenie jednej partii trwa dosłownie kilka minut, zwykle 5-8, co zależy od mocy urządzenia. Dopasuj czas pieczenia do swojej frytkownicy beztłuszczowej i zastosowanego rodzaju ciasta.

Najlepiej faworki układać w koszyku. Ma on płaskie dno, więc faworki nie będą się deformować, a dodatkowo umożliwia dostęp powietrza także od spodu, co pomaga bardziej równomiernie je upiec.

Bardzo ważne jest, aby układać faworki w jednej, góra dwóch warstwach i na krzyż. Przy dwóch warstwach w połowie pieczenie trzeba faworki obrócić, aby z obu stron upiekły się równomiernie.

Faworki z frytkownicy beztłuszczowej wychodzą bardziej kruche, ale mogą się też bardziej wysuszać. Dlatego często smaruje się je cieniutko olejem z obu stron, aby zapobiegać wysuszaniu – sama zdecyduj, np. po pierwszej partii pieczenia, czy smarowanie tłuszczem jest konieczne.

We frytkownicy beztłuszczowej można przygotować faworki z klasycznego ciasta. Aby nie wyszły za suche, możesz je cieniutko posmarować olejem za pomocą pędzelka. Jeśli chcesz tego uniknąć, spróbuj pierwszą upieczoną partię faworków z frytkownicy beztłuszczowej i jeśli wyjdą w całości zbyt suche, spróbuj kolejne faworki wycinać z niego grubszego ciasta.

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej,

3 żółtka,

1 łyżeczka cukru pudru,

1 łyżeczka octu,

3 łyżki śmietany 18%,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Wyrób ze wszystkich składników jednorodne, gładkie ciasto. Rozwałkuj je cienko (ok. 2-3 mm) i pokrój nożem lub radełkiem na paski o wymiarach 10 x 4 cm. Każdy pasek natnij na środku wzdłuż na odcinku ok. 3 cm. Włóż do otworu jeden koniec każdego faworka i wywiń. Najlepiej układaj surowe faworki we frytkownicy beztłuszczowej w jednej warstwie. Piecz w 180°C przez 6-8 minut, w razie potrzeby obracając faworki w połowie pieczenia. Przed podaniem możesz oprószyć je cukrem pudrem lub słodzikiem w pudrze.

fot. Klasyczne faworki z air-fryera /Adobe Stock, Sibashouse

Nie wszędzie w Polsce jada się faworki przygotowane według tej samej receptury. W niektórych domach tzw. chrust robi się z ciasta twarogowego. Ono także nadaje się do upieczenia w air fryerze.

Składniki:

2 niepełne szklanki mąki pszennej,

200 g twarogu z wiaderka,

1 jajko,

łyżka octu,

1 łyżeczka cukru,

pół łyżeczki aromatu waniliowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta sody,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Utrzyj jajko z cukrem. Stopniowo dodawaj mąkę i twaróg i zagniataj ciasto, dodając po drodze pozostałe składniki. Odstaw ciasto na 15 minut do lodówki. Rozwałkuj ciasto na grubość 3-4 mm, potnij na paski i powywijaj je jak w przypadku klasycznych faworków. Układaj we frytkownicy beztłuszczowej w jednej warstwie i tak, aby się nie dotykały – faworki trochę urosną. Piecz w 180°C przez 7-9 minut. Powinny być rumiane z obu stron, więc w połowie pieczenia możesz je delikatnie odwrócić. Przed podaniem możesz oprószyć cukrem pudrem lub słodzikiem w pudrze.

fot. Twarogowe faworki z frytkownicy beztłuszczowej/Adobe Stock, M.studio

Ten przepis to receptura mojej babci, która okazała się idealna także do frytkownicy beztłuszczowej. Chrust z migdałowym aromatem smakuje naprawdę wyjątkowo. Koniecznie musisz spróbować faworków z babcinej receptury.

Składniki:

szklanka mąki pszennej,

140-150 g zmielonych migdałów,

3 żółtka,

4 łyżki śmietany 18%,

2 łyżki masła,

2 łyżki araku,

2 łyżki miodu,

1-2 łyżki wody,

cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania:

Rozpuść masło i odstaw do ostygnięcia. W międzyczasie utrzyj żółtka z miodem. Dodaj do jajek płynne ostudzone masło, śmietanę, arak i wodę. Całość dokładnie zmiksuj. Dodaj do masy jajecznej mąkę i mielone migdały, i mieszaj dalej mikserem, aż powstanie jednorodne, elastyczne ciasto. Końcowe zagniatanie możesz zrobić ręcznie. Przełóż je na blat i wałkuj, w razie potrzeby podsypując mąką, aby się nie kleiło. Wycinaj kształt klasycznych faworków, wywijaj i partiami układaj we frytkownicy beztłuszczowej. Piecz 6-8 minut w temperaturze 180 stopni, odwracając w razie potrzeby w połowie pieczenia. Przed podaniem układaj na półmisku warstwami, posypując cukrem pudrem (lub słodzikiem w pudrze).

fot. Faworki migdałowe mojej babci (wersja z air fryera)/Adobe Stock, Janna

Były już faworki migdałowe, serowe i klasyczne, więc czas na chrust o smaku kokosowym. Nie każdy za nim przepada, ale jest wielu miłośników kokosowej nuty. Gotowe faworki możesz posypać nie tylko pudrem, ale i dodatkowymi wiórkami kokosowymi.

Składniki:

1,5 szklanki mąki,

50 g wiórów kokosowych,

2 żółtka,

2 łyżeczki cukru,

2 łyżeczki mleka kokosowego,

1 łyżeczka oleju kokosowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Utrzyj żółtka z cukrem, dodaj mleko kokosowe i wymieszaj. Wsyp mąkę pszenną i wiórki kokosowe, wlej rozpuszczony olej kokosowy i zagnieć elastyczne ciasto. Jeśli jest zbyt klejące, dodaj nieco mąki. Przed wałkowaniem możesz ciasto schłodzić w lodówce. Rozwałkuj, wykrawaj i wywijaj dokładnie tak jak klasyczne faworki. Układaj we frytkownicy beztłuszczowej w jednej warstwie i piecz w 180°C przez 7-9 minut. Aby faworki były rumiane z obu stron, w połowie pieczenia możesz je delikatnie odwrócić.

fot. Kokosowe faworki z frytkownicy beztłuszczowej/Adobe Stock, M.studio

Dla osób z ietolerancja glutenu lub nadwrazliwością na ten skłądnik także mamy propozycję faworków z frytkownicy bezłuszczowej. Chrust w tej wersji wychodzi bardzo kruchy, ale to chyba raczej jego zaleta niż wada.

Składniki:

1,5 szklanki mąki ryżowej,

3 żółtka,

150 ml gęstej śmietany 12 lub 18%,

15 g roztopionego masła,

1 łyżka octu jabłkowego,

1 łyżeczka cukru (lub słodzika, np. erytrytolu),

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Wysyp mąkę na blat, zrób w niej zagłębienie i włóż do niego pozostałe składniki ciasta. Zagniataj, aż powstanie gładkie, elastyczne ciasto. Partiami wałkuj, wykrawaj i wywijaj faworki, resztę ciasta zawijając w ściereczkę, aby nie schło. Układaj w pojemniku frytkownicy beztłuszczowej partiami i piecz w 180 stopniach przez ok. 6 minut, obracając w połowie pieczenia. Przed podaniem możesz oprószyć cukrem pudrem lub słodzikiem w pudrze.

fot. Faworki bezglutenowe z beztłuszczowej frytkownicy/Adobe Stock, Printemps

