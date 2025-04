Endometrioza jest chorobą, w której tkanka podobna do błony śluzowej macicy występuje poza jej jamą, co często prowadzi do bólu i nieregularnych miesiączek. Tycie nie jest uważane za jeden z typowych objawów endometriozy, co nie znaczy, że kobiety dotknięte tą chorobą nie mogą obserwować u siebie zwiększania się masy ciała. Jest to bardzo prawdopodobne. Dlaczego?

Sama endometrioza nie powoduje tycia. Zwiększająca się masa ciała może być jednak pośrednio powiązana z endometriozą.

Po pierwsze, endometrioza może powodować stan zapalny w organizmie, który może wpływać na metabolizm i regulację masy ciała.

Po drugie, niektóre leki przepisywane na endometriozę (np. Danazol, Orgametril, Jeanine i inne) mogą zwiększać apetyt, zwiększać tendencję do tycia lub zatrzymywać wodę w organizmie, co wpływa na zwiększenie masy ciała.

Trzecim powodem tycia przy endometriozie może być jej negatywny wpływ na psychikę i tryb życia. Część kobiet może podświadomie sięgać po słodkie przekąski, aby dawką węglowodanów poprawiać sobie nastrój. Inne, z powodu bólu i obniżonego nastroju mogą rezygnować z aktywności – nie tylko sportowych, ale i tych codziennych, co także sprzyja tyciu.

Warto jednak zauważyć, że tycie nie jest jednoznacznie związane z endometriozą i nie wszyscy pacjenci z endometriozą doświadczają przyrostu masy ciała.

fot. Jak schudnąć przy endometriozie/ Adobe Stock, byallasaa

Kluczowa jest oczywiście dieta odchudzająca, która powinna wykluczać żywność wysokoprzetworzoną i powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjentki – do jej zapotrzebowania na energię. Ale to nie wszystko.

Bardzo ważne w diecie na endometriozę jest odpowiednia podaż kwasów omega-3, które mają silne działanie przeciwzapalne. Niezmiernie istotne jest też jedzenie odpowiedniej ilości warzyw i owoców, które dostarczają przeciwutleniaczy – to kolejni sprzymierzeńcy w walce z procesami zapalnymi. Jest więc duża szansa, że pomogą ograniczyć wpływ stanu zapalnego na metabolizm.

W ten sam sposób może pomóc zrezygnowanie z czerwonego mięsa na rzecz mięsa chudego, drobiowego, gdyż tłuszcze nasycone (ale też tłuszcz trans) wzmagają stany zapalne. Tak samo niestety działają cukry proste i ich też najlepiej unikać. Walcząc o zmniejszenie masy ciała przy endometriozie, należy też unikać pojadania i sięgania po alkohol, a nawet kawę czy mocną herbatę.

Bardzo istotna jest też regularna aktywność fizyczna – nawet 20-30 minut spaceru wykonywanego codziennie lub co drugi dzień będzie wspierać organizm w spalaniu tkanki tłuszczowej. Uwaga! Nie należy na własną rękę podejmować decyzji o odstawieniu leków podawanych na endometriozę! W przypadku tycia warto skonsultować się z lekarzem i omówić z nim możliwość zmiany leczenia endometriozy na inne, aby masa ciała nie rosła.

