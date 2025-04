Trening EMS to trening z wykorzystaniem elektrostymulacji mięśni. Tradycyjnie, podczas wykonywania ćwiczeń mózg wysyła impulsy, które docierając do mięśni powodują ich skurcz. Dzięki EMS dochodzi do podwójnego pobudzenia mięśni – ich skurcz wywołany impulsami z mózgu wspomagany jest impulsami elektrycznymi emitowanymi przez specjalne urządzenie.

Spis treści:

Trening EMS umożliwia poprawę wyglądu całej sylwetki przy maksymalnej oszczędności czasu. Dzięki stymulacji impulsami prądu mięśnie są w stanie wykonać większą pracę, co pozwala przyspieszyć wzrost ich siły, zwiększyć spalanie kalorii, a także skrócić czas treningu – tak przynajmniej chwalą się placówki, które oferują treningi EMS.

Długość sesji treningowej to jedynie 27-30 minut, a ich liczba w tygodniu dopasowana jest do rodzaju treningu i celu, do którego się dąży. Trening zawsze trwa tak krótko niezależnie od tego, czy celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, wyrzeźbienie sylwetki, walka z cellulitem, poprawa szybkości, sprawności motorycznej czy zwiększenie masy mięśniowej.

Do poprawy ukrwienia i szybszego usuwania z mięśni metabolitów, używa się prądu EMS o średniej częstotliwości (20-50Hz). Prąd EMS o wysokiej częstotliwości (60-100Hz) skutecznie zwiększa masę oraz objętość mięśni.

Pierwszym etapem jest włożenie wygodnego, dopasowanego stroju sportowego. Następnym krokiem jest założenie kamizelki, w której na wysokości brzucha, klatki piersiowej, a także całych pleców, wbudowane są elektrody. Kolejne elementy to pas biodrowy stymulujący mięśnie pośladków, a także opaski na ramiona oraz uda przekazujące impulsy mięśniom kończyn.

fot. Jak wygląda trening EMS

Trening polega na wykonywaniu określonych ćwiczeń, podczas których pracujące mięśnie są stymulowane prądem przekazywanym do mięśni za pomocą elektrod. Początkowo wrażenie może być nieco dziwne, ale łatwo można się do tego przyzwyczaić.

Przeciwwskazania do treningu EMS:

rozrusznik serca,

choroby serca,

wysokie nadciśnienie,

epilepsja,

ciąża,

stany zapalne,

choroba nowotworowa,

metalowe implanty w ciele.

Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Bayreuth oraz przez Niemiecki Uniwersytet Sportowy w Kolonii ponad 70% badanych potwierdziło poprawę wytrzymałości i sprawności, siła głębokich mięśni tułowia, trudnych do wyćwiczenia, wzrosła o 74%, a ponad 80% uczestników zauważyło poprawę sprawności.

W 27 minut można wyćwiczyć mięśnie bioder i talii, polepszyć samopoczucie, pobudzić dopływ krwi do tkanek oraz poprawić metabolizm. Według badań 87% uczestników zaczęło dostrzegać widoczną poprawę swojej sylwetki, prawie 90% badanych zauważyło widoczną poprawę jędrności i napięcia skóry, a osoby z nadwagą, po 13 tygodniach treningów, zauważyły stratę 3,5 kg, w tym 9% tkanki tłuszczowej, a także 6,5 cm w talii i 2 cm w ramionach.

Pół godziny ćwiczeń z wykorzystaniem treningu EMS kosztuje ok. 150 zł (od 130 do 180 zł). Taniej jest wykupić pakiet np. 10 treningów albo zgłosić się w parze, wtedy cena będzie atrakcyjniejsza.

Czy warto tyle płacić? Opinie o treningu EMS są różne. Jedni twierdzą, że to samo można osiągnąć, rzetelnie trenując w tradycyjny sposób, inni, że EMS jest bardzo skuteczny i przekonali się o tym na własnej skórze. Pewne jest, że trening EMS nie zaszkodzi, a jeśli ma być tym, co zmobilizuje do regularnych ćwiczeń, to warto w niego zainwestować. W dodatku cena obejmuje nie tylko skorzystanie z urządzenia, ale najczęściej też indywidualną opiekę trenera. To sprawia, że cena nie wydaje się już tak wysoka.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 23.09.2013

