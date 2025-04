Pokaże ci dziś jedno z najważniejszych narzędzi dla dietetyka: dziennik diety. Poznaj 3, najskuteczniejsze formy prowadzenia dziennika diety.

Kiedy zdarza się, że rozmawiam z dopiero co poznanym pacjentem i nie potrafię wskazać najważniejszych przyczyn tycia, z pomocą przychodzi mi notowanie. Proszę o dokładne zapisanie co, kiedy i w jakiej ilości zostało zjedzone, wypite. Dziennik diety działa w oparciu o dwa najważniejsze mechanizmy.

Po pierwsze – zauważasz szczegóły

Prowadzenie dziennika diety pozwala spojrzeć z perspektywy na swoje żywienie. Patrząc na własne zapisy zaczynasz dostrzegać dodatkową szklankę soku, garść suszonych owoców i nieplanowana latte na mieście. Dziennik staje się obserwatorem i nie pozwala zapomnieć o drobiazgach, które w ciągu całego dnia są w stanie sprawić, że zjadasz nawet kilkaset kilokalorii więcej.

Po drugie – popełniasz mniej błędów

Sam fakt, że trzeba zanotować to, co zjadłaś i wypiłaś często stopuje twój umysł i dłoń. Pomyślisz, zanim zjesz! Chodzi o to, aby wyrobić w sobie nawyk zadawania pytania: „Czy to odpowiedni czas na posiłek?”. Z czasem nie będziesz już do tego potrzebować dziennika diety, na początek jednak jest on swoistym cenzorem decyzji żywieniowych.

Zanim jednak rozpoczniesz prowadzenie dziennika diety zobacz, w jakiej formie najlepiej to zrobić. Sama przed sobą obiecaj także, że będziesz uczciwa.

