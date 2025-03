Zastosuj dietę dyniową, jeśli lubisz to warzywo. Wystarczy 2-3 razy dziennie włączyć dynię do menu (oczywiście można częściej, a my pokażemy, jak to zrobić), nie rezygnując z żadnej szczególnej grupy produktów. Jedz 4 posiłki dziennie, komponując je ze zdrowych produktów. Nie przejadaj się. Tyle wystarczy, żeby po takim kilkudniowym dyniowym maratonie doładować organizm cennymi witaminami i minerałami, a może nawet i schudnąć pierwszy kilogram.

Dietę dyniową warto stosować szczególnie jesienią, czyli w czasie trwania sezonu na dynię. Nie jest to kompleksowy program odchudzania. Polega na wprowadzeniu do codziennego jadłospisu dań z dynią. Mogą się pojawić w różnych posiłkach np. rano jako dodatek do owsianki, po południu na obiad w formie zupy kremu z dyni, a na kolację idealna będzie pieczona dynia. Jak się uprzesz, do każdego posiłku można dodać dynię, co zobaczysz w naszym jadłospisie diety dyniowej.

Dynia sprawdza się również jako dodatek do sałatek, przekąsek, a purée z dyni jest świetną alternatywą dla ziemniaków.

Chcąc wykorzystać odchudzające właściwości dyni, należy unikać ciast i wypieków z dynią. Ciasto dyniowe jest pyszne, lecz zawiera sporo cukru, więc — mimo dyni w składzie nie będzie wspomagać utraty wagi.

Dlaczego warto zastosować dietę dyniową?

Dynia, tak jak większość warzyw, jest niskokaloryczna. 100 g dyni to około 33 kcal. Jednak ma wysoki indeks glikemiczny, bo wynosi on 75.

Zawiera również błonnik pokarmowy, zapewniający właściwe działanie przewodu pokarmowego, regulując perystaltykę jelit.

Jedną z właściwości dyni jest również bogactwo witamin i składników mineralnych. Wśród witamin znajdujących się w dyni warto wymienić witaminy z grupy B, kwas askorbinowy, czyli witaminę C oraz

β-karoten, będący prowitaminą witaminy A. β-karoten odpowiedzialny jest także za charakterystyczną barwę dyni.

Dynia jest dobrym źródłem kwasu foliowego — związku potrzebnego wszystkim kobietom, gdyż prawie wszystkie cierpią na jego niedobór.

W miąższu dyni obecne są związki mineralne, takie jak żelazo, wapń, fosfor oraz magnez. Ponieważ przyswajalność witamin i składników mineralnych z suplementów diety jest o wiele mniejsza niż bezpośrednio z produktów, warto dostarczać organizmowi produkty w nie bogate.

Z kolei w pestkach dyni znajdują się zdrowe tłuszcze, tzw. NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), wpływające korzystnie na funkcjonowanie organizmu. Spożywanie NNKT zmniejsza ryzyko występowania m.in. chorób miażdżycowych, oraz dobroczynnie wpływa na pracę mózgu.

W pestkach dyni zawarty jest również cynk, niedobór którego może przyczyniać się do problemów z prostatą. Ponadto cynk wpływa korzystnie na stan włosów, paznokci i cery, więc warto włączyć go do diety, spożywając produkty bogate w ten składnik.

Efekty diety dyniowej

Dieta dyniowa nie jest radykalną kuracją odchudzającą, więc jej efekty nie będą spektakularne. Obecność dyni w diecie lekkostrawnej w połączeniu z treningami, będzie skutkować sukcesywną, lecz stopniową utratą kilogramów, której tempo będzie zależało od kaloryczności całej diety. Dodatkową zaletą będzie poprawa zdrowia, samopoczucia, a także stanu włosów, skóry i paznokci.

Odchudzająca dieta dyniowa jest zwykle niskokaloryczna, co sprzyja szybkiemu spalaniu tłuszczu. W zależności od planu, kaloryczność dzienna może wynosić od 1000 do 1500 kcal. Podczas diety większość posiłków zawiera dynię w różnych formach: surową, pieczoną, gotowaną, w formie zup, puree, sałatek, a nawet deserów i warzywo to jest głównym składnikiem diety.

Dieta dyniowa jest zazwyczaj krótkotrwała, trwa od 3 do 7 dni, ponieważ długotrwałe stosowanie może prowadzić do niedoborów składników odżywczych.

Oprócz dyni można spożywać chude białko, takie jak kurczak czy ryby, niewielkie ilości pełnoziarnistych produktów zbożowych, a także owoce i warzywa o niskiej kaloryczności.

Ze względu na monotonię posiłków i ograniczenie innych grup żywności, odchudzająca dieta dyniowa może prowadzić do niedoborów witamin i minerałów, jeśli jest stosowana zbyt długo.

Przykładowy jadłospis diety dyniowej odchudzającej

Śniadanie: Owsianka z dynią – płatki owsiane gotowane na wodzie lub mleku, z dodatkiem puree z dyni, cynamonu, odrobiny miodu oraz posiekanych orzechów włoskich.

II Śniadanie: Sałatka z pieczoną dynią – pieczona dynia, rukola, ser feta, pestki dyni, skropione oliwą z oliwek i sokiem z cytryny.

Obiad: Zupa krem z dyni – zupa przygotowana z dyni, marchewki, cebuli, czosnku i bulionu warzywnego, doprawiona imbirem i gałką muszkatołową, podawana z małą kromką pełnoziarnistego chleba.

Podwieczorek: Puree z dyni – puree z dyni doprawione cynamonem i odrobiną miodu, podawane z łyżką jogurtu naturalnego.

Kolacja: Pieczona dynia z kurczakiem – filet z kurczaka pieczony z kawałkami dyni, podawany z gotowanymi na parze warzywami, takimi jak brokuły i marchewka.

Oto przykładowy jadłospis diety dyniowej na 5 dni, ale nie tak restrykcyjny jak ten powyżej, a więc zdrowszy. Jak zobaczysz, naprawdę króluje w nim to wyjątkowe warzywo. Wielkość porcji i kaloryczność całego jadłospisu dopasuj do swoich potrzeb, najlepiej konsultując się z dietetykiem.

Dzień 1. diety dyniowej

Śniadanie: Owsianka na mleku z dodatkiem purée z dyni, cynamonem, orzechami włoskimi i odrobiną miodu.

II śniadanie: Jogurt naturalny z kawałkami pieczonej dyni, pestkami dyni oraz odrobiną syropu klonowego.

Obiad: Pieczona pierś z kurczaka podawana z kaszą bulgur, pieczoną dynią i brokułami, polane sosem jogurtowo-czosnkowym.

Podwieczorek: Smoothie z dyni, pomarańczy, imbiru i odrobiny jogurtu naturalnego.

Kolacja: Sałatka z mieszanki sałat, grillowanej dyni, grillowanego kurczaka, awokado i orzechów nerkowca, skropiona oliwą z oliwek i sokiem z cytryny.

Dzień 2. diety dyniowej

Śniadanie: Jajecznica na maśle z dodatkiem pieczonej dyni, szpinaku i pełnoziarnistego chleba.

II śniadanie: Kanapki z razowego chleba z twarożkiem, rukolą i plasterkami grillowanej dyni.

Obiad: Zupa krem z dyni z dodatkiem imbiru i mleczka kokosowego, podawana z kromką chleba pełnoziarnistego.

Podwieczorek: Mus z dyni i jabłka z cynamonem, podany z łyżką jogurtu naturalnego.

Kolacja: Dyniowy omlet z jajkami, czerwoną cebulą, papryką i szpinakiem, podawany z sałatką z pomidorów i ogórków.

Dzień 3. diety dyniowej

Śniadanie: Dyniowe placuszki z mąki pełnoziarnistej z jogurtem naturalnym i borówkami.

II śniadanie: Sałatka owocowa z kawałkami pieczonej dyni, gruszką, orzechami włoskimi i jogurtem naturalnym.

Obiad: Pieczona dynia z ciecierzycą, szpinakiem, pomidorkami koktajlowymi i sosem tahini.

Podwieczorek: Purée z dyni z dodatkiem cynamonu i orzechów laskowych.

Kolacja: Kanapki z pełnoziarnistego chleba z grillowaną dynią, szpinakiem, serem feta i oliwkami.

Dzień 4. diety dyniowej

Śniadanie: Owsianka z dynią, masłem orzechowym, pestkami dyni i odrobiną miodu.

II śniadanie: Koktajl z dyni, banana, mleka migdałowego i odrobiny wanilii.

Obiad: Kurczak curry z dynią, podawany z ryżem jaśminowym i sałatką z ogórków i marchewki.

Podwieczorek: Dyniowy pudding chia na mleku kokosowym z dodatkiem mango.

Kolacja: Sałatka z rukoli, pieczonej dyni, koziego sera, orzechów pekan i suszonych żurawin, skropiona oliwą z oliwek.

Dzień 5. diety dyniowej

Śniadanie: Dyniowe smoothie bowl z dodatkiem granoli, owoców i pestek dyni.

II śniadanie: Sałatka z pieczonej dyni, czerwonej fasoli, kukurydzy, awokado i pomidorków koktajlowych, podana z sosem na bazie jogurtu greckiego.

Obiad: Risotto z dynią, szpinakiem, parmezanem i orzechami włoskimi.

Podwieczorek: Pieczona dynia z miodem i cynamonem, podana z jogurtem naturalnym.

Kolacja: Dyniowe naleśniki z mąki pełnoziarnistej z nadzieniem z twarożku, szpinaku i czosnku.

Dynia jest warzywem, które można przygotować na wiele sposobów. Można przygotować z niej w domu zdrowy sok z dyni, dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie będzie zawierał on dodatku cukru, oraz zachowa wszystkie cenne składniki odżywcze. Jednakże dynia należy do warzyw, które najczęściej spożywane są po wcześniejszej obróbce termicznej. Robi się z niej przetwory z dyni oraz zupy. Warto samodzielnie robić potrawy z dyni, zamiast sięgać po dania wysokoprzetworzone.

Zupa z dyni

Składniki:

1 kg miąższu dyni,

1 cebula,

1 marchew,

2 ząbki czosnku,

3 szklanki bulionu,

1 łyżeczka oliwy z oliwek,

pieprz i sól,

pestki dyni (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Obierz dynię, wydrąż miąższ i pokrój go w kostkę. Obierz marchew, cebulę i czosnek. Posiekaj drobno. Rozgrzej oliwę. Podsmaż warzywa. Po kilku minutach zalej warzywa bulionem. Gotuj pod przykryciem do miękkości. Zmiksuj na zupę krem. Dopraw do smaku. Podawaj zupę z dyni posypaną pestkami dyni.

fot. Zupa z dyni/ Adobe Stock, Aniela

Frytki z dyni

Składniki:

1 dynia piżmowa,

2 łyżki oliwy z oliwek,

sól morska,

zioła: tymianek, rozmaryn, oregano.

Sposób przygotowania:

Dynię obierz i pokój w paski. Rozgrzej piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza. Rozłóż dynię na papierze do pieczenia. Skrop oliwą z oliwę i przypraw. Piecz około 30 minut do zarumienienia.

fot. Frytki z dyni/ Adobe Stock, Viktor Kochetkov

Sałatka z dynią i serem feta

Składniki:

70 dkg dyni,

2 garście szpinaku baby,

4 pomidory suszone,

1/2 opakowania sera feta,

1 łyżeczka oliwy z oliwek,

ocet balsamiczny,

miód,

pieprz i sól,

pestki dyni (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Dynię obierz, pokój na cząstki i upiecz w piekarniku (30 minut w 180 stopniach Celsjusza). Rukolę opłucz. Pomidory pokrój w paseczki. Ser feta rozkrusz. Z oliwy, octu balsamicznego i odrobiny miodu przygotuj dressing. Wymieszaj rukolę, upieczoną dynię, pomidorki, ser feta. Polej dressingiem. Dopraw solą i pieprzem.

fot. Sałatka z dynią/ Adobe Stock, alicja neumiler

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 23.10.2012.

