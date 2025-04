1. Włącz do diety błonnik

To dzięki niemu nie będziesz odczuwać aż tak silnego głodu, nawet jeśli przerwa między posiłkami będzie trwać ponad 3 godziny.

Błonnik znajdziesz w płatkach owsianych, otrębach (możesz dodawać je do koktajli), a także warzywach i owocach (szczególnie tych, które jadasz ze skórką). Jeśli chcesz, możesz kupić go również w postaci suplementów. To samo zdrowie!

2. Przeżuwaj każdy kęs co najmniej 50 razy

To bardzo ważne w chwili, gdy podjęłaś decyzję o odchudzaniu! Pamiętaj, że posiłki to nie wyścig i nigdy nie siadaj do stołu, gdy się spieszysz. Każdy kęs przeżuwaj 50 razy, a nawet więcej! Zobaczysz, twoje porcje z dnia na dzień będą coraz mniejsze.

3. Wypijaj przed lub po posiłku 0,5 l wody

To zdecydowanie lepsze rozwiązanie, niż picie w trakcie jedzenia. Niezależnie od wybranej opcji twój żołądek zostanie wypełniony płynem, który wspomoże trawienie (błonnik zawarty w pokarmach zacznie pęcznieć). Pamiętaj, by odstępy picia od jedzenia wynosiły co najmniej 15 minut.

4. Jadaj w towarzystwie

Gdy wychodzisz na spotkanie do restauracji, udaje ci się najeść małą sałatką? Otóż to nie żadna tajemnica, że w towarzystwie bardziej panujemy nad swoim apetytem.

Rozmawiając z przyjaciółką o nowych dietach, głupio jest zjeść przecież całą pizzę! Z resztą - podczas takich wyjść - bardziej jesteśmy pochłonięci rozmową, niż myśleniem o dodatkowej porcji. Z resztą np. w restauracji nie wypada o nią prosić...

5. Jedz małymi sztućcami

Ten pomysł to dodatkowy oręż w wydłużeniu czasu jedzenia. Jeśli będziesz jadać obiad małym widelczykiem, a zupę małą łyżeczką, zajmie ci to o ok. 30% czasu więcej, niż gdybyś postawiła na sztućce w wymiarach "dla dorosłych". Każdy sposób jest dobry, byleby był skuteczny!

