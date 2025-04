Jeśli chcesz wypróbować herbatę z pieprzem na odchudzanie, możesz to zrobić i nikt nie będzie ci mógł zarzucić, że zwariowałaś. Naukowcy potwierdzają, że zawarte w takiej mieszance składniki sprzyjają zmniejszaniu masy ciała. Możesz zrobić czarną albo zieloną herbatę i dodać najzwyklejszy czarny pieprz lub pieprz cayenne. Wybór na domowy sposób na odchudzanie należy do ciebie.

Tak się składa, że przeprowadzono badanie, w którym sprawdzano, jak wpływa na masę ciała i wydatek energetyczny picie zielonej herbaty z dodatkiem ekstraktu z czarnego pieprzu (java). Co prawda badanie prowadzono na zwierzętach, ale wyniki są obiecujące. Zaobserwowano, że herbata z pieprzem działa na odchudzanie korzystnie. Zapobiega otyłości poprzez:

Mikstura włącza i wyłącza geny odpowiedzialne za te procesy — jedne hamuje, inne uruchamia. Badanie jest z 2023 roku, więc całkiem świeże.

Mikstura przygotowana z herbaty i pieprzu jest mieszanką różnych substancji. Spośród nich za wspomagające odchudzanie uznawane są:

Pieprz cayenne dostarcza innej aktywnej substancji: kapsaicyny, która wykazuje pewne korzystne działanie w kontekście odchudzania. Mianowicie w niewielkim stopniu przyspiesza metabolizm i może ograniczać apetyt. Pieprz cayenne na odchudzanie może więc działać korzystnie.

Jeśli zastanawiasz się, co będzie lepsze na odchudzanie: herbata z czarnym pieprzem czy herbata z pieprzem cayenne, nie udzielimy takiej odpowiedzi. Zbyt mało jeszcze wiemy o skuteczności jednej i drugiej mikstury, nie mówiąc już o ich porównaniu.

W większości badań nad substancjami aktywnymi korzystano z wyciągów, czyli bardziej skoncentrowanych form substancji aktywnych. Ich stężenie w herbacie może być znacznie mniejsze, a więc i skuteczność działania odchudzającego herbaty z pieprzem może być mniejsza.

Najlepiej podsumować to następująco: herbata z pieprzem, zwłaszcza zielona, dostarcza aktywnych substancji, które wykazują działanie odchudzające i zapobiegające otyłości. Skuteczność tych substancji została wstępnie potwierdzona – częściowo w badaniach na zwierzętach, częściowo w badaniach z udziałem ludzi. Jednak nie zbadano jeszcze, czy i jak u ludzi działa odchudzająco herbata z pieprzem szykowana jako napar z jednego i drugiego składnika.

Biorąc to wszystko pod uwagę, można pić herbatę z pieprzem na odchudzanie, ale trudno jest powiedzieć, w jakim stopniu będzie pomocna. Nie wiemy też, jakie dawki mogłyby zadziałać najskuteczniej, czyli ile razy dziennie pić miksturę i jak należy ją przygotować, aby zwiększyć szansę na powodzenie takiej kuracji. Dlatego mikstura ta, nie jest tym, od czego zacząć odchudzanie powinnaś, choć możesz próbować wspierać nią dietę odchudzającą.

Ponieważ nie zbadano jeszcze, jak powinien wyglądać przepis na idealną herbatę z pieprzem na odchudzanie, musimy bazować na popularnych przepisach o nieudowodnionej skuteczności. Jedno jest pewne – na pewno powstanie mikstura, którą da się wypić i którą można próbować wspierać dietę odchudzającą.

Aby wydobyć zarówno z herbaty jak i z pieprzu najwięcej cennych substancji, warto zastosować dwie różne temperatury parzenia. Dla zielonej herbaty – 80 stopni, a dla pieprzu – 100 stopni, czyli trzeba użyć wrzącej wody. Jeśli nie masz czasu, parz oba składniki jednocześnie w temp. Ok. 90 stopni.

Składniki:

Sposób przygotowania:

Teoretycznie możesz napar dosłodzić, ale są to dodatkowe kalorie, więc uwzględnij je w diecie. Dodatek miodu, syropu klonowego czy innej słodkiej substancji nie zniszczy działania aktywnych składników mikstury.

Składniki:

Sposób przygotowania: