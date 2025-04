1. Pokochaj ćwiczenia siłowe

Zwykle wybierasz zumbę lub pilates? Jeśli chcesz wyrzeźbić swoje ciało, musisz włączyć do treningów ćwiczenia siłowe. Pamiętaj, że trening z obciążeniem nie zrobi z ciebie kulturystki, ale cudownie wysmukli ciało, zaokrągli pośladki oraz ukształtuje ramiona i brzuch. Dlatego wykonuj go co najmniej 2 razy w tygodniu.

Reklama

2. Podczas treningu wyładuj złe emocje

Zdarza ci się, że czujesz lekkie zażenowanie na widok facetów, którzy z całej siły uderzają pięściami w worek treningowy? Jeśli tak, musisz się go pozbyć. Siłownia to przestrzeń, w której powinnaś zostawiać wszelkie problemy i negatywne emocje nagromadzone w ciągu dnia. Spróbuj, a nie pożałujesz! A wraz z tobą ulgę poczują wszyscy twoi bliscy :)

3. Działaj zamiast gadać

Większość mężczyzn jak się już za coś bierze, to mocno się tego trzyma. I nie opowiada o swoich celach wszystkim naokoło. Niestety my kobiety zwykle dużo mówimy o swoich planach na przyszłość i... na gadaniu się kończy. Czas to zmienić i zacząć wprowadzać zmiany od TERAZ a nie od jutra!

4. Przestań się głodzić

Na co dzień jadasz porcje jak dla ptaszka? Błąd! Głodzenie się doprowadza do napadów wilczego apetytu! Zamiast oszukiwać swoje ciało i podjadać między posiłkami, 3 razy dziennie serwuj swojemu ciału porządną porcję węglowodanów i białka. Bo żeby schudnąć, trzeba jeść!

5. Zamiast na wygląd, stawiaj na wygodę

Niestety pewien procent kobiet chodzących na siłownię robi to po to, by pokazać się innym, a nie po to, by porządnie się spocić. Pamiętaj, że wygodny strój warunkuje efektywny trening. Wyobrażasz sobie skakać na skakance w bluzce, z której lada moment wypadnie ci biust?

6. Bądź egoistką

Irytuje cię, że twój facet odkłada wszelkie twoje prośby na bok, gdy przychodzi jego pora posiłku? Otóż okazuje się, że to wcale nie takie złe, jak się wydaje. Ustal sobie priorytety. Jeśli na czymś ci zależy, otwarcie mów o tym, że inne sprawy są dla ciebie w tym momencie mniej istotne. I oczekuj zrozumienia.

Reklama

Dowiedz się więcej:

5 zasad cross treningu, dzięki któremu schudniesz 7 rzeczy, za które podziękują ci twoje mięśnie Jak biegać, żeby schudnąć?