Zastanawiasz się, dlaczego nie chudniesz, choć stosujesz dietę i starasz się być aktywna? Nie jesteś jedyna. Sprawdź, czy nie popełniasz jednego z 12 najczęstszych błędów, przez które wydaje ci się, że nie możesz schudnąć, lub naprawdę nie zrzucasz tkanki tłuszczowej.

Skontroluj swój stan zdrowia, jeśli podejrzewasz problemy z odchudzaniem. Wykonaj badania krwi, zbadaj poziom hormonów tarczycy i glukozę oraz insulinę. Być może niedoczynność tarczycy lub insulinooporność utrudniają ci odchudzanie. Udaj się do lekarza po skierowanie na badania, zanim będziesz kontynuować odchudzanie.

Zmienianie kompozycji ciała to powolny proces. Tak samo jak nie da się przytyć z dnia na dzień, tak samo nie da się schudnąć szybko i efektywnie. Daj sobie czas, normalny i naturalny spadek masy ciała to ok. 0,5-1% na tydzień. Efekty odchudzania zależą też od twojej wyjściowej masy ciała. Zazwyczaj trudniej jest zrzucić 1 kg, jeśli masz tylko 5 kg nadwagi, w porównaniu do osoby, która ma do zrzucenia 30 kg.

Odchudzanie nie jest procesem jednostajnym. Nie możesz oczekiwać, że za każdym razem gdy pojawisz się na wadze, będzie pokazywać ona niższy wynik niż ostatnio. Bierz pod uwagę większą liczbę pomiarów i nie waż się obsesyjnie, ani codziennie. Jeden pomiar tygodniowo w zupełności wystarczy. Nie zniechęcaj się, jeśli waga pokaże wynik wyższy niż ostatnio - niekoniecznie oznacza to, że przytyłaś!

W trakcie odchudzania masa ciała może iść do góry. To normalny proces, czasem wręcz pożądany (rekompozycja sylwetki). Na masę ciała wpływa np. moment cyklu miesiączkowego, ale też gromadzenie wody po słonym posiłku lub masa treści jelitowej. Lepiej kontroluj postępy, wykonując pomiary obwodów w cm, a nie za pomocą wagi.

Być może nie chudniesz, bo twoja dieta jest źle dobrana. Jeśli stosujesz dietę o określonej kaloryczności, dokładność jest wymagana, by utrzymać deficyt kaloryczny. Średni kromka chleba ma ok. 30 g, ale może Twoja kromka chleba jest cięższa? Korzystaj z wagi kuchennej, by upewnić się, że dokonujesz dokładnych pomiarów.

Szklanka soku wydaje ci się niewinna? Nie wliczasz do dziennej kaloryczności mleka dodawanego do kawy? To może oznaczać nawet kilkaset dodatkowych kalorii dziennie. Zwróć na to uwagę, by nie winić źle skomponowanej diety o to, że nie chudniesz.

Bomby kaloryczne - te 6 produktów wygląda niewinnie, a to istne pułapki dla FIT stylu życia

Nie stosuj diety 1000 kcal, diety 1200 kcal, a nawet diety 1400 kcal - to zdecydowanie za mało dla większości kobiet. Zamiast sobie pomóc, szybko rozregulujesz gospodarkę hormonalną i zahamujesz proces odchudzania. Powrót metabolizmu do normy po takim odchudzaniu zajmie wiele czasu. Nigdy nie stosuj diety o kaloryczności niższej niż podstawowa przemiana materii.

Jeśli dostarczasz organizmowi zbyt mało pożywienia, przestawia się na tryb oszczędzania i zaczyna magazynować energię w postaci tkanki tłuszczowej. Jeśli się odchudzasz, zmniejszaj kaloryczność diety stopniowo. To jedyna metoda, aby osiągnąć cel. Dobierz kaloryczność diety do własnej masy ciała i oczekiwań.

fot. Dlaczego nie chudnę? Źle dobrana dieta/ Adobe Stock, oatawa

Unikasz pieczywa, makaronów, ryżu, kaszy, ziemniaków w nadziei, że przyczyni się to do osiągnięcia wymarzonej masy ciała? Taką metodę włóż między bajki. Spadek masy ciała na początku takiej diety to w większości woda, a nie tłuszcz. Węglowodany pełnią istotną rolę w procesie redukcji masy ciała. Zastosuj zbilansowaną dietę odchudzającą o dobrym rozkładzie makroskładników, by realnie schudnąć na stałe.

Jesteś zachwycona wynikami odchudzania swojej koleżanki? Podpytaj je o ogólne zasady diety, zmiany w sposobie odżywiania, ale nie stosuj tych samych jadłospisów. Stosowanie programu rozpisanego dla innej osoby może przynieść więcej szkody niż pożytku. Zdrowa i skuteczna dieta powinna być dopasowana indywidualnie i dobrze zbilansowana. Nie ma jednej prawidłowej recepty na odchudzanie.

Środki przeczyszczające to szybki sposób na rozleniwienie jelit i pogłębienie problemu zaparć. Po ich odstawieniu organizm nie jest już w stanie poradzić sobie bez wspomagaczy. A to nie koniec – regularne stosowanie takich preparatów może wywołać zaburzenia elektrolityczne zakłócające skurcze mięśni, w tym także serca. To bardzo niebezpieczna i nieskuteczna metoda odchudzania, wybij ją sobie z głowy!

Czasem (najczęściej) brak efektów odchudzania to po prostu brak deficytu energetycznego. Jeśli jesz tyle samo kalorii, ile codziennie spalasz, nie schudniesz. Masz dwie opcje: albo zmniejszyć kaloryczność diety, albo zwiększyć aktywność fizyczną. Polecamy szczególnie drugą opcję! Jeszcze raz, dokładnie oblicz zapotrzebowanie kaloryczne i ustal kaloryczność diety.

Robisz bardzo dużo kardio, a nigdy nie wykonujesz treningu siłowego? To spory błąd. Budowa tkanki mięśniowej u kobiet jest bardzo ważna. Pozwala to na długotrwałe podbicie metabolizmu, wzmacnia ciało i długofalowo zapobiega otyłości. Włącz w plan treningowy ćwiczenia siłowe i wzmacniające mięśnie, a nie tylko kardio spalające kalorie.

fot. Dlaczego nie chudnę? Za dużo cardio/ Adobe Stock, Svyatoslav Lypynskyy

