Diety w proszku: program Enlite.me

Co jesz? Dieta zawiera zupy (kurczak z grzybami, pomidorowa i chilli) oraz koktajle w 5 smakach. Można je przygotowywać zarówno na ciepło,

jak i na zimno. Dieta dostępna jest w dwóch wariantach Enlite.one albo Enlite.comfort, które wybierasz w zależności od tego, jak dużej utraty wagi oczekujesz. Pierwszy wariant polega na spożywaniu 3–4 posiłków Enlite.me dziennie, co daje około 900 kcal. Natomiast drugi na łączeniu 2–3 posiłków Enlite.me ze zbilansowanymi posiłkami własnymi. Następnie przechodzimy do fazy Enlite.balance, podczas której normalną dietę łączymy z 1–2 produktami Enlite.me.

Jak to działa? Przed rozpoczęciem diety konieczna jest konsultacja z dietetykiem. Znajdziesz go w jednym z centrów Enlite.me (adresy na stronie www). On dobierze odpowiedni dla ciebie program dietetyczny oraz, uwzględniając twoje upodobania kulinarne, podpowie ci, co dodatkowo możesz jeść.