Aby dieta stosowana przez krótki okres przyniosła nam szybko efekty, musimy drastycznie zredukować spożycie kalorii lub posiłkować się lekami, które zmieniają metabolizm organizmu. Większość krótkookresowych diet po kilku tygodniach stosowania przestaje przynosić efekty, ponieważ organizm reaguje na sygnał „głodówki” i spowalnia tempo przemiany materii. Po zakończeniu diety tempo naszej przemiany materii nadal przez jakiś czas będzie niskie (chyba że regularnie ćwiczysz), dlatego potem po takiej rygorystycznej diecie utracone kilogramy bardzo szybko powrócą i zostaną zmagazynowane w postaci tłuszczu.

Preparaty ograniczające łaknienie

Środki ograniczające łaknienie są preparatami chemicznymi, które mają zmodyfikować reakcję organizmu na głód. Wiele takich specyfików bazuje na kofeinie lub efedrynie. Są one silnymi stymulantami adrenaliny. Sprawiają, że czujesz się pobudzony, masz ochotę do działania i dzięki temu nie skupiasz się na jedzeniu. Zażywanie takich preparatów zawsze skonsultuj ze swoim lekarzem.

Preparaty ziołowe

Preparaty ziołowe często w swoim składzie mają błonnik, który wypełnia żołądek i daje nam poczucie sytości, zmniejszając tym samym nasz apetyt. Suplementy zawierające błonnik mogą stanowić część codziennej diety, ale nie są one efektywnym środkiem redukującym wagę ciała. Preparatów z błonnikiem nie zażywaj jednocześnie z innymi lekami, ponieważ błonnik może zmniejszać ich skuteczność działania.

Diety monotematyczne

Diety monotematyczne bazują na bardzo prostym podejściu do utraty wagi — możesz jeść wyłącznie jeden rodzaj produktu. Są to raczej diety krótkookresowe (inne niż programy żywieniowe przeznaczone do stosowania w dłuższym okresie), ponieważ nie są zbilansowane odżywczo lub też mają niską zawartość kaloryczną. Najważniejszym elementem diet monotematycznych są produkty naturalne. Dobrym przykładem są diety oparte na zupie kapuścianej lub zupie z rzeżuchy.

Zamienniki posiłku

Zamiennikami normalnych posiłków są gotowe preparaty, „zbilansowane odżywczo” i zastępujące niskokaloryczny posiłek, które możemy spożyć w formie koktajlu lub batona. Można jeść je oddzielnie lub z różnymi dodatkami (często zielonymi warzywami), żeby nadać posiłkowi bardziej „normalną” formę. Większość takich preparatów opiera się na połączeniu białka i błonnika. Mimo że porcja jest niewielka, to jednak daje nam ona poczucie sytości.

Witaminy i minerały

Witaminy nie spowodują, że schudniesz, stanowią jednak ważną część planu żywieniowego. Musimy dostarczać naszemu organizmowi zalecane dzienne spożycie (ZDS) witamin i minerałów, które są niezbędne do budowy komórek i przemieniania tłuszczów oraz węglowodanów w energię. Jeśli w określonej diecie występuje zalecenie dodatkowej suplementacji witamin i minerałów, to oznacza, że niezastosowanie się do niej może doprowadzić do niedoboru tych składników. Kupuj tylko najlepsze preparaty witaminowe, ponieważ ich tańsze odpowiedniki mogą być mniej skuteczne.

