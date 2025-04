Są idealne dla osób prowadzących siedzący tryb życia. Można je stosować w dowolnym dniu i powtórzyć za tydzień lub 4–5 dni. Fantastycznie orzeźwiają, poprawiają trawienie, dają uczucie lekkości, komfortu psychicznego i dobre samopoczucie. Ich moc najlepiej odczujesz po świętach czy weekendowym przejedzeniu.

Na czym polegają diety jednodniowe?

Głównym składnikiem diet są przetwory mleczne, które znakomicie komponują się z innymi składnikami potraw. Przeczytaj, wybierz co lubisz i do dzieła! Taka jednodniowa dieta to czysta przyjemność, jesz 5 razy, nie jesteś więc głodna i masz uczucie sytości. Trzy posiłki (pierwsze śniadanie, obiad i kolacja) są większe, drugie śniadanie i podwieczorek to typowe przekąski. Przez cały dzień możesz pić niesłodzone herbaty ziołowe lub owocowe.

Dieta jednodniowa nr 1 - dieta sałatkowa

Podstawą są surowe lub krótko obgotowane (blanszowane, tzn. wrzucone na 3–5 min. do lekko osolonego wrzątku) owoce i warzywa. Dieta jest niskokaloryczna, witaminowa, poprawia trawienie, oczyszcza organizm ze złogów.

Śniadanie Musli z 3 łyżek płatków kukurydzianych, pokrojonego ze skórką jabłka, szklanki kwaśnego mleka.

II śniadanie 2 łyżki wiejskiego twarożku z 3 startymi marchewkami, przyprawione na ostro sokiem z cytryny, solą i białym zmielonym pieprzem.

Obiad Surówka z cykorii, roszponki, 3 marchewek, ogórka, 2 pomidorów, 1 cebulki, jajka ugotowanego na twardo – przyprawiona sokiem z cytryny, solą, pieprzem, łyżką oleju, łyżeczką startego chrzanu, posypana szczypiorkiem.

Podwieczorek Napój z 1/2 szklanki kefiru zmiksowanego z cebulką i ogórkiem, przyprawiony koperkiem i odrobiną chrzanu, solą i pieprzem.

Kolacja 2 cienkie kromki pełnoziarnistego chleba posmarowane margaryną, kilka liści sałaty, 2 pomidory, pół ogórka, 2 łyżki wiejskiego twarożku z małą cebulką ze szczypiorkiem, przyprawionego solą, pieprzem i dowolnymi ziołami.

Dieta jednodniowa nr 2 - dieta chlebowa

Praktyczna, bo posiłki w postaci kanapek możesz przygotować w domu, zapakować i zabrać je do pracy. Pieczywo ciemne, pełnoziarniste (używamy tylko takiego) jest najlepszym, wartościowym uzupełnieniem mleka.

Śniadanie Kromka chleba cienko posmarowanego margaryną, posypana zieleniną (szczypiorkiem, natką pietruszki, koperkiem lub rzeżuchą), z jajkiem ugotowanym na twardo. Pół szklanki maślanki lub naturalnego odtłuszczonego kefiru.

II śniadanie Szklanka ryżu na mleku przyprawionego cynamonem.

Obiad 2 cienkie kromki razowego chleba posmarowanego margaryną i łyżeczką chrzanu, z liśćmi sałaty i plastrem żółtego sera. Sałatka z pomidora, ogórka, starta marchew przyprawiona solą, pieprzem, sokiem z cytryny i 2 łyżkami maślanki. Do popicia szklanka maślanki lub serwatki.

Podwieczorek Musli z 2 łyżek płatków zbożowych i 3/4 szklanki naturalnego jogurtu.

Kolacja Kromka chleba cienko posmarowanego margaryną z 2–3 liśćmi sałaty i małym, wędzonym pstrągiem, posypana posiekanym koperkiem lub natką pietruszki. 3/4 szklanki maślanki lub kwaśnego mleka z płaską łyżeczką chrzanu, solą, pieprzem i sokiem z cytryny.

Dieta jednodniowa nr 3 - dieta twarożkowa

Przeznaczona dla tych, którzy oprócz pikantnych lubią i słodkie dania, bo twaróg można przyprawiać na różne sposoby. Jest lekkostrawny i pożywny, najlepiej użyć w diecie sera chudego lub twarożku light.

Śniadanie Kromka pełnoziarnistego, ciemnego pieczywa posmarowanego 4 łyżkami twarożku zmieszanego z 4 łyżkami maślanki i obranym, pokrojonym, niedużym bananem.

II śniadanie Sałatka z ogórka, 10 dag chudego twarogu i pokrojonej małej cebulki, przyprawiona solą i pieprzem, posypana ziołami.

Obiad Zupa: zagotować szklankę bulionu (można użyć bulionu z kostki), roztrzepane jajko wymieszać z łyżką: startego żółtego sera, manny, posiekanego szczypiorku, wlać do wrzącego bulionu.

Deser Szklanka długoziarnistego ryżu ugotowanego na mleku z 2 łyżkami naturalnego twarożku, zmieszanego z rozdrobnionymi śliwkami.

Podwieczorek Szklanka ryżu ugotowanego na mleku z łyżką płatków kukurydzianych, obranym i pokrojonym owocem kiwi.

Kolacja 3 ugotowane w skórkach ziemniaki, polane sosem z 10 dag twarogu, 1/3 szklanki maślanki przyprawionym chrzanem i szczypiorkiem.

Dieta jednodniowa nr 4 - dieta owocowa

To najzdrowsza i najprzyjemniejsza dieta dla łakomczuchów i tych, którzy twierdzą, że dzień bez słodyczy jest dniem straconym. Dostarcza witamin, naturalnej słodyczy, oczyszcza organizm ze złogów, pomaga schudnąć.

Śniadanie Szklanka kwaśnego mleka ze słodzikiem, kiwi lub mandarynką, 2 łyżkami płatków kukurydzianych.

II śniadanie Kanapka z kromki chrupkiego chleba, twarogu i 1/2 banana.

Obiad Jajko sadzone, usmażone na 1 łyżeczce oleju, z grzanką z tostowego pieczywa. Do tego surówka z kilku liści roszponki, małej pomarańczy, łyżeczki przyrumienionych pestek słonecznika, polana sosem z 1/2 szklanki naturalnego kefiru przyprawionego sokiem z cytryny, solą, pieprzem, czosnkiem.

Kolacja Miska owoców: pół banana, jabłko, kiwi, mała pomarańcza, wszystko polane 1/2 szklanki kwaśnego mleka ze słodzikiem i imbirem.

