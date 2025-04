Wybór odkurzacza

Trzeba kupić nowy odkurzacz! Co robisz? Zastanawiasz się jakim budżetem dysponujesz i jakie funkcje są ci najbardziej potrzebne (filtr antyalergiczny, cicha praca, możliwość prania dywanów). Następnie sprawdzasz w internecie różne marki, porównujesz modele, czytasz opinie i ostatecznie wybierasz odkurzacz dobrej jakości, za rozsądną cenę. Bywa, że spędzasz na rozważaniach kilka dni.

Wybór diety odchudzającej

Zupełnie inaczej jest, gdy dokonujesz wyboru diety odchudzającej.

Maryśka siedząca z tobą biurko w biurko schudła 10 kg w 2 tygodnie.

Wow, ale zmiana! Maryśka, co to za dieta?

Nowa dieta malezyjska (księżycowa, szampanowa, paprykowa, podstaw co chcesz, żadna z tych diet nie istnieje :), ale kto wie, może tylko do jutra)! Jej, jaka jestem głodna, ale zobacz zmieściłam się w sukienkę, której nie noszę od lat.

O kurczę, chyba spróbuję.

Siadasz do komputera, wyszukujesz dietę, zaczynasz ją dnia następnego. To tak, jakbyś weszła do sklepu agd i wybrała najładniejszy odkurzacz, bez względu na cenę oraz funkcje. Pamiętaj tylko, że tu w grę wchodzi twoje zdrowie i samopoczucie!

Zdradź mi, dlaczego więcej energii i czasu poświęcasz na wybór sprzętu elektronicznego niż na decyzję dotyczącą racjonalnego, a przede wszystkim bezpiecznego sposobu na zmianę nawyków żywieniowych?

Obietnice bez pokrycia

Wiem, bywa, że kuszą obietnice dużych spadków masy ciała. Atrakcyjniej brzmi 10 kg w 2 tygodnie niż 1 kg na tydzień, prawda? Jakie będą długoterminowe konsekwencje? Dlaczego wykształcone, inteligentne osoby tracą rozum, gdy w grę wchodzi możliwość szybkiego schudnięcia? Pomagam pacjentom już od 10 lat i wiem, że szybkie odchudzanie nie istnieje, chyba, że w parze z natychmiastowym efektem jo-jo.

Wierzysz w diety cud? Przestań się w końcu oszukiwać!

Zdaję sobie sprawę, że w internecie codziennie publikowane są nowe diety cud, powstają nowe mody żywieniowe i rodzą się świeże „gwiazdy” dietetyki. Obserwuję niebezpieczny trend, który sprawia, że popularnością cieszą się alternatywne (czasem wręcz niebezpieczne) sposoby żywienia. Są osoby, pseudo autorytety żywieniowe, które budują popularność na:

podważaniu badań naukowych;

doszukiwaniu się spisku wśród firm farmaceutycznych, dietetyków i lekarzy;

obietnicach błyskawicznej utraty masy ciała;

oskarżaniu jednej grupy produktów spożywczych o wszelkie dolegliwości świata (mleko samo zło, gluten postrach wszechczasów, od pomidora wysiądzie ci tarczyca).

Często to „specjaliści” po kursach, którzy swoje wypowiedzi okraszają kilkoma trudnymi słowami, by zrobić na tobie wrażenie. Możesz tez usłyszeć, że „inni” dietetycy to szarlatani, tylko JA wiem, co dla ciebie jest najlepsze, JA wyleczę cię z wszelkich dolegliwości.

Bez względu na to, czy masz do czynienia z taką osobą na żywo, czy też w twoje ręce trafiła książka jej autorstwa, uważaj i zachowaj dystans. Podejdź do wyboru diety, czy dietetyka tak jak podchodzisz do wyboru odkurzacza.

Sprawdź wykształcenie autora diety/dietetyka.

Poszukaj opinii w internecie.

Zobacz, czy dieta propaguje wykluczenie dużych grup produktów (nie powinna).

Zweryfikuj, czy autor diety poleca wprowadzenie suplementów dla wszystkich (nie powinien) oraz czy kusi zbyt szybkimi spadkami masy ciała (więcej niż 1 kg/tydzień).

Poszukaj innych publikacji na temat tej diety.

Nie bazuj tylko na obietnicach i pochlebnych opiniach kilku osób. Czytaj, sprawdzaj, weryfikuj zanim podejmiesz decyzję.

