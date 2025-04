Dietetyczny majonez istnieje, choć lepiej zrobić go w domu, niż polegać na sklepowych odchudzonych wersjach majonezu. Jeśli chcesz kupić bardziej fit majonez, polecamy poszukać pasującej ci wersji wśród wegańskich majonezów. Lepszy efekt osiągniesz jednak, robiąc własny fit majonez. 3 przepisy na najlepsze dietetyczne majonezy znajdziesz poniżej.

Reklama

Spis treści:

Będąc na diecie, teoretycznie możesz jeść wszystko, ale nie wszystko „opłaca się” jeść. Niektóre produkty mają po prostu bardzo dużo kalorii, a mało sycą. Do takich składników diety zdecydowanie należy właśnie majonez. Pełna łyżka majonezu to 166 kcal, to więcej niż kaloryczność kromki chleba, a nawet dwóch kromek chleba. Nawet naturalny majonez z dobrym składem jest więc kaloryczny. Stosując go w kuchni na co dzień, możesz łatwo doprowadzić do przejadania się i utrudnić odchudzanie.

Jeśli lubisz majonez i próbujesz się odchudzać, polecamy ci włączenie do jadłospisu dietetycznych fit majonezów. Nie smakują dokładnie tak samo jak klasyczny domowy majonez, jednak mają kilkukrotnie mniej kalorii. Opłaca się jeść je na diecie, albo po prostu traktować jako zamiennik majonezu jogurt naturalny.

Za ogromną kaloryczność majonezu odpowiada tłuszcz, czyli zawarty w majonezie olej. Jeśli chcesz ograniczyć kalorie w majonezie, to właśnie na tłuszcz zwracaj szczególną uwagę. Mamy dla ciebie jeszcze kilka użytecznych wskazówek, które pomogą ci wybrać dietetyczny majonez lub zamiennik majonezu na diecie:

Przeglądając półki supermarketów, dokładnie czytaj etykiety i szukaj majonezu z niską zawartością tłuszczu.

i szukaj majonezu z niską zawartością tłuszczu. Same oznaczenia „light”, „lekki” i „fit” traktuj z podejrzliwością. Zawsze upewnij się, że dany majonez faktycznie ma mniej kalorii, czytając jego etykietę.

Nie omijaj półek z wegańskimi majonezami . Wiele z nich ma receptury umożliwiające uzyskanie dietetycznego, niskokalorycznego majonezu.

. Wiele z nich ma receptury umożliwiające uzyskanie dietetycznego, niskokalorycznego majonezu. Zastanów się, czy majonezu nie zastąpi ci po prostu gęsty jogurt . Nie oszukujmy się, jego smak i struktura są mniej kremowe i inne, ale może to dla ciebie wystarczająco dobry zamiennik.

. Nie oszukujmy się, jego smak i struktura są mniej kremowe i inne, ale może to dla ciebie wystarczająco dobry zamiennik. Robiąc dietetyczny majonez, zadbaj o dodatki i przyprawy. Spróbuj wykorzystać do jego doprawienia czarną sól kala namak. Ma ona wyraźny, jajeczny posmak.

fot. Czarna sól kala namak nadaje potrawom jajeczny posmak/ Adobe Stock, besjunior

Zastanów się też, co jest dla ciebie najważniejsze w majonezie (w danej potrawie, do której chcesz go wykorzystać) i dobierz zamiennik w ten sposób.

Chcesz wzmocnić smak kanapek ? Wykorzystaj kremowy serek do smarowania.

? Wykorzystaj kremowy serek do smarowania. Szukasz kremowego dodatku do sałatki ? Sięgnij po jogurt grecki.

? Sięgnij po jogurt grecki. Jajka gotowane na twardo możesz podać ze zblendowanym awokado zamiast majonezu lub inną aromatyczną pastą.

Podajesz majonez jako sos do potraw z grilla lub frytek? Sięgnij po bardziej przyjazne diecie: musztardę, chrzan, ketchup.

Korzystaj też śmiało z dietetycznych przepisów na majonez podanych poniżej. Wśród osób odchudzających się, szczególnym hitem jest majonez z serka wiejskiego z gotowanym jajkiem.

Składniki:

miękkie awokado,

sok z połowy cytryny,

łyżeczka musztardy,

szczypta czarnej soli kala namak (lub zwykłej soli),

szczypta świeżego pieprzu.

Sposób przygotowania:

Awokado obierz i oddziel miąższ od skórki. Przełóż awokado do blendera. Dodaj pozostałe składniki. Blenduj do uzyskania gładkiego musu.

fot. Dietetyczny majonez z awokado/ Adobe Stock, fahrwasser

Składniki:

jajko,

opakowanie serka wiejskiego,

łyżeczka musztardy,

pół łyżeczki octu jabłkowego,

ząbek czosnku,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Ugotuj jajko na twardo. Ciepłe jajko obierz i włóż do blendera. Przełóż do blendera także serek wiejski, dopraw musztardą, czosnkiem, octem i solą. Blenduj do otrzymania gładkiej konsystencji.

fot. Majonez z serka wiejskiego z czosnkiem/ Adobe Stock, Peredniankina

Składniki:

puszka białej fasoli,

sok z połowy cytryny,

szczypta soli,

60 ml wody z puszki po fasoli,

2 łyżki oleju rzepakowego,

świeżo mielony pieprz.

Sposób przygotowania:

Ubij wodę z fasoli do powstania puszystej piany. Dodaj sól. Przełóż fasolę do blendera. Dodaj sok z cytryny, olej rzepakowy i pieprz. Blenduj do uzyskania bardzo gładkiej struktury bez grudek. Wymieszaj powoli fasolę z pianą. Dopraw do smaku sokiem z cytryny, solą, pieprzem lub musztardą.

fot. Dietetyczny majonez z fasoli/ Adobe Stock, okolaa

Reklama

Czytaj także:

Dietetyczne ciasta na Wielkanoc - 6 wiosennych FIT przepisów na zdrowe ciasta wielkanocne

Ile kalorii ma jajecznica z 2 jajek? Dużo zależy od sposobu przygotowania

Co może jeść cukrzyk w Wielkanoc? Czy diabetyk powinien jeść żurek, białą kiełbasę, majonez i chrzan?