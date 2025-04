2 z 4

Ogórkowy chłodnik z jajkiem

Przepis na 4 porcje

Składniki:

2 duże kubki jogurtu naturalnego (ew. 5 małych, razem ok. 800 g)

duży kubek śmietany 12-proc. (400 g)

2 świeże ogórki

pęczek koperku

1/2 pęczka natki pietruszki

1/2 pęczka cienkiego szczypiorku

2–3 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy

sok z całej cytryny

sól

pieprz

dodatkowo 4 jajka na twardo

Sposób przygotowania:

1. Ogórki opłucz, jeden obierz ze skórki. Oba ogórki zetrzyj na tarce, lekko posól, przełóż na sito, aby osączyć je z nadmiaru wody. Koperek, natkę i szczypiorek opłucz, otrząśnij z wody. Kilka gałązek odłóż do dekoracji, a pozostałe drobno posiekaj.

2. Jogurt i śmietanę przełóż do dużego naczynia, wymieszaj, dodaj osączone ogórki i posiekane zioła. Czosnek obierz, rozgnieć, dodaj do zupy razem z sokiem z cytryny i oliwą. Dopraw do smaku solą i pieprzem.

3. Odstaw do lodówki na 30 minut. Przelej do miseczek, udekoruj plasterkami jajek na twardo i gałązkami ziół.

Przygotowanie ok. 45 min

Porcja ok. 340 kcal