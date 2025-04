To zdanie zapamiętaj raz na zawsze: jeśli chcesz schudnąć, musisz jeść! I nie mówimy tu jedynie o dietetycznych produktach - w twojej diecie muszą być obecne zarówno węglowodany, jak i zdrowe tłuszcze. Gdzie ich szukać? Podpowiadamy!

1. Awokado

Awokado to produkt, który z powodzeniem zastąpi masło. Warto je jeść, bowiem zawiera również minimalną ilość cukru, a w zamian obfituje w jednonienasycone kwasy tłuszczowe i omega-3. Choć jeden owoc to ok. 160 kcal, naprawdę warto go jeść. Dlaczego? Bo hamuje apetyt!

2. Ryby morskie

Chcesz schudnąć? Wybieraj ryby morskie zamiast mięsa. Zawierają nie tylko pełnowartościowe białko, ale również kwasy omega-3, które korzystnie wpływają na twoje zdrowie!

3. Oliwa z oliwek

Tłuszcze roślinne to najlepsza alternatywa dla smalcu, czy innych rodzajów tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. W przypadku oliwy z oliwek, pamiętaj jednak, by nie używać jej do smażenia (ma niską temperaturę dymienia). Dziennie powinnaś zjadać około 20 g tłuszczu.

4. Mleko

Jeśli do tej pory piłaś mleko odtłuszczone, natychmiast zmień swoje nawyki. Mleko bez tłuszczu jest kompletnie bezwartościowe! Nie dość, że nie przyswajasz z niego żadnych witamin, to na dodatek nie dostarczasz organizmowi wapnia, a to ma bezpośredni wpływ na szybkość utraty wagi. Deficyt tego pierwiastka zwiększa apetyt i zwiększa zdolność komórek tłuszczowych do gromadzenia zapasów.

5. Orzechy

Zastanawiasz się, jak to możliwe, że orzechy sprzyjają odchudzaniu? Otóż okazuje się, że ich jedzenie pozwala na utrzymanie niskiego poziomu cukru we krwi, co chroni nas przed napadami wilczego apetytu. Dodatkowo obfitują też w szereg witamin i pierwiastków - m. in. witaminę E, magnez, fosfor i potas oraz obniżają poziom złego cholesterolu!

Orzechy włoskie to bardzo ważny składnik zdrowej i zbilansowanej diety

6. Ser biały

W żadnym wypadku nie wybieraj serów odtłuszczonych - najlepszym wyborem będzie twaróg półtłusty. Dlaczego? Tak jak w przypadku mleka, tylko w obecności tłuszczu twój organizm przyswoi witaminy, a tym samym i wapń.

7. Masło orzechowe

Choć obfituje w tłuszcz, to jest jednym z najlepszych źródeł pełnowartościowego białka. Jeśli ćwiczysz, to produkt idealny dla ciebie. Absolutnie nie wyłączaj go z diety!

