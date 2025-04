Od dawna wiadomo, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Daje nam energię na pierwszą połowę dnia i mobilizuje do pracy rozleniwiony po całej nocy metabolizm. Dlatego bardzo ważne jest, co trafi na nasze talerze zaraz po przebudzeniu.

Tym razem postanowiłyśmy zebrać dla was kilka pomysłów na smaczne i dietetyczne śniadania. Zobaczcie, jakie propozycje znalazły się na naszej liście.

Pomysły na dietetyczne śniadania

Śniadanie powinno być lekkie, bogate w białko, węglowodany i zdrowe tłuszcze. Bo chyba nie chcecie być ociężałe przez resztę dnia?

Jeżeli nie, to na waszych talerzach powinny znaleźć się jajka, które są bogatym źródłem białka. Możecie jeść je pod każdą postacią - gotowane na miękko, po benedyktyńsku, jako jajecznicę z warzywami czy popularną szakszukę. Wybór należy do was.

Kolejną propozycją jest pudding chia z owocami. Wystarczy wieczorem kilka łyżek nasion chia zalać szklankę mleka kokosowego, a rano dodać ulubione owoce (my polecamy wersje z mango). Klasyką gatunku jest również owsianka, po którą znacznie chętniej sięgamy w czasie zimowych miesięcy.

Tradycjonaliści mogą oczywiście sięgnąć po poczciwą kanapkę. Jest tylko kilka, ale... powinna być wykonana z pełnoziarnistego pieczywa. Na wierzchu powinna się znaleźć chuda wędlina i sporo warzyw - sałata, pomidor, ogórek.

