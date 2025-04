Dietetyczne sałatki są idealnym posiłkiem na lunch lub kolację. Można łatwo zabrać je do pracy, a kompozycji sałatek dietetycznych jest tak dużo, że niemal codziennie można jeść inną. Nawyk jedzenia dietetycznej sałatki warzywnej przynajmniej raz dziennie jest bardzo zdrowy, gdyż w takim posiłku znajdują się wszystkie niezbędne składniki odżywcze, które wspomagają sprawne funkcjonowanie organizmu.

Wszystkie sałatki dietetyczne mają kilka wspólnych cech. Możesz oczywiście przygotowywać je z opracowanych i sprawdzonych przepisów, które znajdziesz poniżej, ale równie łatwo nauczysz się samodzielnie przygotowywać pyszne i zbilansowane dietetyczne sałatki. Taka sałatka może sama w sobie stanowić dietetyczne śniadanie, fit lunch do pracy lub lekką kolację.

W skład zdrowej, sycącej sałatki dietetycznej, która będzie samodzielnym posiłkiem, powinny wchodzić:

warzywa , najlepiej kilka rodzajów;

, najlepiej kilka rodzajów; źródło węglowodanów (owoce, grzanki, ryż, kasza, makaron);

(owoce, grzanki, ryż, kasza, makaron); dodatek białkowy (kurczak, ser, fasola, jajko, soczewica, tofu, jogurt naturalny, tuńczyk, łosoś);

(kurczak, ser, fasola, jajko, soczewica, tofu, jogurt naturalny, tuńczyk, łosoś); źródło zdrowego tłuszczu (pestki lub nasiona, awokado, olej roślinny lub oliwa z oliwek);

(pestki lub nasiona, awokado, olej roślinny lub oliwa z oliwek); inne dodatki smakowe (przyprawy, świeże zioła, musztarda, chrzan, posypki).

Staraj się przygotowywać sałatki sezonowe. Sałatki wiosenne (z dodatkiem szczypiorku, rzodkiewek, nowalijek), będą różnić się od jesiennych sałatek z dodatkiem dyni, batatów i jabłek i typowych sałatek na grilla.

Pamiętaj, że choć sałatka to bardzo zdrowy posiłek, łatwo sprawić, że będzie kaloryczna. Jeśli zależy ci na tym, żeby sałatka naprawdę była dietetyczna i pomagała zachować szczupłą sylwetke lub schudnąć, kontroluj ilość kalorycznych dodatków takich jak:

dressing (nawet ten zdrowy, na oliwie z oliwek);

(nawet ten zdrowy, na oliwie z oliwek); orzechy i pestki — niewątpliwie są nieocenionym źródłem witamin i minerałów, ale są też dość kaloryczne;

są nieocenionym źródłem witamin i minerałów, ale są też dość kaloryczne; majonez — nie — nie jest składnikiem zakazanym, ale koniecznie trzeba limitować jego ilość, jeśli sałatka ma być niskokaloryczna;

jest składnikiem zakazanym, ale koniecznie trzeba limitować jego ilość, jeśli sałatka ma być niskokaloryczna; olej i oliwa — jedna łyżka to aż 90 kcal, do sałatki dodaj małą łyżeczkę.

Samo jedzenie sałatek nie spowoduje, że schudniesz. Jeśli zależy ci na utracie masy ciała, skorzystaj z diety odchudzającej.

Przygotowałyśmy proste dietetyczne sałatki, które łatwo przygotować na wynos. Sprawdzą się zarówno na śniadanie, lunch w pracy, jak i smaczną kolację.

Składniki:

pół główki sałaty rzymskiej,

1 pomidor,

2 jajka gotowane na twardo,

pół czerwonej cebuli,

5 rzodkiewek,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

1 łyżka soku z cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Sałatę porwij na kawałki. Pomidora pokrój w kostkę. Cebulę pokrój w piórka. Wymieszaj z sałatą i pomidorem. Rzodkiewki umyj, osusz i pokrój w plasterki. Postyp nimi sałatkę. Jajka obierz i pokrój na ćwiartki i dodaj do sałatki. W miseczce wymieszaj jogurt naturalny z sokiem z cytryny, dopraw solą i pieprzem. Polej sałatkę przygotowanym sosem jogurtowym.

fot. Dietetyczna sałatka z jajkiem i pomidorem/Adobe Stock, Sea Wave

Składniki:

puszka tuńczyka w sosie własnym,

pół woreczka ryżu basmati;

3 łyżki czerwonej fasoli;

pół papryki;

4 łyżki jogurtu naturalnego;

słodka i ostra papryka w proszku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj ryż. Odsącz tuńczyka z puszki. Jogurt wymieszaj z papryką słodką i ostrą. Posiekaj paprykę, fasolę odsącz. Wymieszaj ryż, tuńczyka, fasolę i paprykę. Polej sałatkę sosem jogurtowo-paprykowym.

Składniki:

pół główki sałaty lodowej,

pół czerwonej cebuli,

2 jajka gotowane na pół miękko,

pół awokado;

łyżka miodu,

łyżka soku z cytryny,

łyżka musztardy.

Sposób przygotowania:

Sałatę porwij na kawałki. Cebulę pokrój w piórka. Wymieszaj z sałatą. Jajka obierz i przekrój na ćwiartki. Awokado obierz i pokrój w kostkę lub paski. Wymieszaj miód z sokiem z cytryny i musztardą. Wyłóż jajka i awokado na sałacie. Polej całość powstałym sosem miodowym z musztardą.

Składniki:

100 g fileta z makreli wędzonej (bez skóry i ości),

2 garście roszponki,

1 ogórek

1 ugotowany i obrany ze skórki burak,

1 mandarynka,

sok z limonki,

łyżka oliwy,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

1. Roszponkę opłucz, osusz i włóż do salaterki.

2. Ogórek pokrój w kostkę. I dodaj do roszponki, wymieszaj.

3. Makrelę obierz ze skóry i ości, porwij na małe kawałki i dodaj do salaterki.

4. Mandarynkę obierz i podziel na cząstki. Dodaj do sałatki.

5. W miseczce wymieszaj sok z limonki z oliwą, dopraw solą i pieprzem.

6. Polej całość sosem cytrynowo-oliwnym.

fot. Dietetyczna sałatka z makreli wędzonej/Adobe Stock, mierogers1

Składniki:

szklanka ugotowanej kaszy bulgur,

2 garści rukoli,

6 plasterków szynki parmeńskiej,

garść prażonych orzeszków pinii,

250 g truskawek,

wiórki parmezanu.

Sos do sałatki z truskawkami:

łyżka oliwy,

łyżeczka miodu,

łyżka octu balsamicznego,

świeżo zmielony pieprz.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj składniki sosu. Kaszę wsyp do miski. Połóż na niej rukolę i pokrojone w plastry truskawki. Na to rozłóż plastry szynki parmeńskiej. Polej sosem sałatkę, udekoruj wiórkami parmezanu i prażonymi orzeszkami pinii.

fot. Sałatka z szynka parmeńską i truskawkami/Adobe Stock, thayra83

Składniki:

szklanka makaronu pełnoziarnistego,

średnia cukinia,

ząbek czosnku,

sól,

czarny pieprz,

3 łyżki oliwy,

80 g sera typu feta,

świeża bazylia cytrynowa.

Sos do sałatki z cukinią i bazylią cytrynową:

2 łyżki oliwy,

2 łyżeczki musztardy Dijon,

2 łyżki soku z cytryny,

kolorowy pieprz (młotkowany).

Sposób przygotowania:

Cukinię pokrój wzdłuż na plastry, natrzyj ząbkiem czosnku, posyp solą i pieprzem. Posmaruj oliwą i odstaw na godzinę. Wsyp makaron do miski. Cukinię grilluj przez ok. 4 minuty z każdej strony. Następnie wyłóż na makaron, posyp pokrojoną w kostkę fetą. Zmieszaj składniki na sos. Całość polej sosem i udekoruj bazylią.

Składniki:

1 puszka cieciorki (około 240 g po odsączeniu),

1 papryka czerwona,

6 pomidorków koktajlowych,

1 cebula czerwona,

garść rukoli,

garść roszponki,

garść natki pietruszki,

2 łyżki octu jabłkowego,

2 łyżki oliwy,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cieciorkę odsącz i przepłucz zimną wodą. Paprykę i cebulę pokrój w drobną kostkę. Pomidorki przekrój na połówki. Natkę pietruszki posiekaj. W miseczce wymieszaj sok z cytryny z oliwą z oliwek, dopraw solą i pieprzem. Wymieszaj w salaterce zieleninę, cieciorkę, paprykę, ogórek, cebulę i natkę pietruszki. Polej całość przygotowanym sosem i delikatnie wymieszaj.

fot. Dietetyczna sałatka z cieciorki konserwowej/Adobe Stock, Sea Wave

Składniki:

szklanka ugotowanej kaszy gryczanej,

200 g zielonych szparagów,

200 g świeżego groszku,

100 g rukoli,

mała cukinia,

szczypta cukru,

świeże zioła.

Sos do sałatki ze szparagów i rukoli:

posiekana szalotka,

2 łyżki oliwy,

sok z 1/2 cytryny,

łyżeczka musztardy,

łyżeczka miodu,

sól,

czarny pieprz.

Sposób przygotowania:

Ugotuj szparagi i groszek w wodzie z dodatkiem soli i szczypty cukru. Odcedź i włóż na chwilę do zimnej wody. Kaszę wsyp na dno miski. Cukinię pokrój w plasterki ułóż na kaszy, a na niej pokrojone szparagi, groszek i rukolę. Wymieszaj wszystkie składniki na sos, polej nim sałatkę i posyp ją posiekanymi ziołami.

Składniki:

3/4 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej,

ćwiartka arbuza bez pestek,

100 g sera feta lub 50 g parmezanu,

świeże zioła np. mięta, rukola, roszponka,

3 łyżki soku z cytryny,

3 łyżki miodu.

Sposób przygotowania:

Arbuza umieść w lodówce na ok. 5-6 godzin przed przyrządzaniem sałatki. Kaszę wyłóż na dno miski. Obierz arbuza ze skórki, wyjmij wszystkie pestki, pokrój na niewielkie części i wyłóż na talerz. Posyp pokruszoną fetą lub tartym parmezanem. Posyp świeżymi ziołami, w tym koniecznie miętą. Sałatkę polej sosem z cytryny i miodu. Podawaj schłodzoną, jako przystawkę w upalne dni.

fot. Dietetyczna sałatka z kaszy jaglanej/Adobe Stock, Lukas Gojda

Składniki:

100 g piersi z kurczaka,

ulubione zioła do kurczaka,

główka kapusty pekińskiej,

kilka rzodkiewek,

pół puszki kukurydzy,

3 łyżki jogurtu naturalnego

łyżka koperku.

Sposób przygotowania:

Kurczaka umyj i obtocz w przyprawach. Upiecz na patelni grillowej bez dodatku tłuszczu lub ugotuj na parze. Kurczaka pokrój w paski. Kapustę pekińską podziel na listki (możesz je dodatkowo porwać). Seler naciowy pokrój w cienkie plasterki, rzodkiewkę w drobną kostkę. Wymieszaj kurczaka z warzywami. Jogurt zmieszaj z siekanym koperkiem. Polej sałatkę powstałym sosem.

Składniki:

1 szklanka ugotowanego brązowego ryżu,

1 żółta papryka,

½ puszki groszku,

5-6 pomidorków koktajlowych,

garść świeżej kolendry,

2 łyżki soku z limonki

2 łyżki oleju rzepakowego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ryż ugotuj, odcedź i ostudź. Paprykę pokrój w drobną kostkę. Pomidorki przekrój na pół. Kolendrę posiekaj. W miseczce wymieszaj sok z limonki z olejem, dopraw solą i pieprzem. Wymieszaj pokrojone warzywa z ryżem. Polej całość przygotowanym sosem i delikatnie wymieszaj.

fot. Dietetyczna sałatka z ryżem i warzywami/Adobe Stock, nolonely

Składniki:

mała sałata rzymska,

duża pomarańcza,

100 g sera pleśniowego np. Lazur,

garść orzechów włoskich.

Sos do sałatki z pomarańczą:

4 łyżeczki oliwy,

2 łyżeczki miodu,

1/2 łyżeczki musztardy Dijon,

4 łyżeczki soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj składniki sosu, odstaw. Umytą sałatę porwij na mniejsze kawałki i ułóż na talerzu. Obierz pomarańczę, pokrój w plastry i dodaj do sałaty. Posyp pokruszonym serem. Sałatkę polej sosem i posyp posiekanymi orzechami.

Składniki:

2 dojrzałe, twarde gruszki,

250 ml wody,

łyżka cukru,

100 g sera pleśniowego,

garść rukoli,

kolorowy pieprz,

kilka orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Gruszki obierz, przekrój na połówki i wydrąż gniazda nasienne. Zagotuj wodę z cukrem, włóż gruszki i gotuj na małym ogniu ok. 5 minut. Odstaw do wystygnięcia. Ser pleśniowy wymieszaj z pieprzem. Zimne połówki gruszek napełnij serem. Każdą gruszkę udekoruj połówką orzecha włoskiego. Podawaj na talerzu z rukolą.

fot. Sałatka z gruszką i serem pleśniowym/ Adobe Stock, ivanmateev

Składniki:

garść świeżego szpinaku,

2 garści borówki amerykańskiej,

50 g sera brie,

kilka prażonych orzechów włoskich,

oliwa,

ocet balsamiczny,

świeżo mielony czarny pieprz.

Sposób przygotowania:

Umyty szpinak wyłóż na talerz. Posyp borówkami. Ser brie pokrój w kostkę i dodaj do sałatki. Całość skrop oliwą i octem balsamicznym. Posyp świeżo zmielonym pieprzem i prażonymi chwilę na suchej patelni orzechami włoskimi. Podawaj z razowym chlebem.

