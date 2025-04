Fot. Fotolia

Podjadanie w ciągu dnia - może być konieczne!

Zdaniem dietetyków, optymalna dieta powinna opierać się na jedzeniu pełnowartościowych produktów i niepodjadaniu między posiłkami. Jeśli mimo tego w ciągu dnia zdarza nam się chrupać paluszki i krakersy - nie jesteśmy sami! Do spożywania tłustych, słonych lub słodkich przekąsek, przyznaje się bowiem niejeden Polak.

Co robić, gdy długie godziny spędzane w szkole lub za biurkiem skutecznie utrudniają nam przygotowywanie pełnowartościowych posiłków? Koniecznie zadbajmy o stałe dostarczanie energii, sięgając po produkty, które mamy pod ręką. Wybierajmy mądrze! Mając w perspektywie zjedzenie ciepłego posiłku po południu lub wieczorem, niewielki apetyt zaspokoi spożycie ulubionego owocu, garści orzechów lub kilka wafli ryżowych.

Domowe przekąski dietetyczne - jak je przygotować?

Jeszcze lepszym pomysłem będzie samodzielne przygotowanie przekąsek w domu. Część czasu wolnego warto poświęcić na skomponowanie pełnoziarnistej tortilli z dodatkiem świeżych warzyw i pieczonego kurczaka. Równie dobrze sprawdzi się owocowa sałatka z ulubionym serem i pestkami dyni lub słonecznika. A do schrupania? Na tle przygotowywanych w domu przekąsek znakomicie wypada Snack – Przysmak Świętokrzyski. To my bowiem decydujemy, na jakim tłuszczu usmażymy chrupki i czym je przyprawimy.

Chrupiący smakołyk nie zawiera substancji konserwujących i sztucznych aromatów. Idealny na słono z pikantnym dipem i na słodko – z owocowym musem.

Trzy posiłki i kilka przekąsek w ciągu dnia - klucz do sukcesu!

Specjaliści od żywienia zalecają, aby codziennie dążyć do spożywania trzech pełnowartościowych posiłków: śniadania, obiadu oraz kolacji. Należy również pamiętać o dwóch lub trzech uzupełniających je, zdrowych przekąskach spożywanych co 2-3 godziny. Prawidłowo skomponowany jadłospis zapobiegnie napadom głodu, a dodatek pełnowartościowych „wspomagaczy” urozmaici dietę.

Bez względu na to, jakie przyświecają nam cele, w każdym przypadku sprawdzi się jedna, złota zasada - jedzmy wszystko, byle z umiarem!

