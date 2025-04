1. Będę jeść regularnie

Jeśli uda ci się pilnować godzin posiłków i nie będzie ich mniej niż 5 dziennie, waga sama zacznie spadać. Jak to możliwe? Otóż regularne dostarczanie organizmowi nowych porcji energii sprawia, że ten przestaje ją magazynować w postaci tłuszczu.

2. Będę myśleć o tym, co zjem

Najlepiej, jeśli dzień wcześniej przygotujesz sobie jadłospis na kolejny dzień i odpowiednio wcześniej zrobisz zakupy. Wybierając się do sklepu, koniecznie weź ze sobą również listę! Wtedy nie tylko zaoszczędzisz na kaloriach, ale i na... kasie.

3. Będę szanować swój organizm

Codziennie wieczorem starannie przygotowujesz ubrania na następny dzień, kupujesz kosmetyki tylko sprawdzonych marek, a kiedy idziesz na zakupy, stawiasz na dobre marki odzieżowe? Ten sam cel powinien przyświecać ci także podczas spożywczych zakupów. Czytaj etykiety i wybieraj tylko te produkty, które wyróżnia jakość.

4. Zbilansuję codzienną dietę

Po powrocie z pracy jadasz najczęściej kanapki, bo ich przygotowanie zajmuje najmniej czasu? A może niektóre produkty jesz tylko od święta, choć właściwie mogłabyś częściej, bo je lubisz? Spójrz na swoje menu i odmień je. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by rybę jadać kilka razy w tygodniu!

5. Ograniczę śmieciowe jedzenie

Nie zakładaj, że totalnie zerwiesz z tym, co do tej pory było stałym elementem dnia. Jeśli codziennie jadasz słodycze, zacznij sięgać po nie co drugi dzień. A jeśli jesteś przyzwyczajona do sałatek z fast-foodów - jedz je, ale nie polewaj sosem. Tylko metoda małych kroczków umożliwi ci zmianę sposobu żywienia na stałe.

