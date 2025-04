Fit lody truskawkowe możesz zrobić w foremkach na lody na patyczku lub w pojemniku, do nakładania łyżką. Pierwsze rozwiązanie uniemożliwia dodatkowe miksowanie, więc lody będą bardziej zwarte i twardsze, ale za to nie trzeba się nimi już zajmować.

Reklama

Mrożenie masy na fit lody truskawkowe w pojemniku daje z kolei możliwość poprawy konsystencji deseru, lecz wymaga dodatkowej pracy. Sama zdecyduj, jakie lody wolisz – bezproblemowe, lecz twardsze, czy bardziej miękkie i gładsze, ale wymagające dodatkowego czasu i miksowania. Tak czy siak, w obu wersjach fit lody truskawkowe są pyszne i niskokaloryczne.

Spis treści:

Żeby lody truskawkowe stały się fit lodami, trzeba je „odchudzić” z tłuszczu, można też zrezygnować z białego cukru, zastępując go miodem lub słodzikiem, np. erytrytolem czy ksylitolem albo bananami, które z natury są dość słodkie.

Słodzący dodatek jest wskazany, bo w niższej temperaturze słabiej odczuwamy słodki smak. Same truskawki nie są za bardzo słodkie, więc mogą nie wystarczyć do uzyskania wyraźnie słodkiego smaku. Zawsze po spróbowaniu możesz zmodyfikować przepis – zwiększając lub zmniejszając ilość substancji słodzącej.

Zazwyczaj fit lody robi się na bazie jogurtu naturalnego, skyru lub serka, np. wiejskiego, które dostarczają białko i znacznie mniej tłuszczu niż śmietana. Jednak w związku z niższą zawartością tłuszczu gotowe lody mogą być mniej kremowe w smaku.

Tym bardziej w takim przypadku ważne staje się kilkukrotne miksowanie lodów podczas mrożenia, aby rozbijać kryształy lodu, co sprawia, że fit lody zyskują bardziej gładką, mniej szorstką, konsystencję.

Oczywiście najłatwiej jest zrobić fit lody truskawkowe w maszynce do lodów, która pomaga zadbać o odpowiednią konsystencję lodów. Jednak i bez niej można zrobić smaczne, dość gładkie lody. Do tego celu wystarczy blender i timer, który przypomni ci, aby masę na deser co jakiś czas zmiksować

Tradycyjne lody truskawkowe dostarczają średnio ponad 110-120 kcal w 100 g. Nasze lodowe fit desery dostarczają od 40 do 80 kcal w 100 g, przy czym każda z tych kalorii niesie ze sobą wartość odżywczą. Są więc nie tylko lekkie, ale i zdrowe.

Składniki:

500 g truskawek,

500 g jogurtu greckiego,

łyżka miodu.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj umyte i pozbawione szypułek truskawki. Dodaj jogurt grecki i łyżkę miodu. Miksuj 1-2 minuty, aż powstanie jednorodna gładka masa na fit lody. Masę przełóż do pojemnika na lody lub wlej do foremek na lody na patyku. Wstaw do zamrażalnika. Jeśli szykujesz lody w pojemniku, co 40 minut wyjmuj je i ponownie miksuj. Czynność powtórz 4-5 razy, aby lody były bardziej gładkie.

Cały przepis dostarcza 823 kcal. Kaloryczność 100 g gotowych lodów wynosi ok. 80 kcal.

fot. Fit lody truskawkowe z jogurtu/Adobe Stock, voltan

Składniki:

2 banany,

200 g truskawek świeżych,

100 g serka wiejskiego,

2-4 łyżki mleka, może być roślinne,

5 kropel aromatu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Banany obierz, pokrój w plasterki. Truskawki umyj, obierz i pokrój na połówki i ćwiartki. Włóż owoce do pojemnika i wstaw na noc do zamrażalnika. Kolejnego dnia zmiksuj zmrożone owoce z serkiem wiejskim. Kilka razy trzeba wyłączyć blender i zamieszać masę, gdyż będzie gęsta i może nie pozwolić zblendować wszystkich owoców na raz. Dodawaj tyle mleka, aby ułatwić sobie blendowanie masy. Gdy uzyskasz jednorodną masę, możesz od razu ją podawać lub przełożyć do pojemnika i ponownie zamrozić przez 2-3 godziny.

Kaloryczność fit lodów bananowych wynosi ok. 385 kcal dla całego przepisu. W 100 g gotowych lodów będzie ok. 75 kcal.

fot. Fit lody bananowo-truskawkowe/Adobe Stock, beats_

Składniki:

500 g truskawek,

sok z 1 limonki,

3-4 łyżki erytrytolu w pudrze,

300 g skyru.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj 400 g umytych i obranych truskawek ze skyrem i erytrytolem. Wyciśnij sok z limonki, wlej do masy na fit lody i przełóż ją do pojemnika. Wstaw go do lodówki. 4 razy, co 50 minut wyciągaj lody z zamrażalnika i ponownie miksuj. Po ostatnim miksowaniu zostaw w zamrażalniku na 2-3 godziny. Przed podaniem lodów resztę truskawek pokrój na mniejsze cząstki i posyp nimi wierzch lodów.

Kaloryczność tych fit lodów wynosi ok. 360 kcal dla całego przepisu. W 100 g gotowych lodów będzie ok. 40 kcal.

fot. Fit lody truskawkowo-limonkowe/Adobe Stock, voloshin311

Reklama

Czytaj także:

3 przepisy na fit desery z truskawek

Jednoporcjowe fit desery - 5 przepisów

Fit ciasta i desery z malinami i bez cukru: 4 świetne przepisy