Polacy słyną z tego, że niemal do wszystkich dań dodają jakiś sos. Nie wyobrażasz sobie zjedzenia makaronu z samymi warzywami lub warzyw bez dodatku dipu? Od tej pory nie będziesz musiała martwić się o swoją sylwetkę! Zamiast tłustych sosów z dodatkiem pszennej mąki mamy do zaproponowania kilka dietetycznych zamienników. Oto przepisy na dietetyczne dipy, które pokocha każda z was!

1. Oszukana wersja pesto z bazylii

Składniki:

zielony groszek (100g)

1 cebula (50g)

1 łyżka oleju rzepakowego

łyżka odtłuszczonego jogurtu naturalnego

świeże liście bazylii (bez ograniczeń)

ząbek czosnku

ulubione przyprawy (np. zioła prowansalskie, sól, pieprz)

Jak to zrobić? Zeszklij pokrojoną w kostkę cebulkę na oleju rzepakowym. Dodaj do niej pozostałe składniki. Całość zmiksuj blenderem.

2. Dressing cytrynowo-ziołowy

Składniki:

jogurt naturalny (200g)

świeża natka pietruszki

świeża bazylia

świeże oregano

1 łyżka soku z cytryny

½ łyżeczki kardamonu

chili

sól

Jak to zrobić? Świeże zioła drobno posiekaj. Następnie wymieszaj je z jogurtem, sokiem z cytryny i z przyprawami. Całość mieszamy i odstawiamy do lodówki na około 30 minut.

3. Dietetyczny beszamel

Składniki:

masło (10g)

mąka pełnoziarnista (25g)

odtłuszczone mleko (100ml)

sól

szczypta gałki muszkatołowej

Jak to zrobić? Masło rozpuść w garnuszku, dodaj mąkę i dokładnie mieszak, by uzyskać jednolitą masę. Następnie dodaj przyprawy i wlej zimne mleko. Mieszaj aż do zagotowania.

4. Sos pieczarkowy

Składniki:

pieczarki (250g)

duża cebula (100g)

łyżka oleju rzepakowego

jogurt naturalny (100g)

sól, pieprz

Jak to zrobić? Po pokrojeniu pieczarek i cebuli, zeszklij je na patelni z łyżką oleju. Następnie przestudź produkty i dodaj do nich jogurt naturalny z przyprawami. Sos możesz podgrzać, ale pamiętaj, by nie doprowadzić go do wrzenia!

5. Dip jogurtowy z ziołami

Składniki:

jogurt naturalny (200g)

suszone lub świeże zioła

sól, pieprz, zioła prowansalskie, tymianek, oregano, cząber, bazylia, majeranek, przyprawa uniwersalna, chili

Jak to zrobić? Do jogurtu dodaj zioła suszone lub posiekane świeże. Następnie dopraw solą, pieprzem i innymi przyprawami, które lubisz.

6. Sos paprykowy

Składniki:

wywar warzywny (200ml)

papryka konserwowa lub świeża (300g)

cebula (50g)

przecier pomidorowy (50g)

koperek

sól, pieprz, papryka słodka, chili

Jak to zrobić? Przygotuj szklankę wywaru warzywnego. Paprykę i cebulę pokrój w kostkę i podsmaż, aż zmiękną. Następnie warzywa wrzuć do gorącego bulionu, dodaj przecier pomidorowy i przyprawy. Zmiksuj blenderem.

7. Sos czosnkowy

Składniki:

150g jogurtu naturalnego

1 lub 2 ząbki czosnku

sól, pieprz

suszona bazylia

1 pastylka słodziku (najlepiej na bazie stewii)

łyżka posiekanego koperku lub natki pietruszki

Jak to zrobić? Wyciśnij do jogurtu naturalnego ząbki czosnku. Następnie dodaj zioła i przyprawy, natkę pietruszki lub koperek, wrzuć 1 pastylkę słodziku (wcześniej rozgnieść ją łyżeczką). Wszystko dokładnie wymieszaj.

8. Dip oliwkowy

Składniki:

garść zielonych oliwek

2 łyżki oliwy z oliwek

3 gałązki świeżej bazylii

ząbek czosnku

2 łyżki dietetycznego jogurtu greckiego

Jak to zrobić? Wszystkie składniki dokładnie zblenduj. Gotowe!

9. Dip z awokado i pomidorów

Składniki:

awokado

łyżka soku z cytryny

duży, dojrzały pomidor (bez gniazd nasiennych)

mała czerwona cebula

sól i pieprz

Jak to zrobić? Cebulę drobno posiekaj, a pozostałe składniki dokładnie rozgnieć widelcem i wymieszaj.

10. Hummus w wersji light

Składniki:

puszka ciecierzycy

1 łyżka pasty tahini

2 łyżki soku z cytryny

2 ząbki czosnku

sól

mielona ostra i słodka papryka

posiekana świeża kolendra

Jak to zrobić? Ciecierzycę odcedź z płynu (ale go nie wylewaj!). Następnie dodaj posiekany czosnek, kolendrę, dodaj przyprawy i pastę tahini. Następnie zmiksuj blenderem i stopniowo - by hummus nie był zbyt suchy - dodaj płyn odsączony z ciecierzycy.

