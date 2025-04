Pizzerka z cukinii to lekka, dietetyczna przekąska, która dostarcza tylko 50 kcal, a nawet mniej. Zrobisz ją w mig. Smakuje podobnie do pizzy i kosztuje naprawdę niewiele. Idealna jako wieczorna przegryzka do serialu lub spełnienie zachcianki na o wiele zdrowszy fast food.

Dietetyczną fit pizzerkę przygotuj na spodzie z cukinii zamiast na kalorycznym cieście. Dodaj aromatyczny sos pomidorowy z czosnkiem i mozzarellę light, która ma o wiele mniej kalorii niż klasyczna mozzarella, a rozpuszcza się i ciągnie tak jak zwyczajny ser. Pizzerkę z cukinii możesz podać z dowolnymi dodatkami.

Składniki:

okrągły plaster cukinii,

łyżka przecieru pomidorowego (15 g),

ząbek czosnku,

25 g mozzarelli light,

szczypta soli,

płaska łyżeczka ziół prowansalskich lub oregano.

Sposób przygotowania:

Pokrój cukinię w talarki o grubości ok. 1 cm. Przeciśnij czosnek przez praskę. Wymieszaj z przecierem i ziołami. Posmaruj cukinię przecierem. Porwij mozzarellę na mniejsze kawałki. Posyp cukinię mozzarellą i oprósz ziołami prowansalskimi. Przełóż pizzerki do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni.na ok. 30 minut, do stopienia sera.

fot. Fit pizzerki z cukinii z oliwkami i kabanosem/ Adobe Stock, zi3000

Kalorie/ 1 pizzerka z cukinii:

plaster cukinii – ok. 3 kcal,

25 g mozzarelli light – ok. 40 kcal,

łyżka przecieru pomidorowego (15 g) – ok. 4 kcal.

Pizzerka z cukinii dostarcz więc ok. 50 kcal w sztuce. Dokładna kaloryczność zależy od ilości wykorzystanego sera. Kaloryczność cukinii jest bardzo niska, jeśli podzielisz ser na więcej porcji, otrzymasz więcej pizzerek o podobnej kaloryczności. Nie wahaj się i dodaj na pizzerkę inne, smaczne dodatki.

fot. Dietetyczną pizzerkę z cukinii możesz podać też z grzybami i pietruszką/ Adobe Stock, zi3000

Dietetyczne pizzerki z cukinii możesz zrobić też w innych wersjach smakowych. Bazą są spody z cukinii i przecier pomidorowy, ale przetestuj też takie kombinacje smakowe:

serek śmietankowy + szynka drobiowa,

ananas + ser żółty,

szybka parmeńska + czerwona cebula,

pieczarki + ser żółty,

ser pleśniowy + orzechy włoskie,

oliwki + mozzarella,

zielone pesto + pomidorki koktajlowe.

