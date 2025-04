Dieta Victorii Beckham wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej po tym, jak na jednej z platform streamingowych pojawił się film biograficzny o rodzinie Beckhamów. I prawdę mówiąc, niewiele więcej o niej wiemy niż to, co na filmie pokazano na talerzu Victorii i to, co powiedział o żywieniu żony jej mąż. A to tylko strzępy informacji. Dlatego daleko nam do tego, by stwierdzić, że dokładnie wiadomo, jaką dietę stosuje Victoria Beckham. Można natomiast z tych okruchów informacji próbować wyciągać wnioski. To właśnie spróbujemy zrobić.

Reklama

Spis treści:

Nie znamy pełnego menu Victorii Beckham, gdyż film dał nam wgląd jedynie w jego wycinek. Oto, co wiemy na jego temat.

Victoria Beckham dzień rozpoczyna od 3 łyżek octu winnego .

. Jako pierwszy posiłek Vicktoria Beckham szykuje sobie zielony smoothie, który przygotowuje z zielonych warzyw, także liściastych, oraz owoców, np. jabłek. Dodaje do niego nasiona chia.

W ramach lunchu lub kolacji bardzo często gwiazda je grillowaną rybę, fasolę edamame (to niedojrzałe strączki i ziarna soi) i gotowane na parze warzywa.

(to niedojrzałe strączki i ziarna soi) i gotowane na parze warzywa. W ramach przekąsek sięga po awokado – zjada ich 3-4 sztuki dziennie. Czasami w ramach przegryzki sięga też po orzechy, np. prażone.

Wiemy również, że Posh pije wodę kokosową, a w ramach deseru preferuje arbuza. Pozwala sobie na wino, lecz stosuje dłuższe przerwy (3-6 miesięcy) w jego konsumpcji, aby organizm nie został nim zatruty.

fot. Dieta Vicktorii Beckham: jadłospis/ Adobe Stock, noirchocolate

Wiemy tyle, że gwiazda rygorystycznie stosuje się do wybranego sposobu żywienia i nie przeszkadza jej, że bardzo często jada to samo. Jak zdradził jej mąż, zestaw ryba, edamame i parowane warzywa to od 25 lat codzienny element diety Victorii Beckham!

Gwiazda unika jak ognia jedzenia czerwonego mięsa, ale też nie jada potraw szykowanych z wykorzystaniem olejów czy masła.

W jej jadłospisie nie ma też nabiału ani rafinowanego cukru. Czasami jeszcze przed smoothie Victoria wypija ciepłą wodę z cytryną.

Sama o sobie mówi, że wszystko, co postanowi zrealizować, robi na 100% i dotyczy to także sposobu żywienia. Dlatego nie robi odstępstw od swojej diety nawet w czasie specjalnych okazji ani podczas wizyt w restauracjach i zdaje sobie sprawę, że jest prawdopodobnie najgorszym koszmarek szefów kuchni wykwintnych restauracji, gdyż zrujnuje każdą potrawę, wprowadzając swoje modyfikacje tak, aby danie jak najbardziej upodobnić do tego, co jada od 25 lat.

fot. Dieta Vicktorii Beckham – zielony smoothie/ Adobe Stock, kasia2003

Ocet winny pozwala obniżać poziom cukru i insuliny we krwi po spożyciu węglowodanów. Wątpliwość budzi jedynie jego ilość – specjaliści twierdzą, że 2 łyżki dziennie, najlepiej jako składnik dressingu sałatek, to byłoby lepsze rozwiązanie.

Smoothie na bazie warzyw, zwłaszcza zielonych (szpinak, jarmuż, brokuły itp.), to cenna dawka antyoksydantów, witamin i błonnika. Dodatek owoców nie tylko zapewnia słodszy smak napoju, lecz także dostarcza witamin i cennych mikroelementów. Z kolei nasiona chia to porcja zdrowych tłuszczów, np. kwasów omega-3, oraz błonnika, który jest pożywką dla bakterii jelitowych. Taki napój ma działanie przeciwzapalne i odżywcze, sprzyja spowalnianiu starzenia i zmniejsza ryzyko wielu chorób.

Po głównym posiłku dnia widać, że dieta Victorii Beckham bazuje nie tylko na zdrowych produktach lecz także na potrawach szykowanych w taki sposób, aby pożywienie dostarczało maksimum cennych składników.

Ryby, zwłaszcza tłuste, morskie, np. łosoś jadany przez gwiazdę, to bogactwo zdrowego tłuszczu i nienasyconych kwasów tłuszczowych, które mają dobry wpływ na organizm. Do tego porcja pełnowartościowego białka zwierzęcego uzupełniona wapniem i żelazem z edamame. To źródła składników niezbędnych dla zdrowia układu krążenia.

Całość uzupełnia moc mikroelementów, błonnika i witamin z ugotowanych na parze warzyw, które jednocześnie dostarczają zdrowych węglowodanów.

Awokado z kolei to przekąska obfitująca w zdrowe kwasy tłuszczowe, które sycą, odżywiają mózg, jelita i układ krążenia.

Z jednej strony wytrwałość Victorii Beckham w stosowaniu się do wybranych zasad żywienia wzbudza podziw i jest godna pochwały. Z drugiej strony, nie ma jedynego słusznego sposobu żywienia. Można jeść bardzo zdrowo, a mimo to w bardziej urozmaicony sposób niż Victoria.

Reklama

Czytaj także:

Jak i po co stosować dietę OXY?

Dieta OMAD – czy jest zdrowa i pozwala schudnąć?

Dieta białkowa – jadłospis diety na 14 dni