Dieta z niskim indeksem glikemicznym (IG) - można ją polecić każdemu, nie tylko cukrzykom

Dieta z niskim indeksem glikemicznym to dieta, która polega na spożywaniu pokarmów, które nie powodują szybkiego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Indeks glikemiczny to miara, określająca, jak szybko po spożyciu pokarmu pochodzące z niego węglowodany są trawione i wchłaniane przez organizm, co wpływa na poziom cukru we krwi.